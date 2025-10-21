- Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – wyjaśnił Radosław Sikorski. - Myślę,że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa - dodał.

Reklama Reklama

Władimir Putin leci na Węgry, choć rosyjskie samoloty nie mogą latać nad UE

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina 17 marca 2023 roku. Putin jest podejrzany o bezprawną deportację i przesiedlanie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. O to samo podejrzana jest rosyjska rzeczniczka praw dziecka, Maria Lwowa-Biełowa, w sprawie której również wydano nakaz aresztowania.

Gotowość do przepuszczenia samolotu Władimira Putina przez swoją przestrzeń powietrzną wyraziła już Bułgaria. Radosław Sikorski mówił, że teoretycznie samolot z Putinem mógłby dolecieć na Węgry nie wchodząc, przed pojawieniem się nad tym krajem, w przestrzeń żadnego kraju UE – taka okrężna trasa przebiegałaby nad Turcją, Czarnogórą i Serbią.

Rosyjskie samoloty nie mogą latać nad przestrzenią powietrzną Unii Europejskiej od lutego 2022 roku na mocy rozporządzenia Rady UE 334/2022. Zakaz obejmuje wszystkie samoloty zarejestrowane w Federacji Rosyjskiej i jest elementem sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę.