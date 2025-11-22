Teraz kongresmenka opublikowała w mediach społecznościowych dziesięciominutowe oświadczenie, w którym poinformowała, że kończy karierę w Izbie Reprezentantów, a 5 stycznia 2026 r. będzie ostatnim dniem, w którym będzie sprawować mandat.

Marjorie Taylor Greene powiedziała, że w Izbie Reprezentantów zawsze reprezentowała interesy „zwykłych Amerykanów”. – Dlatego zawsze byłam pogardzana w Waszyngtonie i nigdy tam nie pasowałam – oceniła, twierdząc, że Amerykanie są wykorzystywani przez kompleks polityczno-przemysłowy obu głównych partii. Według niej, bez względu na to, czy wybory wygrywają republikanie, czy demokraci, dla zwykłych Amerykanów nic nie zmienia się na lepsze. – Dług rośnie, Waszyngton dba o globalne i korporacyjne interesy, Amerykanie tracą miejsca pracy na rzecz nielegalnych pracowników, legalnych migrantów lub pracowników w innych krajach – mówiła.

Greene dodała, że pieniądze amerykańskich polityków wydawane są na zagraniczne wojny, pomoc zagraniczną i zagraniczne interesy, a dla przeciętnego Amerykanina siła nabywcza pieniądza spada, tak że rodzina nie może się utrzymać z pensji jednej osoby, a oboje rodzice muszą pracować, by przeżyć.

Znana kongresmenka była twarzą ruchu MAGA i America First

Kongresmenka zadeklarowała, że w 2020 r. wystartowała w wyborach, ponieważ wierzyła, że hasło „Make America Great Again” (Uczyńmy Amerykę Ponownie Wielką) oznacza także „America First” (Po Pierwsze Ameryka). W oświadczeniu zaznaczyła, że w Izbie broniła pierwszej i drugiej poprawki do konstytucji (wolności słowa i wyznania oraz prawa do posiadania broni) i życia nienarodzonych dzieci, a także głosowała za wzmocnieniem granicy i przeciw „tyranii szaleństwa COVID”. Oceniła przy tym, że choć republikanie od niemal roku mają większość w Izbie Reprezentantów, to władza ustawodawcza została zepchnięta na boczny tor, a w okresie kampanii wyborczej w Izbie znika odwaga i włączany jest „bezpieczny tryb reelekcji”.

W oświadczeniu Greene skrytykowała spikera Izby Reprezentantów (teraz funkcję tę sprawuje Mike Johnson) za trzymanie w „zamrażarce” projektów ustaw ważnych dla konserwatystów. Mówiła także o problemach podatników, borykających się z rosnącymi czynszami, rosnącym bezrobociem i wysokimi cenami żywności.