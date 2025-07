Od czasu objęcia urzędu przez kanclerza Friedricha Merza Niemcy przestały ujawniać szczegóły dotyczące dostaw broni dla Ukrainy. Oficjalnie chodzi o „trzymanie Władimira Putina w niepewności”. Krytycy są jednak zdania, że to sposób na uniknięcie rozliczeń z opinią publiczną za opóźnienia i niewywiązanie się z obietnic.

Jak ujawnił „Bild”, Ukraina także dotąd trzymała się tej nieformalnej zasady. Jednak niemiecki dziennik zdobył tajną listę życzeń Kijowa, którą ukraińscy wojskowi mieli przekazać przedstawicielom rządu w Berlinie. Wartość zamówienia sięga miliardów euro i obejmuje trzy kluczowe obszary: obronę powietrzną, pojazdy opancerzone i środki do walki elektronicznej.

Czy Niemcy spełnią tajną listę Ukrainy? Dziennik ujawnia szczegóły

W zakresie obrony powietrznej Ukraina wnioskuje o cztery nowe wyrzutnie systemu IRIS-T, a także o 1500 pocisków kierowanych do systemu średniego zasięgu IRIS-T SLM, 500 pocisków do systemu krótkiego zasięgu IRIS-T SLS oraz 200 tysięcy sztuk amunicji przeciwlotniczej kalibru 40 mm, przeznaczonej do zwalczania rosyjskich dronów.

Jeśli chodzi o pojazdy opancerzone, Kijów prosi Berlin o dostawę tysiąca pojazdów z ochroną przeciwminową, dwustu pojazdów gąsienicowych w różnych wersjach, trzydziestu pojazdów do rozminowywania oraz od dwudziestu do trzydziestu opancerzonych pojazdów inżynieryjnych typu WiSENT. Dodatkowo Ukraina wnioskuje o dwieście terenowych pojazdów wielozadaniowych do transportu sił specjalnych.