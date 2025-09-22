Rzeczpospolita
Wydarzenia
W Europie rośnie niepokój. Niemcy szykują się na tysiąc rannych dziennie

Niemieckie siły zbrojne opracowują plany dotyczące udzielania pomocy nawet tysiącu rannych żołnierzy dziennie w przypadku wybuchu konfliktu na dużą skalę między NATO a Rosją. O planach tych mówił w wywiadzie dla agencji Reutera naczelny lekarz Niemiec Ralf Hoffmann.

Publikacja: 22.09.2025 14:22

Żołnierze demonstrują akcję ratunkową podczas ćwiczeń podczas wizyty ministra obrony Niemiec Borisa

Żołnierze demonstrują akcję ratunkową podczas ćwiczeń podczas wizyty ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa w placówce medycznej Bundeswehry w Ulm

Foto: Reuters/Angelika Warmuth

Bartosz Lewicki

Moskwa odrzuciła wszelkie sugestie, jakoby przygotowywała się do wojny z NATO, ale ostatnie przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym m.in. Polski (przez drony) i Estonii (przez rosyjskie myśliwce) wzmocniły obawy przed eskalacją konfliktu.

Ralf Hoffmann podaje szacunki dotyczące liczby rannych w konflikcie Rosji z NATO

Naczelny lekarz Niemiec i szef Centralnej Służby Medycznej Bundeswehry Ralf Hoffmann powiedział, że liczba rannych żołnierzy w potencjalnym konflikcie Rosji z NATO będzie zależeć od intensywności walk i tego, jakie jednostki wojskowe wezmą udział w walkach. – Podchodząc do sprawy realistycznie szacuje się, że dziennie rannych zostanie około tysiąca żołnierzy – powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera.

Niemcy dostosowują swoje szkolenia medyczne, uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas wojny na Ukrainie. – Charakter działań wojennych na Ukrainie zmienił się drastycznie – stwierdził Hoffmann, wskazując na zmianę liczby ran postrzałowych u walczących na Ukrainie oraz ran w wyniku eksplozji oraz oparzeń spowodowanych przez drony i amunicję artyleryjską.

„Strefa śmierci” po obu stronach linii frontu

Ukraińscy żołnierze opisują opanowany przez drony korytarz rozciągający się na długości około 10 km po obu stronach linii frontu jako „strefę śmierci”, ponieważ bezzałogowe statki powietrzne, sterowane zdalnie przez obie strony, mogą błyskawicznie lokalizować i neutralizować cele.

– Ukraińcy często nie są w stanie ewakuować swoich rannych wystarczająco szybko, ponieważ nad ich głowami nieustannie przelatują drony – powiedział Hoffmann, podkreślając potrzebę długotrwałej, niekiedy wielogodzinnej stabilizacji stanu rannych żołnierzy na linii frontu.

Hoffmann dodał, że potrzebne są elastyczne opcje transportu dla rannych żołnierzy, zauważając, że Ukraina korzysta z pociągów szpitalnych. – Z tego powodu niemieckie wojsko rozważa wykorzystanie pociągów i autobusów szpitalnych oraz rozszerzenie ewakuacji medycznej drogą powietrzną – wyjaśnił Hoffmann. Jak dodał ranni będą początkowo leczeni na linii frontu, a następnie transportowani do Niemiec, gdzie otrzymają opiekę, głównie w cywilnych szpitalach.

Rozmówca Reutera oszacował, że w przypadku konieczności leczenia rannych w walkach żołnierzy potrzeba około 15 tysięcy łóżek szpitalnych, przy całkowitej pojemności szpitali niemieckich sięgającej 440 tysięcy. Dodał, że niemiecka służba medyczna, licząca 15 tys. osób, zostanie rozbudowana, aby sprostać przyszłym potrzebom.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Niemcy Rosja Osoby Oscar Pistorius

e-Wydanie