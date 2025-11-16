Gwiazda ruchu MAGA otrzymuje groźby. Wcześniej Trump nazwał ją „narzekającą wariatką”

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Marjorie Taylor Greene zaczęła otrzymywać groźby po krytyce Donalda Trumpa?

Marjorie Taylor Greene – skrajnie konserwatywna kongresmenka, która jeszcze do niedawna była jedną z najwierniejszych sojuszniczek Donalda Trumpa i ważną postacią ruchu MAGA – w ostatnim czasie publicznie dystansowała się od prezydenta USA i Partii Republikańskiej, nierzadko kierując ostre ataki pod adresem amerykańskiego przywódcy i swoich kolegów z ugrupowania.

W sobotę Greene poinformowała, że w ostatnich dniach otrzymuje groźby w związku z zaostrzającym się konfliktem pomiędzy nią a prezydentem.

Trump o Marjorie Taylor Greene: Wściekła wariatka, która wciąż narzeka

W poniedziałek – przed planowanym spotkaniem Trumpa z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem al-Szarą – Marjorie Taylor Greene opublikowała w serwisie X wpis, w którym zaznaczyła, że polityk jest „byłym terrorystą Al-Kaidy”, ściganym przez amerykańskie władze. „Modlę się o zakończenie prześladowań nie tylko w Syrii, ale na całym świecie” – podkreśliła. „Ale bardzo bym chciała widzieć ciągłe spotkania w Białym Domu dotyczące polityki wewnętrznej, a nie polityki zagranicznej i zagranicznych przywódców” – dodała.