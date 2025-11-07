Z tego artykułu się dowiesz: Jakie niemiecka armia będzie zachęcać młodych Niemców do służby?

W jaki sposób nowe zasady rekrutacji mogą wpłynąć na liczebność niemieckiej armii do końca dekady?

Co zakłada najnowszy plan zwiększenia zdolności obronnych Niemiec, w tym ilość i rodzaj sprzętu wojskowego do zakupienia?

Jakie są przewidywania dotyczące zdolności Bundeswehry do obrony krajów NATO przed potencjalną rosyjską agresją?

Co oznacza nowa inwestycja w satelity i jakie znaczenie ma dla bezpieczeństwa Niemiec?

Jakie proporcje wydatków obronnych mają Niemcy w porównaniu do Polski i jakie są plany na przyszłość?

Tuż po objęciu władzy kanclerz Friedrich Merz zapewniał, że Niemcy będą posiadać najsilniejszą konwencjonalną armię w Europie, bez względu na to, ile to kosztuje. Była to właściwie zapowiedź drugiej „Zeitenwende”, czyli epokowej zmiany. Pierwszą zapowiedział tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę ówczesny kanclerz Olaf Scholz. Powstał wtedy specjalny fundusz na modernizację armii w wysokości 100 mld euro. Został już praktycznie rozdysponowany. W przeciwieństwie do niego kasa Merza nie ma praktycznie dna.

Reklama Reklama

Gotowa jest już więc lista zakupów Bundeswehry: czołgów, samolotów, dronów, broni cybernetycznej, nie wyłączając satelitów, opiewająca na niebotyczną kwotę 377 mld euro.

Wstrzymana została wyprzedaż terenów należących do armii i trwają intensywne remonty koszar znajdujących się nierzadko w opłakanym stanie. Jest to dla Bundeswehry niemal tak ważne, jak zakupy nowoczesnego sprzętu, bo warunki zakwaterowania mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność armii.