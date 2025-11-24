19 min. 9 sek.

Skandaliczny plan dla Ukrainy. Co naprawdę oznaczają propozycje USA

W najnowszym odcinku „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Rusłanem Szoszynem o głośnym, 28-punktowym planie pokojowym przedstawionym przez amerykańskich wysłanników. Propozycje — od redukcji ukraińskiej armii, po zakaz wejścia Ukrainy do NATO i a nawet ograniczenia dla Polski — wywołały falę kontrowersji. Dlaczego zdaniem ekspertów plan może doprowadzić do destabilizacji Ukrainy i zagrozić bezpieczeństwu Europy?

Pierwsze minuty rozmowy przynoszą jasne postawienie sprawy. Prowadząca pyta, czy określenie „kontrowersyjny” jest w ogóle adekwatne wobec przedstawionego planu. Rusłan Szoszyn odpowiada bez wahania: – Użyłbym słowa skandaliczny. Dodaje, że dokument powstawał w kręgu ludzi zajmujących się Bliskim Wschodem, co samo w sobie budzi pytania o zrozumienie realiów wschodnioeuropejskich.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1370 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W tym tygodniu możliwa je...

Szoszyn wyjaśnia, że propozycje sugerowane Ukrainie de facto oznaczałyby – akceptację rosyjskich podbojów, akceptację uznania tych podbojów na arenie międzynarodowej, powrót rosyjskiego języka na Dniepr, powrót rosyjskich mediów . Jak podkreśla, Ukraińcy po trzech latach pełnoskalowej wojny nie zgodzą się na rozwiązania oznaczające faktyczną kapitulację.

Dziennikarz ostrzega, że tak daleko idące ustępstwa mogłyby doprowadzić do masowych protestów. – To się by skończyło Majdanem, rewolucją w Ukrainie — mówi, podkreślając, że rząd Zełenskiego nie przetrwałby politycznie takiego scenariusza.