Premier Donald Tusk
Foto: PAP/Marian Zubrzycki
Premier Donald Tusk wygłosił w piątek wieczorem przemówienie na trwającym w Sopocie Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI), organizowanym przez Konfederację Lewiatan wraz z BusinessEurope i miastem Sopot. Co powiedział podczas wydarzenia szef rządu?
– Jadąc tutaj, byłem cały czas zanurzony w bardzo poważnych – i sprzecznych w jakimś sensie – emocjach. Ten dzień jak w soczewce pokazuje, co znaczy w dzisiejszych czasach wojna i pokój - powiedział Donald Tusk podczas swojego przemówienia wygłoszonego podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.
– Spotkałem się dziś w Olsztynie z rodziną, której urodziła się córka, dzięki upowszechnieniu procedury in vitro. Spotkałem dwoje szczęśliwych ludzi – nie mają łatwo w życiu, ale byli szczęśliwi, pełni energii i wiary w to, że wszystko to, co robimy, było możliwe także dzięki temu, że żyjemy tutaj w Polsce. Wciąż w pokoju, wbrew okolicznościom historii i geografii. Dla nich – oprócz codziennych trosk i marzeń – fundamentalnym marzeniem jest to, by wciąż żyć w Polsce, która coraz bliższa jest ich marzeniom. O codziennym bezpieczeństwie, życiowych szansach. Ale też w Polsce ludzi wolnych, którzy siebie nawzajem szanują. Ludzi wolnych od ciasnych, ideologicznych schematów, głupich i niepotrzebnych konfliktów – powiedział Tusk. – W bardzo ludzki sposób dali mi oni wielki zastrzyk motywacji. To była rozmowa z polską, szczęśliwą rodziną, która zna fundamentalne znaczenie takich słów jak niezależność, wolność, patriotyzm, miłość. To zestaw nie ideologii czy programów politycznych. To zestaw wartości, który powinien wyznaczać logikę wartości w każdym polskim domu – dodał premier. – Mówię o tym dlatego, bo jadąc na spotkanie z wami myślałem o szczęściu tej polskiej rodziny, którą odwiedziłem, a jednocześnie nieustannie obecna była kwestia wojny, ryzyk, zagrożeń. Dziś także – od rana do wieczora – zaznaczył.
Szef rządu odniósł się także do tego, że warszawski sąd okręgowy nie zgodził się w piątek na wydanie władzom Niemiec ukraińskiego nurka Wołodymyra Żurawlowa i zwolnił go z tymczasowego aresztu. Strona niemiecka podejrzewa go o udział w zniszczeniu trzech z czterech nitek gazociągu Nord Stream służącego do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Został zatrzymany pod koniec września w miejscu zamieszkania w Pruszkowie.
– Mam wielką satysfakcję, że polski sędzia powiedział te bardzo proste słowa: jeżeli Ukrainiec walczy z Rosją, to należy mu się chwała, a nie areszt – stwierdził Tusk. – Przez długie miesiące byłem w to zaangażowany, dopóki nie trafiło to w ręce sądu, byłem zaangażowany w to, aby bohaterów nie spotykała kara tylko dlatego, bo takie są procedury albo – wciąż dość paskudne – interesy. Jako Polak i premier miałem bardzo osobistą satysfakcję – dodał.
Premier mówił także o incydencie, do którego doszło w Warszawie – nieznani sprawcy zaatakowali wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej. – Jadąc tu usłyszałem też komunikat o człowieku, który próbował podpalić siedzibę mojej partii. Trudno się dziwić, jeśli z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia pan Bąkiewicz, wzywając do „wyrywania chwastów” – powiedział Tusk. – Mówię o tym, bo to też jest wymiar wojny. Musimy mieć świadomość, że ten wielki spór, który ma miejsce w Polsce i Europie, ma także wymiar globalny. To spór o rzeczy fundamentalne – dodał.
– Możemy się spierać, narzekać, krytykować – zdaję sobie sprawę, że jestem, byłem i będę obiektem złości. W Polsce oczekiwania są bardzo wysokie i to dobrze. Sukcesy, o których rozmawialiście tutaj, dają poczucie, że Polska idzie do przodu. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby o Polsce mówiono, że to najlepsze miejsce do życia na Ziemi. To to miejsce jest tak wspaniałe, dzięki ludziom, którzy ciągle wierzą, że wbrew przekleństwu geopolityki, historii, czasami wbrew złej polityce, Polska staje się perłą w koronie całej wspólnoty Zachodu. Czasami ludzie z zewnątrz lepiej to dostrzegają niż my sami – zaznaczył szef rządu.
Donald Tusk podkreślił również, że „wszystkim nam demokracja jest bardzo bliska”. - Chciałbym wszystkim w Polsce uświadomić, że tu chodzi o sprawy naprawdę najważniejsze. Kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie i o wojnie, to zdajemy sobie sprawę, że wojna, która się toczy w Ukrainie, to nie jest wojna, która wynika tylko z tego, że Putin jest agresywnym dyktatorem i że Rosja ma pretensje terytorialne do Ukrainy - powiedział, zauważając, że Kreml toczy dziś wojnę dzięki ścisłemu sojuszowi z Iranem, Koreą Północną i Chinami. - Mówię o tym dlatego, żebyśmy otworzyli oczy na istotę tego podziału. On ma wymiar globalny, dotyczy nie tylko sporu terytorialnego, ale tak naprawdę fundamentów naszej cywilizacji – zaznaczył premier. — Ten sam spór w inny sposób toczy się w Polsce, w USA, we Francji. Wszędzie gdzie spojrzycie, chodzi o to samo, czy cywilizacja oparta na prawach człowieka, wolnościach osobistych, respektowania umów przetrwa — dodał.
Jak ocenił Tusk, wojna uświadomiła nam, że nie można powierzać innym „kwestii bezpieczeństwa i własnych możliwości produkcyjnych w imię pięknych idei, takich choćby jak ochrona klimatu”. - Wszędzie trzeba znaleźć balans” - powiedział.
Piątek to trzeci i ostatni dzień 14. Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). Organizowane w Sopocie wydarzenie poświęcone jest między innymi przyszłości Europy w kontekście wyzwań demograficznych, geopolitycznych, gospodarczych i technologicznych.
EFNI to jedna z największych konferencji w Europie Środkowej, która gromadzi liderów świata polityki, biznesu, nauki i organizacji społecznych. Forum stanowi platformę budowania wspólnej europejskiej odpowiedzi na wyzwania geopolityczne, gospodarcze i technologiczne.
14. edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem #CoBędzieJutro i koncentruje się na tematach bezpieczeństwa, obronności, cyfrowej transformacji, zielonej zmiany oraz zrównoważonego rozwoju.
Na Forum – poza Donaldem Tuskiem – obecni są także między innymi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, ministra kultury Marta Cienkowska czy minister energii Miłosz Motyka, a także wielu posłów, senatorów oraz eurodeputowanych.
