Europoseł PiS o spotkaniu Donald Trump-Władimir Putin: To gra, nie ekscytować się

Nie podoba mi się to - mówił w rozmowie z RMF FM europoseł PiS Michał Dworczyk pytany o to, jak ocenia fakt, że Władimir Putin przyjedzie na Węgry, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem i będzie tam witany przez premiera należących do UE Węgier, Viktora Orbána.

Publikacja: 17.10.2025 07:32

Władimir Putin i Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Artur Bartkiewicz

O tym, że w najbliższym czasie dojdzie w Budapeszcie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem poinformował po rozmowie z przywódcą Rosji sam prezydent USA. Rozmowa Trump-Putin odbyła się w przededniu wizyty w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. 

Michał Dworczyk o rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem: Ukraińcy są realistami, nie są rozczarowani

Czy, zdaniem Dworczyka, Ukraińcy będą rozczarowani faktem rozmowy przywódców USA i Rosji, która zdaje się oddalać perspektywę przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk?

Jędrzej Bielecki: Trump ostatecznie przechodzi na stronę Ukrainy? Tego się boi Putin

- Myślę, że Ukraińcy są realistami, widzą, jak funkcjonuje polityka, cenią sobie fakty, a fakty są takie, że Ukraina otrzymuje wsparcie, zarówno europejskie, jak i to amerykańskie. Kolejne działania zapowiadane (przez Donalda Trumpa), np. przekazanie Tomahawków czy dostaw nowoczesnej broni są faktem. Broń z USA płynie do Europy i dalej na Ukrainę. Wydaje mi się, że Ukraińcy nie mają powodu, by być rozczarowani i nie są rozczarowani – odparł. 

W kontekście polityki Trumpa wobec Rosji europoseł PiS zwrócił uwagę, że Trump był krytykowany za to, że usiadł do stołu z Władimirem Putinem, choć, w jego ocenie, zrobił to, by przybliżyć perspektywę rozmów pokojowych ws. zakończenia wojny na Ukrainie. 

- Sytuacja Federacji Rosyjskiej na pewno się w tej sprawie nie poprawiła, był to krok w stronę rozpoczęcia rozmów i przymuszania Putina do rozmów z Ukrainą - ocenił. 

Doradca Putina o rozmowie Trump-Putin: Putin ostrzegł Trumpa, a Rosja wciąż chce pokoju

Następnie Dworczyk zwrócił uwagę, że gdy po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się z Putinem, Rosja eskalowała czego przejawem było m.in. pojawienie się rosyjskich dronów nad Polską w nocy z 9 na 10 września, Trump zapowiedział przekazanie Tomahawków Ukrainie. - I po tym, jak się to zdarzyło, incydenty ustały, a Władimir Putin poprosił o kolejne spotkanie. Mamy do czynienia z pewną grą najważniejszych graczy w tej całej sytuacji i trzeba o tym pamiętać, a nie tylko ekscytować się tym, że będzie jakieś spotkanie albo go nie będzie - podsumował. 

Michał Dworczyk: Obawy dotyczące wsparcia USA dla Ukrainy za prezydentury Donalda Trumpa nie sprawdziły się

Były szef KPRM mówił też, że „wszystkie alarmistyczne informacje o których media bardzo dużo mówiły i które były komentowane nie sprawdziły się”. Doprecyzował, że  chodzi mu o obawy, iż Trump wstrzyma pomoc amerykańską dla Ukrainy. - Wcale nie wstrzymał, pomoc płynie szerokim strumieniem, tylko zmieniła się formuła w porównaniu do poprzedniej administracji. Za tę pomoc płacą nie USA, a Europa. Z perspektywy amerykańskiej jest to zrozumiałe – wyjaśnił.

 

Fakty są takie, że Ukraina otrzymuje wsparcie, zarówno europejskie, jak i to amerykańskie

Michał Dworczyk, europoseł PiS

Dworczyk zwrócił też uwagę, że Trump „przedłużył i wzmocnił sankcje” nałożone na Rosję przez Joe Bidena, a także „nałożył sankcje na niektóre państwa dostarczające środki wspierające działania wojenne Rosji” (w tym ostatnim przypadku europosłowi chodzi prawdopodobnie o cła wtórne w wysokości 25 proc. nałożone na Indie za to, że kupują one rosyjską ropę - red.).

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1331 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1331 dniu wojny

Foto: PAP

Na uwagę, że Trump zdaje się traktować Władimira Putina jak partnera, a Wołodymyra Zełenskiego jak petenta, Dworczyk odpowiedział. że choć na początku relacje Trump-Zełenski były złe, to jednak ostatnio „zmienił się nawet medialny stosunek” prezydenta USA do prezydenta Ukrainy. 

- Oczywiście (Zełenski) jest dużo słabszym partnerem, to USA są mocarstwem nuklearnym, nie mówmy, że jest tu jakaś symetria. Jest słabszym partnerem, nie ma się co czarować - zaznaczył. 

W kontekście szczytu Trump-Putin w Budapeszcie, na którym przywódca Rosji będzie witany przez premiera należących do UE Węgier Viktora Orbána, Dworczyk przyznał, że mu się to nie podoba. - Jest to element polityki węgierskiej, która jest skierowana na realizację interesów Węgier tak, jak je rozumie Orbán. I mi się to nie podoba - zaznaczył. 

Źródło: rp.pl

