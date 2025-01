Niewiele jest spraw, w których Donald Tusk zgadza się z Andrzejem Dudą. Niestety prezydent i premier uważają zgodnie, że Polska nie musi respektować nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny wobec premiera Izraela oskarżonego o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Polska jest członkiem MTK. ONZ oskarża Izrael o łamanie konwencji dotyczącej ludobójstwa.

Czytaj więcej Prawo na świecie Gwarancje dla premiera Netanjahu? „Naruszałyby Statut Rzymski” Niewykonanie obowiązku aresztowania osoby objętej nakazem aresztowania MTK, choć jest teoretycznie możliwe, to może być uznane za złamanie Statutu Rzymskiego, a nawet prawa unijnego.

W ciągu roku Izrael zabił bezprecedensową liczbę dzieci

Przypomnijmy. Organizacje międzynarodowe informowały, że w ciągu roku wojny w Strefie Gazy co najmniej 11 000 dzieci zostało zabitych przez izraelskie wojsko. Informują o co najmniej 41 tys. ofiar śmiertelnych i 95 tys. rannych w liczącej 2 miliony mieszkańców Gazie. W skierowanym do prezydenta USA liście lekarzy, którzy pracowali w Strefie Gazy, autorzy pisali, że liczba ofiar może przekraczać 118 tys., czyli 5,5 proc. populacji. A to dane z końca zeszłego roku. Szacunki są różne, ale masowy mord ludności, w tym cywilnej, w Strefie Gazy jest niezaprzeczalny. Nie tłumaczy Izraela, że pierwszy padł ofiarą niedopuszczalnego i zbrodniczego ataku Hamasu.

Relacje niezależnych ośrodków będących świadkiem agresji Izraela są dla premiera państwa druzgoczące. W listopadzie na wniosek głównego prokuratora MTK trybunał nakazał przywódcom państw aresztować izraelskiego przywódcę, jeśli ten znajdzie się w ich kraju. Polska tego nakazu nie respektuje.