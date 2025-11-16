Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gwiazda ruchu MAGA otrzymuje groźby. Wcześniej Trump nazwał ją „narzekającą wariatką”

„Najpotężniejszy człowiek na świecie podsyca lawinę gróźb pod moim adresem. Człowiek, którego wspierałam i któremu pomogłam wygrać wybory” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X przez Marjorie Taylor Greene, jedną z najwierniejszych sojuszniczek Donalda Trumpa, która w ostatnim czasie nie może porozumieć się z prezydentem USA.

Publikacja: 16.11.2025 10:43

Marjorie Taylor Greene

Marjorie Taylor Greene

Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Marjorie Taylor Greene zaczęła otrzymywać groźby po krytyce Donalda Trumpa?
  • Jakie były powody publicznego dystansowania się Greene od prezydenta USA i Partii Republikańskiej?
  • W jaki sposób prezydent Trump komentował zachowanie Marjorie Taylor Greene?

Marjorie Taylor Greene – skrajnie konserwatywna kongresmenka, która jeszcze do niedawna była jedną z najwierniejszych sojuszniczek Donalda Trumpa i ważną postacią ruchu MAGA – w ostatnim czasie publicznie dystansowała się od prezydenta USA i Partii Republikańskiej, nierzadko kierując ostre ataki pod adresem amerykańskiego przywódcy i swoich kolegów z ugrupowania. 

W sobotę Greene poinformowała, że w ostatnich dniach otrzymuje groźby w związku z zaostrzającym się konfliktem pomiędzy nią a prezydentem.

Czytaj więcej

Marjorie Taylor Greene
Polityka
Gwiazda ruchu MAGA zaczyna dystansować się od Donalda Trumpa. Dlaczego?

Trump o Marjorie Taylor Greene: Wściekła wariatka, która wciąż narzeka

W poniedziałek – przed planowanym spotkaniem Trumpa z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem al-Szarą – Marjorie Taylor Greene opublikowała w serwisie X wpis, w którym zaznaczyła, że polityk jest „byłym terrorystą Al-Kaidy”, ściganym przez amerykańskie władze. „Modlę się o zakończenie prześladowań nie tylko w Syrii, ale na całym świecie” – podkreśliła. „Ale bardzo bym chciała widzieć ciągłe spotkania w Białym Domu dotyczące polityki wewnętrznej, a nie polityki zagranicznej i zagranicznych przywódców” – dodała. 

Reklama
Reklama

O wypowiedź kongresmenki zapytano później prezydenta USA. – Nie wiem co się stało Marjorie. To miła kobieta, ale nie wiem co się jej stało. Myślę, że się zagubiła – powiedział Trump w Gabinecie Owalnym. Jak dodał, postrzega swoją prezydenturę jako „sytuację światową, a nie lokalną”. – Gdybyśmy mieli złego prezydenta, moglibyśmy mieć świat pogrążony w chaosie, gdzie wojny bardzo łatwo docierają do naszych wybrzeży – stwierdził, dodając, że jego zdaniem Greene „sprzyja drugiej stronie”. Podkreślił też, że jest „zaskoczony jej postawą”. 

W piątek na należącej do niego platformie Truth Social Donald Trump nazwał Marjorie Taylor Greene „wściekłą wariatką”. Stwierdził także, że wycofuje swoje poparcie dla kongresmenki oraz zasugerował, że może wesprzeć jej kontrkandydata w prawyborach. „Wszystko, co robi »Szurnięta« Marjorie, to NARZEKANIE, NARZEKANIE, NARZEKANIE!” – zaznaczył Trump. Później prezydent USA opublikował także kilka postów, w których Greene nazwano „tanią piłką polityczną”, „sprzedajną” oraz stwierdzono, że „jej polityczna przyszłość właśnie się skończyła”.

Teraz Marjorie Taylor Greene poinformowała w mediach społecznościowych, że po krytyce ze strony Donalda Trumpa zaczęła otrzymywać groźby. 

Czytaj więcej

Marjorie Taylor Greene
Konflikty zbrojne
Republikanka Greene: Nie zagłosuję nawet za jednym dolarem pomocy dla Ukrainy
Reklama
Reklama

Po krytyce Trumpa Marjorie Taylor Greene otrzymuje groźby. Wcześniej była wierną sojuszniczką prezydenta USA

„Prywatne firmy ochroniarskie kontaktują się ze mną w sprawie ostrzeżeń dotyczących mojego bezpieczeństwa, ponieważ najpotężniejszy człowiek na świecie podsyca i podsyca lawinę gróźb pod moim adresem. Człowiek, którego wspierałam i któremu pomogłam wygrać wybory” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X przez Marjorie Taylor Greene. „Agresywna retoryka skierowana przeciwko mnie doprowadziła w przeszłości do gróźb śmierci i licznych wyroków skazujących mężczyzn, którzy zostali zradykalizowani przez podobną retorykę skierowaną do mnie teraz. Tym razem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako kobieta traktuję groźby ze strony mężczyzn poważnie. Teraz rozumiem trochę strach i presję, jaką muszą odczuwać kobiety, ofiary Jeffreya Epsteina i jego kliki” – dodała. „Jako republikanka, która w zdecydowanej większości głosuje za ustawami i programem prezydenta Trumpa, jego agresja wobec mnie, która dodatkowo napędza jadowitą naturę jego radykalnych internetowych trolli (z których wielu jest opłacanych) jest to dla wszystkich szokujące. Mój telefon pęka od nieustannego, niesamowitego wsparcia. Jestem bardzo wdzięczna” – zaznaczyła. 

Greene podkreśliła również, że „kompleks przemysłu politycznego i toksyczna, brutalna natura amerykańskiej polityki muszą się skończyć”. „Nasz kraj jest wart ocalenia i można to zrobić tylko wtedy, gdy zjednoczymy się i uratujemy siebie” – stwierdziła. 

CBS News zauważa, że eksperci z U.S. Capitol Police – federalnej agencji, która chroni Kapitol Stanów Zjednoczonych, członków Kongresu, pracowników oraz ich gości przed przestępczością, terroryzmem i innymi zagrożeniami – od lat alarmują o nasilających się groźbach pod adresem polityków. 

W raporcie z 2024 r. U.S. Capitol Police poinformowała, że  „liczba spraw dotyczących oceny zagrożeń rośnie drugi rok z rzędu”, wskazując na 9 474 przypadki niepokojących wypowiedzi lub sprawy bezpośrednio związane z groźbami wobec członków Kongresu. Rosnące obawy w tej kwestii wielokrotnie podnosili także sami parlamentarzyści, zwłaszcza po zabójstwie konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka.

Dotychczas Biały Dom nie skomentował najnowszych wypowiedzi Greene ws. kierowanych wobec niej gróźb. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marjorie Taylor Greene
Polityka
Republikanka Marjorie Taylor Greene pomyliła gestapo z gazpacho

Gwiazda ruchu MAGA dystansuje się od Donalda Trumpa

Marjorie Taylor Greene w ostatnich tygodniach coraz częściej krytykowała prezydenta Trumpa, m.in. za – jej zdaniem – nadmierne skupienie na kwestiach międzynarodowych kosztem spraw amerykańskich. Kongresmenka publicznie sprzeciwiła się też stanowisku Partii Republikańskiej w kwestii ochrony zdrowia, zarzucając kierownictwu ugrupowania „brak rozwiązania” ws. rosnących kosztów opieki zdrowotnej. Ostatnio skrytykowała też nakładanie ceł przez Trumpa i oceniła, że amerykańskie przedsiębiorstwa mają trudności z dostosowywaniem się do nich. Nie zgadzała się również z twierdzeniem amerykańskiego prezydenta, że inflacja jest pod kontrolą. 

Greene twierdziła również, że administracja USA powinna ujawnić wszelkie dokumenty dotyczące przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, w sprawie, którą sam Trump nazywa „mistyfikacją” rozpowszechnianą przez demokratów – zauważa agencja Reutera. Kongresmenka w jednej ze swoich wypowiedzi oceniła, że jej postawa wobec akt Epsteina jest jednym z powodów ataków ze strony Trumpa. „To naprawdę każe się zastanowić, co znajduje się w tych aktach i kto oraz jakie państwo wywiera na niego tak silną presję? Wybaczam mu i będę modlić się, by powrócił do swoich pierwotnych obietnic MAGA” – zaznaczyła. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Partia Republikańska Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Społeczeństwo Osoby Donald Trump MAGA

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Marjorie Taylor Greene zaczęła otrzymywać groźby po krytyce Donalda Trumpa?
  • Jakie były powody publicznego dystansowania się Greene od prezydenta USA i Partii Republikańskiej?
  • W jaki sposób prezydent Trump komentował zachowanie Marjorie Taylor Greene?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Marjorie Taylor Greene – skrajnie konserwatywna kongresmenka, która jeszcze do niedawna była jedną z najwierniejszych sojuszniczek Donalda Trumpa i ważną postacią ruchu MAGA – w ostatnim czasie publicznie dystansowała się od prezydenta USA i Partii Republikańskiej, nierzadko kierując ostre ataki pod adresem amerykańskiego przywódcy i swoich kolegów z ugrupowania. 

W sobotę Greene poinformowała, że w ostatnich dniach otrzymuje groźby w związku z zaostrzającym się konfliktem pomiędzy nią a prezydentem.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Alice Weidel. Współprzewodniczącą AfD wraz z delegacją zaprosiła do Waszyngtonu kongresmenka Republi
Polityka
Politycy AfD zaproszeni do Waszyngtonu. Konferencja z ich udziałem „przeciwwagą dla Davos”
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Władimir Putin i Kasym-Żomart Tokajew
Polityka
Przyjaźnić się z USA, ale też z Rosją. Elastyczny jak prezydent Kazachstanu
Kai-Olaf Lang o stosunkach z Polską: Po stronie Niemiec panuje poczucie bezradności
Polityka
Kai-Olaf Lang o stosunkach z Polską: Po stronie Niemiec panuje poczucie bezradności
Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Donald Trump zażąda od BBC gigantycznego odszkodowania? Mowa o miliardach dolarów
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Karol Nawrocki i Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.
Polityka
Donald Trump znów chwali Karola Nawrockiego. „Fantastyczny”
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama