Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polska zmusiłaby samolot z Władimirem Putinem do lądowania?

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ wyraził na antenie Radia Pogoda wątpliwość, czy Rosja zdecyduje się na to, by Władimir Putin lecący z Rosji na Węgry, na szczyt w Budapeszcie, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem, przeleciał nad Polską.

Publikacja: 21.10.2025 12:31

Radosław Sikorski i Władimir Putin

Radosław Sikorski i Władimir Putin

Foto: PAP, REUTERS

Artur Bartkiewicz

- Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – wyjaśnił Radosław Sikorski. - Myślę,że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa - dodał.

Władimir Putin leci na Węgry, choć rosyjskie samoloty nie mogą latać nad UE

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina 17 marca 2023 roku. Putin jest podejrzany o bezprawną deportację i przesiedlanie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. O to samo podejrzana jest rosyjska rzeczniczka praw dziecka, Maria Lwowa-Biełowa, w sprawie której również wydano nakaz aresztowania.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump mówi o ukraińskiej ziemi dla Putina. „Wywalczył pewne tereny”

Gotowość do przepuszczenia samolotu Władimira Putina przez swoją przestrzeń powietrzną wyraziła już Bułgaria. Radosław Sikorski mówił, że teoretycznie samolot z Putinem mógłby dolecieć na Węgry nie wchodząc, przed pojawieniem się nad tym krajem, w przestrzeń żadnego kraju UE – taka okrężna trasa przebiegałaby nad Turcją, Czarnogórą i Serbią. 

Rosyjskie samoloty nie mogą latać nad przestrzenią powietrzną Unii Europejskiej od lutego 2022 roku na mocy rozporządzenia Rady UE 334/2022. Zakaz obejmuje wszystkie samoloty zarejestrowane w Federacji Rosyjskiej i jest elementem sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę. 

Reklama
Reklama

Radosław Sikorski: Nie ma powodów, by Ukraina skapitulowała

W kontekście tego, że Budapeszt będzie miejscem spotkania Trumpa i Putina, Sikorski stwierdził, że „niesmak” budzi fakt, iż członek UE, który na dodatek formalnie uznaje jeszcze jurysdykcję MTK (choć węgierski rząd zainicjował już procedurę wycofania tego uznania), zaprasza do siebie przywódcę Rosji. - Pokazuje to też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, tylko pomiędzy Zachodem a Rosją - dodał. 

Sikorski podkreślał też, że choć „wszyscy chcą pokoju”, to pytaniem jest „na jakich warunkach”. - Są tacy, którzy zgodziliby się na kapitulację Ukrainy. Ja uważam, że Ukraina walczy dzielnie, Rosja nie wygrała, Ukraina nie ma ku temu powodów (by skapitulować - red.) - dodał. 

Pytany o doniesienia, że Putin wskazuje wycofanie się Ukrainy z całego Donbasu, jako warunek, po spełnieniu którego Rosja będzie gotowa do pokoju, Sikorski odparł, że „nie ufałby słowu Putina”. - To człowiek, który mówił, że absolutnie nie ma intencji najechania na Ukrainę, a wiemy jak było. Najbardziej stabilną granicą byłaby granica międzynarodowa między Ukrainą a Rosją potwierdzona solennym traktatem podpisanym przez Władimira Putina – wyjaśnił.  

Sławomir Mentzen reaguje na słowa Radosława Sikorskiego: Przechwytywanie samolotu z prezydentem mocarstwa atomowego jest ryzykowne

Na słowa Sikorskiego zareagował lider Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. 

„Sikorski odgraża się, że nie może zagwarantować, że polski sąd na nie nakaże przechwycenia samolotu z Putinem nad terytorium Polski, ponieważ Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Mam z tym dwa problemy” - napisał.

Reklama
Reklama

Pierwszy problem to fakt, że „przechwytywanie samolotu z prezydentem mocarstwa atomowego lecącego na rozmowy pokojowe z prezydentem innego mocarstwa atomowego wydaje się być dosyć ryzykowne i może mieć zupełnie nieprzewidywalne konsekwencje”. 

Mentzen przypomina też, że MTK wydał nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu (oskarżanego o współodpowiedzialność za zbrodnie wojennej w Strefie Gazy). „Mimo to, polski rząd gwarantował mu bezpieczeństwo podczas rocznicy wyzwolenia Auschwitz” - przypomniał Mentzen (ostatecznie wówczas Netanjahu do Polski nie przyjechał). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Radosław Sikorski Władimir Putin Sławomir Mentzen Nowa Nadzieja

- Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – wyjaśnił Radosław Sikorski. - Myślę,że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa - dodał.

Władimir Putin leci na Węgry, choć rosyjskie samoloty nie mogą latać nad UE

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Władimir Putin i Donald Trump
Dyplomacja
Szczyt Donald Trump-Władimir Putin w Budapeszcie oddala się?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Karol Nawrocki i Wołodymyr Żurawlow
Dyplomacja
Karol Nawrocki: Wołodymyra Żurawlowa mógłby nie czekać w Niemczech sprawiedliwy proces
Szef dyplomacji Iranu po polsku pisze o „żałosnej scenie”. Radosław Sikorski: Było nie sprzedawać Ro
Dyplomacja
Szef dyplomacji Iranu po polsku pisze o „żałosnej scenie”. Radosław Sikorski: Było nie sprzedawać Rosji dronów
Władimir Putin i Donald Trump
Dyplomacja
Europoseł PiS o spotkaniu Donald Trump-Władimir Putin: To gra, nie ekscytować się
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Donald Trump
Dyplomacja
Doradca Putina o rozmowie Trump-Putin: Putin ostrzegł Trumpa, a Rosja wciąż chce pokoju
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie