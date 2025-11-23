Nowe przepisy zakładają, że do 2035 r. Bundeswehra ma liczyć 260 tys. żołnierzy, czyli o około 80 tys. więcej niż obecnie. Dodatkowo powołanych miałoby zostać 200 tys. rezerwistów.

Reklama Reklama

Na początku władze Niemiec chcą postawić na dobrowolne zgłoszenia, oferując m.in. wyższą pensję na start – 2600 euro miesięcznie, o 450 euro więcej niż dziś. Jeśli nie uda się osiągnąć założonych limitów, rząd będzie mógł sięgnąć po obowiązkowe wezwania do służby.

Reforma Bundeswehry – zwiększenie liczebności armii

Od przyszłego roku wszyscy 18-latkowie otrzymają ankietę dotyczącą gotowości do służby wojskowej. Dla mężczyzn jej wypełnienie będzie obowiązkowe. Od 2027 r. mężczyźni w tym wieku będą musieli przejść również obowiązkowe badania lekarskie. Reforma powstaje w odpowiedzi na ostrzeżenia administracji Donalda Trumpa, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, a także przedłużającą się wojnę na Ukrainie. Coraz częściej pojawiają się opinie ekspertów, że celem Rosji może stać się państwo NATO.

Zagrożenie ze strony Rosji. Jaka jest gotowość NATO?

Według Minny Ålander z brytyjskiego think tanku Chatham House Niemcy – ze względu na położenie – mogą odegrać kluczową rolę w konwencjonalnej obronie Europy. Z kolei szef niemieckiej armii gen. Carsten Breuer ostrzegł w rozmowie z BBC, że atak Rosji na NATO może nastąpić nawet w ciągu czterech lat, już około 2029 r.