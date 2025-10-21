Aktualizacja: 21.10.2025 12:37 Publikacja: 21.10.2025 12:31
Radosław Sikorski i Władimir Putin
- Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze – wyjaśnił Radosław Sikorski. - Myślę,że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa - dodał.
Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina 17 marca 2023 roku. Putin jest podejrzany o bezprawną deportację i przesiedlanie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. O to samo podejrzana jest rosyjska rzeczniczka praw dziecka, Maria Lwowa-Biełowa, w sprawie której również wydano nakaz aresztowania.
Gotowość do przepuszczenia samolotu Władimira Putina przez swoją przestrzeń powietrzną wyraziła już Bułgaria. Radosław Sikorski mówił, że teoretycznie samolot z Putinem mógłby dolecieć na Węgry nie wchodząc, przed pojawieniem się nad tym krajem, w przestrzeń żadnego kraju UE – taka okrężna trasa przebiegałaby nad Turcją, Czarnogórą i Serbią.
Rosyjskie samoloty nie mogą latać nad przestrzenią powietrzną Unii Europejskiej od lutego 2022 roku na mocy rozporządzenia Rady UE 334/2022. Zakaz obejmuje wszystkie samoloty zarejestrowane w Federacji Rosyjskiej i jest elementem sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę.
W kontekście tego, że Budapeszt będzie miejscem spotkania Trumpa i Putina, Sikorski stwierdził, że „niesmak” budzi fakt, iż członek UE, który na dodatek formalnie uznaje jeszcze jurysdykcję MTK (choć węgierski rząd zainicjował już procedurę wycofania tego uznania), zaprasza do siebie przywódcę Rosji. - Pokazuje to też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, tylko pomiędzy Zachodem a Rosją - dodał.
Sikorski podkreślał też, że choć „wszyscy chcą pokoju”, to pytaniem jest „na jakich warunkach”. - Są tacy, którzy zgodziliby się na kapitulację Ukrainy. Ja uważam, że Ukraina walczy dzielnie, Rosja nie wygrała, Ukraina nie ma ku temu powodów (by skapitulować - red.) - dodał.
Pytany o doniesienia, że Putin wskazuje wycofanie się Ukrainy z całego Donbasu, jako warunek, po spełnieniu którego Rosja będzie gotowa do pokoju, Sikorski odparł, że „nie ufałby słowu Putina”. - To człowiek, który mówił, że absolutnie nie ma intencji najechania na Ukrainę, a wiemy jak było. Najbardziej stabilną granicą byłaby granica międzynarodowa między Ukrainą a Rosją potwierdzona solennym traktatem podpisanym przez Władimira Putina – wyjaśnił.
Na słowa Sikorskiego zareagował lider Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.
„Sikorski odgraża się, że nie może zagwarantować, że polski sąd na nie nakaże przechwycenia samolotu z Putinem nad terytorium Polski, ponieważ Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Mam z tym dwa problemy” - napisał.
Pierwszy problem to fakt, że „przechwytywanie samolotu z prezydentem mocarstwa atomowego lecącego na rozmowy pokojowe z prezydentem innego mocarstwa atomowego wydaje się być dosyć ryzykowne i może mieć zupełnie nieprzewidywalne konsekwencje”.
Mentzen przypomina też, że MTK wydał nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu (oskarżanego o współodpowiedzialność za zbrodnie wojennej w Strefie Gazy). „Mimo to, polski rząd gwarantował mu bezpieczeństwo podczas rocznicy wyzwolenia Auschwitz” - przypomniał Mentzen (ostatecznie wówczas Netanjahu do Polski nie przyjechał).
