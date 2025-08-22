Dziennik Ustaw z 22 sierpnia 2025 r. (poz. 1152 - 1159)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 1159

Reklama Reklama

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw - 1158

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - 1157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - 1156

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - 1155