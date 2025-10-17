Aktualizacja: 17.10.2025 20:53 Publikacja: 17.10.2025 19:32
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie jest między innymi nakłonienie przywódcy USA do sprzedaży pocisków Tomahawk jego krajowi. Rakiety te pozwoliłyby ukraińskiej armii na atakowanie celów głęboko wewnątrz Rosji.
Pojawiły się już pierwsze informacje na temat wizyty ukraińskiego polityka w Waszyngtonie.
Donald Trump rozpoczął spotkanie z prezydentem Ukrainy, mówiąc, że to dla niego „zaszczyt” go gościć. Określił polityka jako „bardzo silnego przywódcę”, który „wiele przeszedł”. Dodał także, że rozmowa będzie dotyczyć między innymi jego wczorajszej rozmowy telefonicznej z Putinem oraz planowanego szczytu na Węgrzech. - Myślę, że sprawy idą całkiem dobrze – powiedział Trump. - Chcemy zobaczyć, czy uda się to doprowadzić do końca - dodał.
Amerykański przywódca został zapytany między innymi, co uważa o możliwości wykorzystania przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji. - Będziemy o tym rozmawiać – odpowiedział. - To eskalacja, ale będziemy o tym rozmawiać - dodał.
Czy groźba przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk skłania Putina do rozmów? Zdaniem prezydenta USA przekazanie Ukrainie Tomahawków „mogłoby oznaczać większą eskalację”. – Wiele złych rzeczy mogłoby się wydarzyć - powiedział Trump, podkreślając, że Stany Zjednoczone również potrzebują tych pocisków i „nie chcą oddawać rzeczy, które są potrzebne do obrony kraju”.
Podczas spotkania w Białym Domu Trump mówił też o planowanym spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Węgrzech. - Węgry to kraj bezpieczny, który bardzo dobrze sobie radzi – powiedział. - On (Orbán red.) jest bardzo dobrym przywódcą, jeśli chodzi o prowadzenie swojego kraju. Nie ma wielu problemów, z jakimi borykają się inne państwa – dodał. Na pytanie o to, czy w spotkaniu weźmie udział również Zełenski, prezydent USA odpowiedział, że to „jeszcze nie jest przesądzone”. Zaznaczył też, że między Putinem a Zełenskim „jest zła krew”. - Chcemy, żeby wszyscy czuli się komfortowo – stwierdził. - Będziemy zaangażowani w rozmowy trójstronne, ale mogą one odbywać się osobno – wyjaśnił.
Zdaniem Trumpa Putin chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Jak powiedział prezydent USA, rozmawiał z rosyjskim przywódcą przez ponad dwie godziny. - Omówiliśmy wiele szczegółów – stwierdził Trump. - Putin chce to zakończyć. Myślę, że prezydent Zełenski też chce to zakończyć. Teraz musimy to po prostu zrobić - podkreślił.
Prezydent USA zapytany został także o to, czy uważa, że Ukraina wciąż ma szansę odzyskać swoje terytorium. - Nigdy nie wiadomo - powiedział.
Jak ocenił Trump, przywódcy Rosji, Ukrainy i USA „muszą się spotkać”. - To prezydent, prezydent i prezydent – powiedział. Zaznaczył też, że łatwiej jest mediować, gdy „obie strony się lubią”, ale Putin i Zełenski tego nie robią, więc planuje dać im na początku trochę przestrzeni.
Zełenski podczas spotkania w Białym Domu podziękował za zaproszenie do Białego Domu i pogratulował Trumpowi porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. - Myślę, że możemy zakończyć tę wojnę z waszą pomocą – powiedział. Dodał także, że Rosja nie odnosi wielu sukcesów na polu bitwy oraz zaznaczył, że spotkał się z przedstawicielami amerykańskich firm energetycznych, które są gotowe inwestować na Ukrainie, gdy wojna się skończy.
Zdaniem Zełenskiego, wszystkie strony muszą usiąść do stołu i rozmawiać, aby uzgodnić zawieszenie broni. Prezydent Ukrainy podkreślił także, że jego kraj pragnie pokoju, ale Putin musi zostać „zmuszony” presją do zakończenia wojny. Dodał też, że Ukraina jest gotowa do rozmów w każdym formacie.
Ukraiński prezydent został zapytany o to, czy rozważyłby rezygnację z ubiegania się o członkostwo w NATO w zamian za zakończenie wojny. Polityk zauważył, że to bardzo ważna sprawa dla Ukraińców oraz że decyzja należy do nich oraz do sojuszników Ukrainy. - Najważniejsze dla ludzi na Ukrainie, którzy są pod ostrzałem, to mieć gwarancje bezpieczeństwa – powiedział, zaznaczając, że chce uzyskać gwarancje bezpieczeństwa od Trumpa.
Eksperci zaznaczali wcześniej, że wynik dyskusji przywódców Rosji i USA może mieć istotne znaczenie dla piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim.
Zełenski, odpowiadając na słowa Trumpa dotyczące pocisków Tomahawk, zaznaczył, że „to jest wojna technologiczna” oraz że potrzebuje dronów oraz innych typów rakiet oprócz Tomahawków. Dodał też, że chce współpracować z Trumpem, „aby uzyskać niezbędną pomoc dla Ukrainy i jednocześnie wzmocnić amerykańską produkcję zbrojeniową”.
- Mamy dużą propozycję dotyczącą naszych dronów – powiedział Zełenski, co wywołało uśmiech i kiwanie głową ze strony Trumpa, który stwierdził, że byłby tym zainteresowany. - Produkują bardzo dobre drony – powiedział prezydent USA, dodając jednak, że ma również obowiązek dopilnować, by Stany Zjednoczone były „w pełni zaopatrzone” w niezbędną broń. - Więc będziemy rozmawiać o Tomahawkach, ale wolelibyśmy, żeby nie były potrzebne – wolelibyśmy, żeby wojna się skończyła – zaznaczył amerykański przywódca.
Już wcześniej zapowiadano, że jednym z tematów rozmów miała być ewentualna sprzedaż pocisków kierowanych Tomahawk. Trump zasugerował w czwartek – po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem – że nie dojdzie do sprzedaży rakiet. Polityk zaznaczał, że jego kraj ich potrzebuje i nie może wyczerpywać swoich zapasów. – Stany Zjednoczone mają wiele pocisków manewrujących Tomahawk, ale są one potrzebne nam do zapewnienia własnej zdolności obronnej – mówił Trump. – Mam na myśli to, że nie możemy wyczerpywać zapasów naszego kraju. To bardzo ważne rakiety – potężne, precyzyjne i dobre, ale my też ich potrzebujemy, więc nie wiem, co możemy w tej sprawie zrobić – zaznaczał prezydent USA.
Na pytanie, czy Putin próbował przekonać go, by nie przekazywał Ukrainie Tomahawków, Trump odparł: „Oczywiście. A co myślicie? Że powie: »Proszę, sprzedajcie te rakiety, byłbym bardzo wdzięczny?«”. Według prezydenta USA Putinowi „nie spodobał się pomysł” dostaw pocisków manewrujących dla Ukrainy, ponieważ „nikt nie chce, by do niego strzelano Tomahawkami”.
Zełenski – komentując rozmowę telefoniczną Trumpa i Putina – stwierdził, że Moskwa „spieszy się z wznowieniem dialogu, ledwo usłyszawszy o Tomahawkach”. Podkreślił też, że wobec Rosji może zadziałać jedynie „język siły”.
Po zakończeniu rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zapewniał, że rozmowa była „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym – jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” – napisał prezydent USA.
Po rozmowie z Putinem Trump przekazał też, że w najbliższym czasie – najpewniej w ciągu dwóch tygodni – dojdzie w Budapeszcie do spotkania polityków. Premier Węgier Viktor Orbán, który sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy i utrzymuje ciepłe stosunki z Rosją, nazwał spotkanie Trumpa z Putinem „wspaniałą wiadomością dla miłujących pokój ludzi na świecie”, dodając, że Budapeszt jest „gotowy” na przyjęcie przywódców.
Władimir Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny od marca 2023 r. Sąd w Hadze wydał nakaz aresztowania, który w praktyce oznacza, że każde z państw stron Statutu rzymskiego (dokument założycielski MTK) powinno na swoim terytorium ten nakaz wykonać.
Nie należy spodziewać się, że na Węgrzech dojdzie do zatrzymania Putina. Władze Węgier odmówiły w tym roku zatrzymania premiera Izraela Beniamina Netanjahu, który również jest poszukiwany przez MTK w związku z zarzutami o zbrodnie przeciwko ludzkości w konflikcie w Strefie Gazy. Orbán zapowiedział w kwietniu, że jego kraj rozpocznie proces wycofywania się z Trybunału.
Administracja Trumpa nałożyła sankcje na głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karima Khana, kilku sędziów MTK oraz dwóch jego zastępców. Trump oskarża Trybunał o „nielegalne i bezpodstawne działania” wymierzone w USA i Izrael. Trump wcześniej nałożył sankcje na poprzedniczkę Khana, Fatou Bensoudę, podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Administracja Joe Bidena później te sankcje zniosła.
Rosja również odrzuca jurysdykcję Trybunału i wydała nakaz aresztowania dla Khana oraz sędziego MTK, który podpisał nakaz aresztowania Putina.
Putin podróżował już za granicę od czasu wydania nakazu w 2023r., w tym do Mongolii – państwa będącego członkiem MTK. Odwiedził także Chiny i Koreę Północną, które nie należą do Trybunału.
