Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Donald Tusk opisuje znaczenie Polski w kontekście wspólnoty Zachodu?

Jakie przesłanie premier Donald Tusk wygłosił na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI)?

Jakie są cele i tematy poruszane podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI)?

Premier Donald Tusk wygłosił w piątek wieczorem przemówienie na trwającym w Sopocie Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI), organizowanym przez Konfederację Lewiatan wraz z BusinessEurope i miastem Sopot. Co powiedział podczas wydarzenia szef rządu?

Donald Tusk na EFNI: Żyjemy w pokoju, wbrew okolicznościom historii i geografii

– Jadąc tutaj, byłem cały czas zanurzony w bardzo poważnych – i sprzecznych w jakimś sensie – emocjach. Ten dzień jak w soczewce pokazuje, co znaczy w dzisiejszych czasach wojna i pokój - powiedział Donald Tusk podczas swojego przemówienia wygłoszonego podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

– Spotkałem się dziś w Olsztynie z rodziną, której urodziła się córka, dzięki upowszechnieniu procedury in vitro. Spotkałem dwoje szczęśliwych ludzi – nie mają łatwo w życiu, ale byli szczęśliwi, pełni energii i wiary w to, że wszystko to, co robimy, było możliwe także dzięki temu, że żyjemy tutaj w Polsce. Wciąż w pokoju, wbrew okolicznościom historii i geografii. Dla nich – oprócz codziennych trosk i marzeń – fundamentalnym marzeniem jest to, by wciąż żyć w Polsce, która coraz bliższa jest ich marzeniom. O codziennym bezpieczeństwie, życiowych szansach. Ale też w Polsce ludzi wolnych, którzy siebie nawzajem szanują. Ludzi wolnych od ciasnych, ideologicznych schematów, głupich i niepotrzebnych konfliktów – powiedział Tusk. – W bardzo ludzki sposób dali mi oni wielki zastrzyk motywacji. To była rozmowa z polską, szczęśliwą rodziną, która zna fundamentalne znaczenie takich słów jak niezależność, wolność, patriotyzm, miłość. To zestaw nie ideologii czy programów politycznych. To zestaw wartości, który powinien wyznaczać logikę wartości w każdym polskim domu – dodał premier. – Mówię o tym dlatego, bo jadąc na spotkanie z wami myślałem o szczęściu tej polskiej rodziny, którą odwiedziłem, a jednocześnie nieustannie obecna była kwestia wojny, ryzyk, zagrożeń. Dziś także – od rana do wieczora – zaznaczył.