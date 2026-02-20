4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Zbiegiem lat nie utracił nic z pierwotnej doskonałości. Nie ucichł głos, nie zastygła muzyka, jaka z niego płynie. Wystarczy nadstawić ucho odpowiednio blisko, jak Rilke: „Każde miejsce tego głazu widzi cię. Musisz życie swe odmienić”.
Nagi tors Apollina, wszystko z czego wynika, i całość spraw, których wymaga od tych, którzy na niego patrzą, słuchając, co ma do powiedzenia. Równowaga najwyższych napięć. Punkt szczytowy, w którym wola widzi się jeszcze z naturą. Jeszcze do siebie mówią, trzymają się za ręce, chociaż obie są już rozpędzone, w biegu, każda we własną stronę. Ale ich zderzenie, czy jak kto woli, rozdarcie, może jeszcze okazać się tańcem. Uwiecznienie takich chwil, zatrzymanie najszlachetniejszych i najbardziej pierwotnych konfliktów w geście harmonii, pozie porządku – to mądrość posągu, jedyna wiedza, jaką ma on do przekazania. Dlatego też rzeźba jest gatunkiem pogańskiej mądrości. Nigdzie indziej, jak tylko przy użyciu kamienia, mogła się ona wypowiedzieć czystym głosem.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Thorgal: Gra Planszowa” zapewnia naprawdę unikalne doświadczenia. Jeżeli macie dość planszówek, które serwują c...
Mazowiecki wziął od niego funkcję premiera na tacy. I to Kaczyński uzgodnił z pozostałymi partiami podział stano...
Czuła, że chociaż starała się nie zwracać na siebie uwagi, budzi dyskretne zainteresowanie oficerów. Kobieta? I...
Już w pierwszą sobotę, gdy zacząłem pracę w Dynamie, doszło do zmasowanego nocnego ataku dronów na Kijów. Ten wi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas