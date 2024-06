W miarę obliczenia we wtorek głosów po zakończeniu wyborów trwających przez 44 dni stawało się jasne, że rządząca od dekady Indyjska Partia Ludowa (BJP) premiera Narendry Modiego nie osiągnie nie tylko tego, co zamierzała, a mianowicie zdeklasowania opozycji, ale nie wiadomo, czy w ogóle utrzyma się przy władzy. W chwili zamykania tego wydania „Rz” ostateczne wyniki wyborów nie były jeszcze znane. Było już jednak pewne, że sojuszowi partii występujących pod wspólną nazwą Narodowy Sojusz Demokratyczny (NDA) pod przywództwem BJP nie udało się zdobyć zamierzonych 400 głosów w liczącej 543 miejsc Lok Sabha, czyli niższej izbie parlamentu.

Wybory w Indiach. Zaskakująco słaby wynik partii premiera Modiego

W miarę jak napływały wyniki z liczenia głosów w całym kraju obóz premiera Modiego zmierzał w kierunku uzyskania nawet mniej niż 300 głosów, czyli o kilkadziesiąt mniej, niż posiada obecnie. Częściowe rezultaty wskazują na niebezpieczne zbliżane się sojuszu NDA do granicy 272 miejsc wyznaczających wymaganą większość rządową. – Sama BJP, która przekroczyła w poprzednich wyborach tę granicę, zdobywając 303 mandaty, będzie obecnie zmuszona zawrzeć porozumienie koalicyjne, i to nie na własnych warunkach – mówi „Rzeczpospolitej” Pranay Sharma z anglojęzycznego magazynu „Outlook”. Jego zdaniem jest to porażka BJP i nie wiadomo, czy w ogóle Narendra Modi utrzyma stanowisko szefa rządu. Ogromnym zaskoczeniem jest wynik sojuszu partii I.N.D.I.A pod kierunkiem Indyjskiej Partii Kongresowej (INC) Rahula Gandhiego, który we wstępnych ocenach przekroczył próg 230 miejsc.

Do większości rządowej brakuje niewiele. Taki obrót rzeczy byłby prawdziwą rewolucją. Tym bardziej że na podstawie sondaży i exit pools nie było podstaw, by sądzić, że premier Narendra Modi nie otrzyma mandatu na trzecią kadencję.

Bharat zamiast Indii. Będzie nowa nazwa kraju?

Sam premier Modi ogłosił już w sobotę w mediach społecznościowych zwycięstwo swego ugrupowania. Miał jednak nadzieję na uzyskanie przewagi dwóch trzecich głosów w Lok Sabha. Miałoby to umożliwić reformę konstytucji. Chociażby po to, aby zmienić zmienić oficjalną nazwę kraju na Bharat, wywodzący się z sanskrytu. Nazwa ta występuje w obecnej konstytucji zaledwie jeden raz. W pozostałych przypadkach używana jest angielska nazwa „India”. Dla indyjskiego obozu nacjonalistycznego zmiana nazwy ma podkreślić historyczne korzenie subkontynentu także w wymiarze religijnym. Mieści się to w pojęciu hindutva, ideologii politycznej obejmującej kulturowe uzasadnienie hinduskiego nacjonalizmu. Celem jest ustanowienie hinduskiej hegemonii w Indiach. Jest to ideologia nieobca BJP i premierowi Indii, który nie krył nigdy przynależności do szowinistycznej i paramilitarnej Narodowej Organizacji Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS).Takiego kursu polityki obawiała się najbardziej licząca 200 mln członków muzułmańska społeczność Indii. Nie przypadkowo w czasie niedawnego przemówienia w Radżasthanie premier Modi nazwał muzułmanów „infiltratorami”, zapewniając, że w wypadku wygranej opozycji odda ona „bogactwo Indii ” mniejszości muzułmańskiej.