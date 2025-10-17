Aktualizacja: 17.10.2025 08:14 Publikacja: 17.10.2025 07:32
Władimir Putin i Donald Trump
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
O tym, że w najbliższym czasie dojdzie w Budapeszcie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem poinformował po rozmowie z przywódcą Rosji sam prezydent USA. Rozmowa Trump-Putin odbyła się w przededniu wizyty w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.
Czy, zdaniem Dworczyka, Ukraińcy będą rozczarowani faktem rozmowy przywódców USA i Rosji, która zdaje się oddalać perspektywę przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk?
Czytaj więcej
Donald Trump być może chciał ogłosić w piątek przekazanie Ukraińcom Tomahawków. Kreml rzutem na t...
- Myślę, że Ukraińcy są realistami, widzą, jak funkcjonuje polityka, cenią sobie fakty, a fakty są takie, że Ukraina otrzymuje wsparcie, zarówno europejskie, jak i to amerykańskie. Kolejne działania zapowiadane (przez Donalda Trumpa), np. przekazanie Tomahawków czy dostaw nowoczesnej broni są faktem. Broń z USA płynie do Europy i dalej na Ukrainę. Wydaje mi się, że Ukraińcy nie mają powodu, by być rozczarowani i nie są rozczarowani – odparł.
W kontekście polityki Trumpa wobec Rosji europoseł PiS zwrócił uwagę, że Trump był krytykowany za to, że usiadł do stołu z Władimirem Putinem, choć, w jego ocenie, zrobił to, by przybliżyć perspektywę rozmów pokojowych ws. zakończenia wojny na Ukrainie.
- Sytuacja Federacji Rosyjskiej na pewno się w tej sprawie nie poprawiła, był to krok w stronę rozpoczęcia rozmów i przymuszania Putina do rozmów z Ukrainą - ocenił.
Czytaj więcej
Podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej Putin zapewnił Trumpa, że Rosja „ma pełną kontrolę nad...
Następnie Dworczyk zwrócił uwagę, że gdy po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się z Putinem, Rosja eskalowała czego przejawem było m.in. pojawienie się rosyjskich dronów nad Polską w nocy z 9 na 10 września, Trump zapowiedział przekazanie Tomahawków Ukrainie. - I po tym, jak się to zdarzyło, incydenty ustały, a Władimir Putin poprosił o kolejne spotkanie. Mamy do czynienia z pewną grą najważniejszych graczy w tej całej sytuacji i trzeba o tym pamiętać, a nie tylko ekscytować się tym, że będzie jakieś spotkanie albo go nie będzie - podsumował.
Były szef KPRM mówił też, że „wszystkie alarmistyczne informacje o których media bardzo dużo mówiły i które były komentowane nie sprawdziły się”. Doprecyzował, że chodzi mu o obawy, iż Trump wstrzyma pomoc amerykańską dla Ukrainy. - Wcale nie wstrzymał, pomoc płynie szerokim strumieniem, tylko zmieniła się formuła w porównaniu do poprzedniej administracji. Za tę pomoc płacą nie USA, a Europa. Z perspektywy amerykańskiej jest to zrozumiałe – wyjaśnił.
Michał Dworczyk, europoseł PiS
Dworczyk zwrócił też uwagę, że Trump „przedłużył i wzmocnił sankcje” nałożone na Rosję przez Joe Bidena, a także „nałożył sankcje na niektóre państwa dostarczające środki wspierające działania wojenne Rosji” (w tym ostatnim przypadku europosłowi chodzi prawdopodobnie o cła wtórne w wysokości 25 proc. nałożone na Indie za to, że kupują one rosyjską ropę - red.).
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1331 dniu wojny
Foto: PAP
Na uwagę, że Trump zdaje się traktować Władimira Putina jak partnera, a Wołodymyra Zełenskiego jak petenta, Dworczyk odpowiedział. że choć na początku relacje Trump-Zełenski były złe, to jednak ostatnio „zmienił się nawet medialny stosunek” prezydenta USA do prezydenta Ukrainy.
- Oczywiście (Zełenski) jest dużo słabszym partnerem, to USA są mocarstwem nuklearnym, nie mówmy, że jest tu jakaś symetria. Jest słabszym partnerem, nie ma się co czarować - zaznaczył.
W kontekście szczytu Trump-Putin w Budapeszcie, na którym przywódca Rosji będzie witany przez premiera należących do UE Węgier Viktora Orbána, Dworczyk przyznał, że mu się to nie podoba. - Jest to element polityki węgierskiej, która jest skierowana na realizację interesów Węgier tak, jak je rozumie Orbán. I mi się to nie podoba - zaznaczył.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O tym, że w najbliższym czasie dojdzie w Budapeszcie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem poinformował po rozmowie z przywódcą Rosji sam prezydent USA. Rozmowa Trump-Putin odbyła się w przededniu wizyty w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.
Podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej Putin zapewnił Trumpa, że Rosja „ma pełną kontrolę nad inicjatywą stra...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Wizyta Radosława Sikorskiego w brytyjskim parlamencie na wystawie, na której zaprezentowano zestrzelonego nad Uk...
Sądzę, że im większą presję wywieramy na Rosję, tym szybciej Władimir Putin zda sobie sprawę, że nie może wygrać...
W otoczeniu wielu światowych przywódców prezydent USA Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w Strefie Gazy. Pro...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezydent USA Donald Trump wygłosił trwające ponad godzinę przemówienie w Knesecie. Jego wystąpienie miało miejs...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas