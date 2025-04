Donald Tusk: koniec wieku naiwności

Spodziewany kryzys

Podczas EFNI Wiosna wskazano, że potrzebne są i inne zmiany, choćby dotyczące podejścia do rynku pracy, bo na nim m.in. ze względu na zmiany demograficzne piętrzą się problemy. Już po wystąpieniu premiera na jednym z paneli dyskutowano o skutkach, jakie dla rynku pracy przyniesie kryzys demograficzny w Europie i Polsce i jakie są perspektywy dla silver economy – bo to, że zmiana struktury polskiej populacji będzie miała daleko idące konsekwencje nie tylko dla rynku pracy, jest pewne.

– Już w latach 90. wiedzieliśmy, że nastąpi moment kurczenia się liczby osób w wieku produkcyjnym, co wynika też z niskiej dzietności. Z tego punktu widzenia nie jest to kryzys, bo dało się to przewidzieć. Projekcje Eurostatu czy Organizacji Narodów Zjednoczonych jasno wskazują, że Polaków będzie ubywać – mówiła prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka ds. nauki, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, SGH.

– W innych częściach świata trwa boom urodzeń, ale nie u nas. Kryzys był przewidywalny. Na rynku pracy trwa niewątpliwie duża zmiana i ona przyspieszy. Wkrótce połowa obywateli będzie miała ponad 50 lat. Ta sytuacja odbije się w wielu aspektach, nie tylko na rynku pracy – wskazała prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, współzałożycielka i członkini zarządu think tanku GRAPE.

– Kryzys kojarzy mi się z krótkim negatywnym wydarzeniem, a jak się wydaje, długotrwały kryzys demograficzny wręcz się nam opatrzył. Tymczasem to poważne zagrożenie dla gospodarki – oceniła Anna Wicha z Forum HR.

Jak wskazała Chłoń-Domińczak, niespodziankami są wielkie migracje. – Pracodawcy szukają pracowników w Polsce i na zewnątrz. W poradzeniu sobie z tym wyzwaniem wiele zależy od pracodawców, polityków, ale też samorządów. Ważne jest, jak, jako społeczeństwo, przygotowujemy się do zmian na rynku pracy. Ta sytuacja była przewidywalna i w tym kontekście odwrócenie wieku emerytalnego było błędem – powiedziała.

Podejście do osób 50+

Eksperci zastanawiali się, czy w kontekście rynku pracy ludzie starsi są obciążeniem dla społeczeństw, czy atutem. – Kryzys to nie tylko mniej pracowników, ale też zmiana ich struktury wiekowej. I to wyzwanie dla pracodawców. W Polsce jest duży potencjał na zwiększenie stopy zatrudnienia wśród mężczyzn w wieku 60–64 lat, ale pracujące kobiety w tym wieku u nas to ledwie 24 proc., a w krajach bałtyckich – ponad 60 proc. Jest tu więc duża przestrzeń. Ale jeśli te kobiety nie wrócą na rynek pracy, to będzie to obciążenie dla budżetu państwa – zauważył Maciej Albinowski, ekonomista z Instytutu Badań Strukturalnych.