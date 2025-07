– Putin i Alijew są sojusznikami ideologicznymi, których łączy strach przed demokratyzacją regionu. Alijew obawia się, że demokracja zapanuje na całym Kaukazie Południowym, a Putin boi się utraty swoich wpływów. Dlatego nie sądzę, by doszło do całkowitego zerwania relacji pomiędzy Baku a Moskwą. Byłoby to możliwe tylko w przypadku, gdyby Azerbejdżan na poważnie wszedł na drogę integracji z Unią Europejską i rozpoczął realne reformy demokratyczne – dodaje. Wtedy, według Karimliego, Rosja mogłaby zostać całkowicie wypchnięta z Kaukazu Południowego.

– Jej miejsce zająłby Zachód z Turcją – konkluduje lider opozycji azerbejdżańskiej.

Armenia umyka Rosji. Stawia na Turcję i Azerbejdżan

O tym, jak szybko Kreml traci swoje wpływy na Południowym Kaukazie, świadczą też wydarzenia w sąsiednim Erywaniu. Ostatnio aresztowano tam rosyjsko-ormiańskiego przedsiębiorcę Samwela Karapietiana, którego majątek szacowany jest na ponad 3 mld dol. A już w czwartek tamtejszy parlament przegłosował ustawę, która otwiera drogę do nacjonalizacji sieci energetycznych zarządzanych przez jego spółkę (z centralą w Moskwie). Firma dostarcza prąd do ponad miliona odbiorców w Armenii i jest jednym z symboli rosyjskiej obecności gospodarczej w kraju.

Co ciekawe, pod koniec czerwca w Stambule doszło do spotkania ministrów energetyki Armenii i Turcji, podczas którego rozmawiano o „możliwościach współpracy”. Przedtem Ankarę odwiedził premier Nikol Paszynian, który po przegranej wojnie o Górski Karabach negocjuje warunki porozumienia pokojowego z Azerbejdżanem i próbuje doprowadzić do historycznego resetu w relacjach z Turcją. Zawiesił też członkostwo Armenii w prorosyjskiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Nie jest wykluczone, że przyszłość rosyjskiej wojskowej bazy w Giumri też znajdzie się pod znakiem zapytania.