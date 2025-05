Czytaj więcej analizy NATO nieco mniej amerykańskie Przejęcie kontroli nad Jasionką od Amerykanów przez wojska sojusznicze czy „koalicja chętnych” po...

Na lądzie jest lepiej

Jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów w domenie lądowej? Warto pamiętać, że właśnie są oni w trakcie kompletowania brygady, która od 2027 r. ma stale stacjonować na Litwie w pełnej gotowości. To będzie ok. 5 tys. żołnierzy. – Ich gotowość do podjęcia dużych działań szybko jest niska. Ale Niemcy mają potencjał, by szybko podnieść gotowość swojej armii, ponieważ mają bardzo sprawny przemysł zbrojeniowy i też duże środki, które zaczęli przeznaczać na armię – wyjaśnia Mariusz Cielma, redaktor naczelny „Nowej Techniki Wojskowej”. – Niemcy mają dwie dywizje pancerne i jedną aeromobilną. Oni nie rozbudowują struktur tak jak Polska, która chce budować aż sześć dywizji, tylko realnie zakładają, że będą mieli jedną dywizję gotową do walki. To wynika m.in. z tego, że to nie oni są państwem frontowym NATO. Myślę, że za trzy–cztery lata zrealizują swoje cele i postawią na nogi Bundeswehre – dodaje ekspert.

Jeśli faktycznie te zapowiadane przez szefa przyszłego rządu Friedricha Merza wydatki na zbrojenia się utrzymają, to za kilka lat ta różnica w zdolnościach Niemiec w stosunku do Francji i Wielkiej Brytanii będzie znacznie mniejsza.

Jak na tym tle wypada Polska? My także mamy wiele do nadrobienia, a tradycyjnie z powodu geografii – tego, że mamy długą granicę lądową z Rosją i Białorusią, stawiamy na wojska lądowe. Jeśli przez najbliższe lata co najmniej utrzymamy obecny poziom finansowania armii, to powinniśmy ok. 2030 r. dysponować jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Marynarka Wojenna i Siły Powietrzne także są rozwijane, ale w tych obszarach nasi zachodni sojusznicy pozostaną znacznie silniejsi.