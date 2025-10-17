Czy groźba przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk skłania Putina do rozmów? Zdaniem prezydenta USA przekazanie Ukrainie Tomahawków „mogłoby oznaczać większą eskalację”. – Wiele złych rzeczy mogłoby się wydarzyć - powiedział Trump, podkreślając, że Stany Zjednoczone również potrzebują tych pocisków i „nie chcą oddawać rzeczy, które są potrzebne do obrony kraju”.

Podczas spotkania w Białym Domu Trump mówił też o planowanym spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Węgrzech. - Węgry to kraj bezpieczny, który bardzo dobrze sobie radzi – powiedział. - On (Orbán red.) jest bardzo dobrym przywódcą, jeśli chodzi o prowadzenie swojego kraju. Nie ma wielu problemów, z jakimi borykają się inne państwa – dodał. Na pytanie o to, czy w spotkaniu weźmie udział również Zełenski, prezydent USA odpowiedział, że to „jeszcze nie jest przesądzone”. Zaznaczył też, że między Putinem a Zełenskim „jest zła krew”. - Chcemy, żeby wszyscy czuli się komfortowo – stwierdził. - Będziemy zaangażowani w rozmowy trójstronne, ale mogą one odbywać się osobno – wyjaśnił.

Zdaniem Trumpa Putin chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Jak powiedział prezydent USA, rozmawiał z rosyjskim przywódcą przez ponad dwie godziny. - Omówiliśmy wiele szczegółów – stwierdził Trump. - Putin chce to zakończyć. Myślę, że prezydent Zełenski też chce to zakończyć. Teraz musimy to po prostu zrobić - podkreślił.

Prezydent USA zapytany został także o to, czy uważa, że Ukraina wciąż ma szansę odzyskać swoje terytorium. - Nigdy nie wiadomo - powiedział.

Jak ocenił Trump, przywódcy Rosji, Ukrainy i USA „muszą się spotkać”. - To prezydent, prezydent i prezydent – powiedział. Zaznaczył też, że łatwiej jest mediować, gdy „obie strony się lubią”, ale Putin i Zełenski tego nie robią, więc planuje dać im na początku trochę przestrzeni.

Zełenski w Białym Domu: Putin musi być pod presją, by zakończyć wojnę

Zełenski podczas spotkania w Białym Domu podziękował za zaproszenie do Białego Domu i pogratulował Trumpowi porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. - Myślę, że możemy zakończyć tę wojnę z waszą pomocą – powiedział. Dodał także, że Rosja nie odnosi wielu sukcesów na polu bitwy oraz zaznaczył, że spotkał się z przedstawicielami amerykańskich firm energetycznych, które są gotowe inwestować na Ukrainie, gdy wojna się skończy.