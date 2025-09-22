Moskwa odrzuciła wszelkie sugestie, jakoby przygotowywała się do wojny z NATO, ale ostatnie przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym m.in. Polski (przez drony) i Estonii (przez rosyjskie myśliwce) wzmocniły obawy przed eskalacją konfliktu.

Reklama Reklama

Ralf Hoffmann podaje szacunki dotyczące liczby rannych w konflikcie Rosji z NATO

Naczelny lekarz Niemiec i szef Centralnej Służby Medycznej Bundeswehry Ralf Hoffmann powiedział, że liczba rannych żołnierzy w potencjalnym konflikcie Rosji z NATO będzie zależeć od intensywności walk i tego, jakie jednostki wojskowe wezmą udział w walkach. – Podchodząc do sprawy realistycznie szacuje się, że dziennie rannych zostanie około tysiąca żołnierzy – powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera.

Niemcy dostosowują swoje szkolenia medyczne, uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas wojny na Ukrainie. – Charakter działań wojennych na Ukrainie zmienił się drastycznie – stwierdził Hoffmann, wskazując na zmianę liczby ran postrzałowych u walczących na Ukrainie oraz ran w wyniku eksplozji oraz oparzeń spowodowanych przez drony i amunicję artyleryjską.