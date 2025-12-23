Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego ideologia Państwa Islamskiego pozostaje niepokonana pomimo klęski militarnej?

W jaki sposób ISIS działa na arenie międzynarodowej po upadku syryjskiego kalifatu?

Jak wygląda współpraca USA z lokalnymi siłami w Syrii w walce z terroryzmem?

Co ułatwia dalszą działalność grup terrorystycznych w Syrii?

Dlaczego sytuacja w syryjskich obozach dla bojówkarzy ISIS stanowi zagrożenie na przyszłość?

Zamach w Sydney, przygotowania do ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Bawarii, areszt studenta przygotowującego akt terrorystyczny w Polsce oraz śmiertelna zasadzka na żołnierzy amerykańskich w Palmirze – wszystkie te wydarzenia prowadzą do pytania, czy walka z terroryzmem islamskim jest w ogóle do wygrania?

Chodzi zwłaszcza o ISIS (Państwo Islamskie Iraku i Syrii), kiedyś samozwańczy, potężny kalifat, w którego władaniu znajdował się niemal cały północny Irak oraz znaczna część Syrii.

Czy można zwalczyć ideologię radykalnego islamu

W „Rocznej Ocenie Zagrożeń” (ATA) z 2025 r. amerykańskich służb wywiadowczych ISIS opisane jest jako największa obecnie na świecie islamska organizacja terrorystyczna o rozproszonym charakterze. To umożliwia jej przetrwanie po klęsce militarnej w Syrii i Iraku. W oparciu o jej ideologię nadal działają dziesiątki organizacji terrorystycznych na świecie: w Azji Środkowej, państwach zachodniej Afryki, krajach Sahelu, Kongo, Mozambiku czy Somalii. Wszystkie mają swój rodowód w ISIS, znanym też jako Daesh.

Nie zmienia to faktu, że matecznikiem „Państwa” jest nadal Syria. Ale nie znaczy to, że tam znajduje się światowa centrala terroryzmu koordynująca działania pokrewnych organizacji. – ISIS została pokonana militarnie, ale nie w sferze ideologicznej. Idea walki z zachodnią cywilizacją jest podstawą działalności dżihadystów. W roli największych wrogów występują Stany Zjednoczone oraz Izrael jako ucieleśnienie wszelkiego zła. Islam służy jedynie do pewnego uzasadnienia działań terrorystycznych – mówi „Rzeczpospolitej” Rolf Tophoven z Instytutu Prewencji Kryzysowej (IFTUS) w Essen, autor licznych książek i publikacji na temat terroryzmu.