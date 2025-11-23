Aktualizacja: 23.11.2025 10:41 Publikacja: 23.11.2025 10:09
Żołnierze Bundeswehry
Foto: Adobe Stock
Nowe przepisy zakładają, że do 2035 r. Bundeswehra ma liczyć 260 tys. żołnierzy, czyli o około 80 tys. więcej niż obecnie. Dodatkowo powołanych miałoby zostać 200 tys. rezerwistów.
Na początku władze Niemiec chcą postawić na dobrowolne zgłoszenia, oferując m.in. wyższą pensję na start – 2600 euro miesięcznie, o 450 euro więcej niż dziś. Jeśli nie uda się osiągnąć założonych limitów, rząd będzie mógł sięgnąć po obowiązkowe wezwania do służby.
Od przyszłego roku wszyscy 18-latkowie otrzymają ankietę dotyczącą gotowości do służby wojskowej. Dla mężczyzn jej wypełnienie będzie obowiązkowe. Od 2027 r. mężczyźni w tym wieku będą musieli przejść również obowiązkowe badania lekarskie. Reforma powstaje w odpowiedzi na ostrzeżenia administracji Donalda Trumpa, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, a także przedłużającą się wojnę na Ukrainie. Coraz częściej pojawiają się opinie ekspertów, że celem Rosji może stać się państwo NATO.
Czytaj więcej
Ryzyko polityczne dla współpracy wojskowej wynikające z działań administracji Trumpa jest zbyt du...
Według Minny Ålander z brytyjskiego think tanku Chatham House Niemcy – ze względu na położenie – mogą odegrać kluczową rolę w konwencjonalnej obronie Europy. Z kolei szef niemieckiej armii gen. Carsten Breuer ostrzegł w rozmowie z BBC, że atak Rosji na NATO może nastąpić nawet w ciągu czterech lat, już około 2029 r.
Partnerzy koalicyjni – CDU i SPD – długo spierali się o model służby. Jednym z pomysłów był pobór „na loterię”, czyli selekcja młodych mężczyzn na zasadzie losowania. Ostatecznie minister obrony Boris Pistorius odrzucił ten wariant i opowiedział się za motywowaniem młodych ludzi lepszymi warunkami finansowymi i benefitami.
Niemcy miały już obowiązkową służbę wojskową, ale zniesiono ją w 2011 r. na rzecz całkowicie zawodowej armii.
Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Bundestag. Głosowanie ma odbyć się do końca roku. Jeśli projekt uzyska poparcie parlamentarzystów, wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.
Pistorius zapewnia, że celem reformy nie jest przymuszanie kogokolwiek do udziału w konflikcie. – Im bardziej zdolne do odstraszania i obrony są nasze siły zbrojne, tym mniej prawdopodobne, że zostaniemy wciągnięci w konflikt – podkreślił.
Czytaj więcej
Po rozpadzie ZSRR umacnianie armii nie miało sensu. Potem nie było pieniędzy. Teraz jest problem...
Reforma budzi kontrowersje, zwłaszcza po lewej stronie sceny politycznej. Według sondażu Instytutu Forsa aż 80 proc. wyborców Die Linke sprzeciwia się powrotowi do poboru. Wielu młodych Niemców mówi wprost, że nie chce walczyć w ewentualnej wojnie. Jednocześnie rośnie liczba wniosków o status osoby odmawiającej służby ze względów sumienia – od początku roku do 25 października złożono ich 3034, najwięcej od 2011 r.
Przez trzy dekady po zimnej wojnie Bundeswehra była chronicznie niedofinansowana. Niemcy nie osiągały wymaganego przez NATO progu 2 proc. PKB na obronność, a społeczeństwo pozostawało pacyfistyczne w związku z historią XX wieku. Przełom nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Ówczesny kanclerz Olaf Scholz ogłosił „Zeitenwende” i uruchomił specjalny fundusz 100 mld euro na modernizację wojska. W 2024 r. Niemcy po raz pierwszy od II wojny światowej oficjalnie obchodzili Dzień Weterana.
Rząd Merza kontynuuje ten kurs – oprócz reformy poboru zapowiedział także podwojenie wydatków na obronność, tak aby sprostać nowym wymaganiom NATO.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowe przepisy zakładają, że do 2035 r. Bundeswehra ma liczyć 260 tys. żołnierzy, czyli o około 80 tys. więcej niż obecnie. Dodatkowo powołanych miałoby zostać 200 tys. rezerwistów.
Na początku władze Niemiec chcą postawić na dobrowolne zgłoszenia, oferując m.in. wyższą pensję na start – 2600 euro miesięcznie, o 450 euro więcej niż dziś. Jeśli nie uda się osiągnąć założonych limitów, rząd będzie mógł sięgnąć po obowiązkowe wezwania do służby.
Jedna z liderek ruchu MAGA, zasiadająca w Izbie Reprezentantów Marjorie Taylor Greene ogłosiła zakończenie karie...
Stany Zjednoczone chcą szybko zamrozić konflikt kosztem Ukrainy. Musimy przekonać USA, że to nie rozwiąże proble...
Nic nie wskazuje na to, aby negocjacje wokół 28-punktowego projektu zatrzymania wojny w Ukrainie miały spowodowa...
Kraj opanowało 25 rodzin, których przedstawiciele obsiedli wysokie stanowiska w urzędach i państwowych koncernac...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Prezydent Republiki Tureckiej Recep Tayyip Erdoğan działa z dużym wyprzedzeniem i aby nie oddać władzy, realizuj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas