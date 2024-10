Wyzwania bliskie i dalekie

Podkreśli, że Polsce bliżej jest do krajów wysoko rozwiniętych niż do „emerging markets”. – Musimy podjąć decyzję. Musimy się zastanowić, jakim państwem chcemy być – mówił Jaworowski w kontekście wyczerpywania się modeli rozwoju państw, które są już wysoko rozwinięte. I decyzji, która teraz stoi przed Polską, jeśli chodzi o nowy model rozwoju.

Jakie zagrożenia widzą twórcy

W ramach inauguracji EFNI 2024 odbył się również panel z udziałem twórców i naukowców. Wzięli w nim udział prof. Magdalena Środa, prof. Andrzej Leder i Diana Lelonek. Dyskusja dotyczyła długoterminowych wyzwań dla ludzkości z naciskiem na zmiany klimatu.

Wykład otwierający wygłosiła prof. Magdalena Środa. Jak mówiła, swoistym „trzęsieniem ziemi” dla naszej cywilizacji była pandemia.

– Dość radykalnie zmieniła nasze rozumienie świata, wzajemne relacje, model pracy, choć ten radykalizm nie odnosił się do zdrowia i choroby, lecz do komunikacji. W czasie pandemii ostatecznie utrwaliła się internetowa forma komunikacji, a nawet więcej – internetowa wizja świata, w którym żyjemy – podkreślała prof. Środa. – Na jednym z EFNI prof. Zygmunt Bauman sprzeczał się z Edwinem Bendykiem o funkcję internetu. Dla Baumana było to wygodne narzędzie komunikacji, ale dziwił się, a nawet potępiał tych, którzy żyją online. Nie wiązał internetu ani ze zmianą światopoglądu, ani ze zmianą społecznych relacji. Edwin Bendyk natomiast zapowiadał rewolucję, która się właśnie dokonuje – mówiła. I zastanawiała się, czy uda się wypracować nowy model „cyfrowej demokracji”.

O przyszłości mówił też prof. Andrzej Leder. – Dla mnie przyszłość to przede wszystkim zmiana. Tym, co czyni przyszłość przyszłością, jest to, że ona jest inna od teraźniejszości – powiedział. – Współcześnie borykamy się z problemem takim, że przyszłość do pewnego stopnia została zabita – powiedział, nawiązując do tezy o „końcu historii”.

– Liniami prostymi będziemy zmierzać do przyszłości, która będzie powtórzeniem teraźniejszości. To w ogromnym stopniu spowodowało, że przyszłość jako to coś, co jest inne, zaczęła znikać. Myślenie o tym, jak mógłby wyglądać inny czy lepszy świat, zostało w jakimś sensie zabite. Wydaje mi się również, że szczególnie w naszej geografii, która dawniej nazywana była Zachodem, udało nam się dotrzeć do tego Zachodu kilkadziesiąt lat temu. Dziś wolałbym nazywać to miejsce globalną Północą. Istnieje drugi powód, dla którego tak trudno myśleć o przyszłości jako o czymś innym: zaprzeczamy bowiem trudnym decyzjom i wyborom, które nas czekają – opowiadał prof. Leder.

Jak dodał, zaprzeczenie rzeczywistości dotyczy również polityków.

– Zaprzeczenie u polityków to na przykład moment, w którym słuchałem dyskusji przedstawicieli rządu. Poza jedną osobą nikt nie poruszył kwestii, że w Europie, a szczególnie w Polsce, mamy silne skłonności ku autorytaryzmowi. Zagrożenie autorytaryzmem nie pochodzi tylko ze strony Rosji. Autorytaryzm jest zjawiskiem, które łatwo wskazywać palcem, ale w rzeczywistości w większości europejskich społeczeństw staje się on ich wyborem – przestrzegał prof. Andrzej Leder.