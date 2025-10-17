O tym, że w najbliższym czasie dojdzie w Budapeszcie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem poinformował po rozmowie z przywódcą Rosji sam prezydent USA. Rozmowa Trump-Putin odbyła się w przededniu wizyty w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Michał Dworczyk o rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem: Ukraińcy są realistami, nie są rozczarowani

Czy, zdaniem Dworczyka, Ukraińcy będą rozczarowani faktem rozmowy przywódców USA i Rosji, która zdaje się oddalać perspektywę przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk?

- Myślę, że Ukraińcy są realistami, widzą, jak funkcjonuje polityka, cenią sobie fakty, a fakty są takie, że Ukraina otrzymuje wsparcie, zarówno europejskie, jak i to amerykańskie. Kolejne działania zapowiadane (przez Donalda Trumpa), np. przekazanie Tomahawków czy dostaw nowoczesnej broni są faktem. Broń z USA płynie do Europy i dalej na Ukrainę. Wydaje mi się, że Ukraińcy nie mają powodu, by być rozczarowani i nie są rozczarowani – odparł.

W kontekście polityki Trumpa wobec Rosji europoseł PiS zwrócił uwagę, że Trump był krytykowany za to, że usiadł do stołu z Władimirem Putinem, choć, w jego ocenie, zrobił to, by przybliżyć perspektywę rozmów pokojowych ws. zakończenia wojny na Ukrainie.