Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

19 min. 9 sek.

Skandaliczny plan dla Ukrainy. Co naprawdę oznaczają propozycje USA

W najnowszym odcinku „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Rusłanem Szoszynem o głośnym, 28-punktowym planie pokojowym przedstawionym przez amerykańskich wysłanników. Propozycje — od redukcji ukraińskiej armii, po zakaz wejścia Ukrainy do NATO i a nawet ograniczenia dla Polski — wywołały falę kontrowersji. Dlaczego zdaniem ekspertów plan może doprowadzić do destabilizacji Ukrainy i zagrozić bezpieczeństwu Europy?

Publikacja: 24.11.2025 18:00

Marzena Tabor-Olszewska, Rusłan Szoszyn

Pierwsze minuty rozmowy przynoszą jasne postawienie sprawy. Prowadząca pyta, czy określenie „kontrowersyjny” jest w ogóle adekwatne wobec przedstawionego planu. Rusłan Szoszyn odpowiada bez wahania: – Użyłbym słowa skandaliczny. Dodaje, że dokument powstawał w kręgu ludzi zajmujących się Bliskim Wschodem, co samo w sobie budzi pytania o zrozumienie realiów wschodnioeuropejskich.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1370

Szoszyn wyjaśnia, że propozycje sugerowane Ukrainie de facto oznaczałyby – akceptację rosyjskich podbojów, akceptację uznania tych podbojów na arenie międzynarodowej, powrót rosyjskiego języka na Dniepr, powrót rosyjskich mediów . Jak podkreśla, Ukraińcy po trzech latach pełnoskalowej wojny nie zgodzą się na rozwiązania oznaczające faktyczną kapitulację.

Dziennikarz ostrzega, że tak daleko idące ustępstwa mogłyby doprowadzić do masowych protestów. – To się by skończyło Majdanem, rewolucją w Ukrainie — mówi, podkreślając, że rząd Zełenskiego nie przetrwałby politycznie takiego scenariusza.

Czytaj więcej

Dmitrij Pieskow i Donald Trump
Dyplomacja
Trump pisze o możliwym postępie w rozmowach Rosji z Ukrainą. Kreml: Nic nie wiemy
Reklama
Reklama

Czy Zachód daje się rozgrywać?

W dalszej części rozmowy Szoszyn wskazuje, że przedstawiony plan wpisuje się w rosyjską narrację. – Jesteśmy rozgrywani przez Rosję — ocenia ostro. Według niego umieszczanie w jednym pakiecie kwestii wojny w Ukrainie, przyszłości NATO i bezpieczeństwa Polski jest strategicznym błędem, który tylko wzmacnia pozycję Kremla.

Ekspert zwraca uwagę, że zamiast dyskutować o realnych krokach prowadzących do rozejmu, Zachód daje się wciągnąć w rozważania o architekturze bezpieczeństwa w Europie. – Dzisiaj nawet o tym nikt nie rozmawia, ale rozmawiamy już o jakichś rzeczach dotyczących naszego bezpieczeństwa — zauważa, wskazując na brak prac nad misją rozjemczą.

Czytaj więcej

Negocjacje USA i Ukrainy w Genewie mają być kontynuowane
Dyplomacja
Co dalej z planem pokojowym Donalda Trumpa? Wspólny komunikat USA i Ukrainy

Putinowska narracja i zagrożenia dla NATO

Ekspert podkreśla również, że poddanie się planowi mogłoby otworzyć drogę do dalszych żądań Rosji. – Kolejne żądania będą wycofanie sił NATO z naszych terytoriów — przypomina, nawiązując do rosyjskich postulatów z 2021 roku.

Według Szoszyna omawianie przyszłości wschodniej flanki NATO w dialogu „USA–Rosja” jest naruszeniem suwerenności państw regionu. – Jakim prawem Rosjanie z Amerykanami mieliby ustalać przyszłość suwerennych, niepodległych państw? — pyta retorycznie.

Wskazuje także, że prawdziwym problemem pozostaje podejście Putina do istnienia Ukrainy. – Putin nie widzi przyszłości Ukrainy bez Rosji — podkreśla, a każda taktyka negocjacyjna czy przeciąganie rozmów służy jedynie wzmocnieniu Kremla i osłabieniu Kijowa.

Reklama
Reklama

W rozmowie pojawia się również dramatyczny wątek ludzkich kosztów wojny. Szoszyn zauważa, że długotrwały konflikt prowadzi do depopulacji. – Jeżeli ta wojna jeszcze potrwa parę lat… to kto będzie odbudowywał Ukrainę? — pyta, wskazując, że miliony uchodźców mogą już nie wrócić.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Polska Osoby Donald Trump Organizacje NATO USA

Pierwsze minuty rozmowy przynoszą jasne postawienie sprawy. Prowadząca pyta, czy określenie „kontrowersyjny” jest w ogóle adekwatne wobec przedstawionego planu. Rusłan Szoszyn odpowiada bez wahania: – Użyłbym słowa skandaliczny. Dodaje, że dokument powstawał w kręgu ludzi zajmujących się Bliskim Wschodem, co samo w sobie budzi pytania o zrozumienie realiów wschodnioeuropejskich.

Szoszyn wyjaśnia, że propozycje sugerowane Ukrainie de facto oznaczałyby – akceptację rosyjskich podbojów, akceptację uznania tych podbojów na arenie międzynarodowej, powrót rosyjskiego języka na Dniepr, powrót rosyjskich mediów . Jak podkreśla, Ukraińcy po trzech latach pełnoskalowej wojny nie zgodzą się na rozwiązania oznaczające faktyczną kapitulację.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama

Powiązane

Do tej pory na czele krajów, które sprzeciwiały się umowie stała Francja
Polityka
Mercosur. Godzina prawdy dla Unii Europejskiej
Donald Trump i Marco Rubio
Polityka
Pakt Trump–Putin. Czy USA porzucą Ukrainę?
Żołnierze Bundeswehry
Polityka
Niemcy chcą zbudować najsilniejszą armię Europy. Zrobiono pierwszy krok
Marjorie Taylor Greene ogłosiła swoją rezygnację
Polityka
Nagła rezygnacja. Po sporze z Donaldem Trumpem twarz ruchu MAGA odchodzi z Kongresu
Donald Trump
Polityka
Kijowski ekspert o planie Trumpa: Prowadzi do kapitulacji Ukrainy
Władimir Putin i Donald Trump
Polityka
Amerykanie zostaną, aby chronić biznes z Putinem? Dlaczego doszło do sabotażu?
Władimir Putin
Polityka
Jak arystokracja Władimira Putina rządzi Rosją
Recep Tayyip Erdoğan
Polityka
Turcja skazana na Erdogana. Makiawelistyczny plan na wieczne rządzenie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama