Gwiazda ruchu MAGA otrzymuje groźby. Wcześniej Trump nazwał ją „narzekającą wariatką”

Marjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene – skrajnie konserwatywna kongresmenka, która jeszcze do niedawna była jedną z najwierniejszych sojuszniczek Donalda Trumpa i ważną postacią ruchu MAGA – w ostatnim czasie publicznie dystansowała się od prezydenta USA i Partii Republikańskiej, nierzadko kierując ostre ataki pod adresem amerykańskiego przywódcy i swoich kolegów z ugrupowania.
W sobotę Greene poinformowała, że w ostatnich dniach otrzymuje groźby w związku z zaostrzającym się konfliktem pomiędzy nią a prezydentem.
W poniedziałek – przed planowanym spotkaniem Trumpa z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem al-Szarą – Marjorie Taylor Greene opublikowała w serwisie X wpis, w którym zaznaczyła, że polityk jest „byłym terrorystą Al-Kaidy”, ściganym przez amerykańskie władze. „Modlę się o zakończenie prześladowań nie tylko w Syrii, ale na całym świecie” – podkreśliła. „Ale bardzo bym chciała widzieć ciągłe spotkania w Białym Domu dotyczące polityki wewnętrznej, a nie polityki zagranicznej i zagranicznych przywódców” – dodała.
O wypowiedź kongresmenki zapytano później prezydenta USA. – Nie wiem co się stało Marjorie. To miła kobieta, ale nie wiem co się jej stało. Myślę, że się zagubiła – powiedział Trump w Gabinecie Owalnym. Jak dodał, postrzega swoją prezydenturę jako „sytuację światową, a nie lokalną”. – Gdybyśmy mieli złego prezydenta, moglibyśmy mieć świat pogrążony w chaosie, gdzie wojny bardzo łatwo docierają do naszych wybrzeży – stwierdził, dodając, że jego zdaniem Greene „sprzyja drugiej stronie”. Podkreślił też, że jest „zaskoczony jej postawą”.
W piątek na należącej do niego platformie Truth Social Donald Trump nazwał Marjorie Taylor Greene „wściekłą wariatką”. Stwierdził także, że wycofuje swoje poparcie dla kongresmenki oraz zasugerował, że może wesprzeć jej kontrkandydata w prawyborach. „Wszystko, co robi »Szurnięta« Marjorie, to NARZEKANIE, NARZEKANIE, NARZEKANIE!” – zaznaczył Trump. Później prezydent USA opublikował także kilka postów, w których Greene nazwano „tanią piłką polityczną”, „sprzedajną” oraz stwierdzono, że „jej polityczna przyszłość właśnie się skończyła”.
Teraz Marjorie Taylor Greene poinformowała w mediach społecznościowych, że po krytyce ze strony Donalda Trumpa zaczęła otrzymywać groźby.
„Prywatne firmy ochroniarskie kontaktują się ze mną w sprawie ostrzeżeń dotyczących mojego bezpieczeństwa, ponieważ najpotężniejszy człowiek na świecie podsyca i podsyca lawinę gróźb pod moim adresem. Człowiek, którego wspierałam i któremu pomogłam wygrać wybory” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X przez Marjorie Taylor Greene. „Agresywna retoryka skierowana przeciwko mnie doprowadziła w przeszłości do gróźb śmierci i licznych wyroków skazujących mężczyzn, którzy zostali zradykalizowani przez podobną retorykę skierowaną do mnie teraz. Tym razem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako kobieta traktuję groźby ze strony mężczyzn poważnie. Teraz rozumiem trochę strach i presję, jaką muszą odczuwać kobiety, ofiary Jeffreya Epsteina i jego kliki” – dodała. „Jako republikanka, która w zdecydowanej większości głosuje za ustawami i programem prezydenta Trumpa, jego agresja wobec mnie, która dodatkowo napędza jadowitą naturę jego radykalnych internetowych trolli (z których wielu jest opłacanych) jest to dla wszystkich szokujące. Mój telefon pęka od nieustannego, niesamowitego wsparcia. Jestem bardzo wdzięczna” – zaznaczyła.
Greene podkreśliła również, że „kompleks przemysłu politycznego i toksyczna, brutalna natura amerykańskiej polityki muszą się skończyć”. „Nasz kraj jest wart ocalenia i można to zrobić tylko wtedy, gdy zjednoczymy się i uratujemy siebie” – stwierdziła.
CBS News zauważa, że eksperci z U.S. Capitol Police – federalnej agencji, która chroni Kapitol Stanów Zjednoczonych, członków Kongresu, pracowników oraz ich gości przed przestępczością, terroryzmem i innymi zagrożeniami – od lat alarmują o nasilających się groźbach pod adresem polityków.
W raporcie z 2024 r. U.S. Capitol Police poinformowała, że „liczba spraw dotyczących oceny zagrożeń rośnie drugi rok z rzędu”, wskazując na 9 474 przypadki niepokojących wypowiedzi lub sprawy bezpośrednio związane z groźbami wobec członków Kongresu. Rosnące obawy w tej kwestii wielokrotnie podnosili także sami parlamentarzyści, zwłaszcza po zabójstwie konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka.
Dotychczas Biały Dom nie skomentował najnowszych wypowiedzi Greene ws. kierowanych wobec niej gróźb.
Marjorie Taylor Greene w ostatnich tygodniach coraz częściej krytykowała prezydenta Trumpa, m.in. za – jej zdaniem – nadmierne skupienie na kwestiach międzynarodowych kosztem spraw amerykańskich. Kongresmenka publicznie sprzeciwiła się też stanowisku Partii Republikańskiej w kwestii ochrony zdrowia, zarzucając kierownictwu ugrupowania „brak rozwiązania” ws. rosnących kosztów opieki zdrowotnej. Ostatnio skrytykowała też nakładanie ceł przez Trumpa i oceniła, że amerykańskie przedsiębiorstwa mają trudności z dostosowywaniem się do nich. Nie zgadzała się również z twierdzeniem amerykańskiego prezydenta, że inflacja jest pod kontrolą.
Greene twierdziła również, że administracja USA powinna ujawnić wszelkie dokumenty dotyczące przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, w sprawie, którą sam Trump nazywa „mistyfikacją” rozpowszechnianą przez demokratów – zauważa agencja Reutera. Kongresmenka w jednej ze swoich wypowiedzi oceniła, że jej postawa wobec akt Epsteina jest jednym z powodów ataków ze strony Trumpa. „To naprawdę każe się zastanowić, co znajduje się w tych aktach i kto oraz jakie państwo wywiera na niego tak silną presję? Wybaczam mu i będę modlić się, by powrócił do swoich pierwotnych obietnic MAGA” – zaznaczyła.
