USA naciskają na Rosję ws. wojny na Ukrainie

W poniedziałek 14 lipca prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, poinformował o decyzji dotyczącej wysłania Ukrainie najnowocześniejszej broni, którą ma sfinansować NATO i Unia Europejska. Broń zostanie wysłana do NATO, które następnie będzie mogło wysyłać ją na Ukrainę. Wśród sprzętu, który ma wkrótce dotrzeć na front, będzie kilkanaście systemów Patriot. Trump oświadczył wówczas także, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi surowe cła wobec Moskwy i sankcje wobec jej partnerów handlowych.

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że pociski do systemów obrony powietrznej Patriot są już transportowane na Ukrainę. Jak dodał, wysłano je z Niemiec. Zapowiedział też, że wkrótce kolejne kraje otrzymają pisma w sprawie taryf celnych Foto: PAP

Mimo słów Donalda Trumpa, że Ukraina musi mieć się czym bronić, w dostawach mają się też znaleźć rakiety dalekiego zasięgu. Dokładna lista broni i amunicji nie została upubliczniona, ale media sugerują, że USA mogą wysłać Kijowowi pociski JASSM, które mogą być wystrzeliwane z myśliwców F-16 i mają większy zasięg.

Tego samego dnia Donald Trump ogłosił, że daje Moskwie 50 dni na zawarcie umowy kończącej wojnę na Ukrainie. Jeśli do tego nie dojdzie, zagroził wprowadzeniem nawet 100 proc. ceł. Ten ruch – jak pisze CNN – dał Moskwie czas na umocnienie swoich ostatnich zdobyczy. Według analityków, taka przerwa może poważnie zagrozić kluczowym pozycjom ukraińskim na wschodzie, a zmiany na froncie mogą nastąpić bardzo szybko.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał w najnowszym raporcie, że siły rosyjskie posunęły się naprzód na północy obwodu sumskiego Foto: PAP

Rozmowy w różnych formach mające prowadzić do pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą prowadzone są od zimy. W lutym doszło do spotkania USA-Rosja, później zaś do rozmów USA-Ukraina. W kolejnych miesiącach odbywały się natomiast kolejne negocjacje delegacji w różnych wariantach. Ostatecznie nie przyniosły one jednak żadnego przełomu.