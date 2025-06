10:21 Future of ecosystems – rola banków w nowych, cyfrowych ecosystemach

- Prosta aplikacja czy superaplikacja bankowa? Myślę, że najlepszy byłby kompromis. My, w mBanku, zadajemy sobie nieco inne pytanie, zgodne z filozofią naszego banku aktualną od dawna: co uprości klientowi życie? I to jest filozofia, która się nie zmienia u nas od 25 lat. W niektórych przypadkach będzie to dodanie rozwiązań w aplikacji, a w niektórych zabranie czegoś w aplikacji po to, żeby była prostsza. Jak wybrać spomiędzy tych dwóch opcji? Trzeba stwierdzić gdzie jest klient i czego potrzebuje - powiedział Krzysztof Bratos, Wiceprezes ds. Bankowości Detalicznej, mBank S.A. podczas dyskusji o roli banków w nowych, cyfrowych ekosystemach.

09:59 Premiera raportu „Zielone Finanse w Polsce 2025”

- Trzeba ulżyć tym zielonym, transformacyjnym aktywom w kwestii podatku bankowego nie po to, żeby banki zapłaciły mniej, bo to są nowe finansowania, ale po to, żeby rozwijać wielkość tych aktywów z dwóch ważnych powodów. Jedna rzecz to jest ochrona naszej planety, ale pomóżmy też naszym klientom w tym, żeby mieli tańszą energię, bo to bardzo wpływa na konkurencyjność gospodarki - powiedział Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, mBank S.A. podczas debaty nad raportem „Zielone Finanse w Polsce 2025”.

09:45 prof. Andrzej Sławiński: W starzejącym się kraju, jakim jest Polska, przyszłość zależy od inwestycji

- Polityka promowania innowacyjności nie powinna być jednym z celów, tylko głównym celem. Bo jeżeli tak nie będzie, to Polska szybciej się zestarzeje niż dogoni kraje wysoko rozwinięte, jeśli chodzi o dochód narodowy na głowę – mówił prof. Andrzej Sławiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Studiu „Rzeczpospolitej”.

W obliczu rosnących oczekiwań klientów banki muszą dostarczać innowacyjne i spersonalizowane usługi, zachowując efektywność kosztową i skalowalność. Kluczowym wyzwaniem jest zrozumienie, jakie problemy klientów chcą rozwiązywać oraz jak strategiczne partnerstwa mogą poprawić jakość oferty. Ostatecznie sukces zależy nie tylko od technologii, ale również od strategii, kultury organizacyjnej i świadomego określenia roli banku w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie.

Rola ekosystemów w bankowości zyskuje na znaczeniu. Kluczowe więc zadanie to zapewnienie, że banki są odpowiednio przygotowane do czerpania z nich korzyści. Fundamentem sukcesu jest jasne określenie roli, jaką bank chce pełnić – czy to jako dostawca platform, integrator usług, innowator, czy partner regulacyjny. Wykorzystując dane, technologie i współpracę z innymi podmiotami, banki mogą dostarczać spersonalizowane usługi, wspierać innowacje i budować lojalność klientów w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Zdolność banków do tworzenia i uczestniczenia w ekosystemach, przy jednoczesnym zachowaniu innowacyjności, wydajności i efektywności kosztowej, stanie się kluczowym czynnikiem sukcesu. W dynamicznym świecie ciągłych zmian i nowych technologii istotna będzie elastyczność, a także odpowiednia kultura organizacyjna i gotowość do radzenia sobie z niepewnością.

Dyskusję poprowadzi Wiesław Kotecki, Partner, Lider Customer Strategy & Design, Deloitte Digital CE, a udział w nim wezmą: Krzysztof Bratos, Wiceprezes ds. Bankowości Detalicznej, mBank S.A., Rafał Czernik, CEO Allegro Pay, VP Allegro, Łukasz Gradowski, Dyrektor Departamentu Strategii i Transformacji Bankowości Detalicznej i Prywatnej, Bank Pekao S.A., Tomasz Pol, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej i Firm, PKO Bank Polski oraz Magdalena Proga-Stępień, Wiceprezeska Zarządu kierująca Pionem Bankowości Detalicznej w Santander Bank Polska S.A.

Krajobraz zrównoważonych finansów w Polsce w 2025 roku kształtują dynamiczne zmiany regulacyjne, rosnące oczekiwania rynkowe oraz pilna potrzeba mobilizacji kapitału na rzecz transformacji gospodarczej. O tych i wielu innych kluczowych trendach będzie można się dowiedzieć podczas premiery szóstej edycji raportu Zielone Finanse w Polsce 2025 – niezbędnej publikacji dla każdego, kto chce zrozumieć stan i perspektywy zielonego finansowania w naszym kraju.

Raport od dwóch lat pełni również rolę oficjalnego głosu Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów – forum działającego przy Ministerstwie Finansów, łączącego przedstawicieli rynku, regulatorów i środowisko akademickie wokół wspólnego celu, jakim jest finansowanie wspierające zrównoważony rozwój.

Jak co roku, publikacja łączy praktyczne doświadczenia sektora prywatnego – prezentującego najnowsze rozwiązania i dobre praktyki – z ekspertyzą naukowców i specjalistów, obecnych w każdej części raportu.

Panel poprowadzi Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Profesor SGH, Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBank S.A., a udział w nim wezmą: Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, Piotr Dmuchowski, Prezes Zarządu, PFR TFI SA, Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, mBank S.A., Jarosław Rot, Dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Bank BNP Paribas Polska oraz Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

09:10 „Rzeczpospolita” na Europejskim Kongresie Gospodarczym

08:55 Rusza drugi dzień EKF

Z nową energią i nowym zapałem zapraszamy na relację z drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. To najważniejsze, najciekawsze i najbardziej cenione wydarzenie ekonomiczne roku. W tym roku ekonomiści, finansiści i szefowie największych polskich firm branży finansowej spotykają się na tym forum już po raz 15.