Marjorie Taylor Greene ogłosiła swoją rezygnację
W ostatnim czasie drogi Marjorie Taylor Greene i Donalda Trumpa rozeszły się. Kongresmenka z Georgii twierdziła, iż prezydent USA naciskał na nią, by wycofała poparcie dla rezolucji ws. ujawnienia akt ze sprawy Jeffreya Epsteina. Za krytykę pod jego adresem m.in. dotyczącą sprawy Epsteina Trump nazwał Greene „zdrajczynią”.
– Zdrajcą jest Amerykanin, który służy obcym państwom i sobie. Patriotą jest Amerykanin, który służy USA i Amerykankom, takim jak kobiety stojące za mną – odpowiadała na krytykę Greene.
Trump ocenił, że w najbliższych wyborach do Izby Reprezentantów Partia Republikańska powinna wystawić kandydata, który będzie rywalizował z Greene w jej okręgu. Zadeklarował, że udzieli poparcia takiej osobie.
Teraz kongresmenka opublikowała w mediach społecznościowych dziesięciominutowe oświadczenie, w którym poinformowała, że kończy karierę w Izbie Reprezentantów, a 5 stycznia 2026 r. będzie ostatnim dniem, w którym będzie sprawować mandat.
Marjorie Taylor Greene powiedziała, że w Izbie Reprezentantów zawsze reprezentowała interesy „zwykłych Amerykanów”. – Dlatego zawsze byłam pogardzana w Waszyngtonie i nigdy tam nie pasowałam – oceniła, twierdząc, że Amerykanie są wykorzystywani przez kompleks polityczno-przemysłowy obu głównych partii. Według niej, bez względu na to, czy wybory wygrywają republikanie, czy demokraci, dla zwykłych Amerykanów nic nie zmienia się na lepsze. – Dług rośnie, Waszyngton dba o globalne i korporacyjne interesy, Amerykanie tracą miejsca pracy na rzecz nielegalnych pracowników, legalnych migrantów lub pracowników w innych krajach – mówiła.
Greene dodała, że pieniądze amerykańskich polityków wydawane są na zagraniczne wojny, pomoc zagraniczną i zagraniczne interesy, a dla przeciętnego Amerykanina siła nabywcza pieniądza spada, tak że rodzina nie może się utrzymać z pensji jednej osoby, a oboje rodzice muszą pracować, by przeżyć.
Kongresmenka zadeklarowała, że w 2020 r. wystartowała w wyborach, ponieważ wierzyła, że hasło „Make America Great Again” (Uczyńmy Amerykę Ponownie Wielką) oznacza także „America First” (Po Pierwsze Ameryka). W oświadczeniu zaznaczyła, że w Izbie broniła pierwszej i drugiej poprawki do konstytucji (wolności słowa i wyznania oraz prawa do posiadania broni) i życia nienarodzonych dzieci, a także głosowała za wzmocnieniem granicy i przeciw „tyranii szaleństwa COVID”. Oceniła przy tym, że choć republikanie od niemal roku mają większość w Izbie Reprezentantów, to władza ustawodawcza została zepchnięta na boczny tor, a w okresie kampanii wyborczej w Izbie znika odwaga i włączany jest „bezpieczny tryb reelekcji”.
W oświadczeniu Greene skrytykowała spikera Izby Reprezentantów (teraz funkcję tę sprawuje Mike Johnson) za trzymanie w „zamrażarce” projektów ustaw ważnych dla konserwatystów. Mówiła także o problemach podatników, borykających się z rosnącymi czynszami, rosnącym bezrobociem i wysokimi cenami żywności.
– Walczyłam ciężej niż prawie każdy z wybranych republikanów, by Donald Trump i republikanie doszli do władzy. Jeździłam po całym kraju, wydałam miliony z własnych pieniędzy – mówiła Greene, dodając, że wspierała Donalda Trumpa, gdy za rządów Joe Bidena miał kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Zaznaczyła, że tylko w kilku sprawach, dotyczących m.in. wiz H-1B czy akt Epsteina, głosowała inaczej niż jej partia. Podkreśliła, że lojalność powinna działać w dwie strony.
– Stawanie w obronie Amerykanek, które zostały zgwałcone w wieku 14 lat, były ofiarami handlu ludźmi i były wykorzystywane przez bogatych, wpływowych mężczyzn, nie powinno skutkować tym, że nazywa mnie zdrajczynią i grozi mi prezydent Stanów Zjednoczonych, za którego walczyłam – powiedziała w oświadczeniu kongresmenka.
– Nie chcę, żeby mój kochany okręg wyborczy musiał znosić bolesne i pełne nienawiści prawybory przeciwko mnie, prowadzone przez prezydenta, o którego wszyscy walczyliśmy, tylko po to, bym wygrała wybory, gdy republikanie prawdopodobnie przegrają wybory uzupełniające, a potem będę musiała bronić prezydenta przed impeachmentem po tym, jak z nienawiścią wydał dziesiątki milionów dolarów przeciwko mnie i próbował mnie zniszczyć. To wszystko jest tak absurdalne i kompletnie niepoważne. Nie zamierzam być maltretowaną żoną, która ma nadzieję, że to wszystko minie i będzie lepiej – powiedziała Marjorie Taylor Greene.
Donald Trump z zadowoleniem przyjął informację, że 5 stycznia Marjorie Taylor Greene zakończy sprawowanie mandatu i nie będzie ubiegała się o reelekcję. – Moim zdaniem to wspaniałe wieści dla kraju. Świetnie – powiedział w rozmowie z ABC News.
