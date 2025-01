Gwarancje dla premiera Izraela Beniamina Netanjahu? „Naruszałyby Statut Rzymski”

Rząd, w odpowiedzi na apel prezydenta zadeklarował, że zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w obchodowych 80 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau „najwyższym przedstawicielom państwa Izrael”. Tymczasem premier Beniamin Netanjahu, jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. MTK wydał nakaz aresztowania przywódcy Izraela, któremu zarzuca popełnienie zbrodni wojennych w Gazie. Już sama informacja o apelu prezydenta wzbudziła niedowierzanie i wprawiła ekspertów w konsternację.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Netanjahu. Czy są dopuszczalne?

– Jak głowa polskiego państwa może apelować do premiera, by przyjął poszukiwanego listem gończym MTK polityka oskarżonego o zbrodnie wojenne? Ja wiem, że wobec Beniamina Netanjahu nie zapadł jeszcze żaden wyrok, ale jest on ścigany listem gończym przez trybunał haski tak samo jak oskarżany o podobne zbrodnie Władimir Putin. Natomiast Polska jako strona Statutu Rzymskiego jest zobowiązana współpracować z MTK i dostarczać mu żądanych osób – mówi dr Piotr Milik, specjalista od międzynarodowego prawa karnego z Akademii Sztuki Wojennej.

Czy zatem takie gwarancje na gruncie naszych zobowiązań międzynarodowych są w ogóle dopuszczalne?

– Teoretycznie Polska może próbować się uchylić od wspomnianego obowiązku w oparciu o art. 98 Statutu Rzymskiego, powołując się na immunitet dyplomatyczny lub immunitet państwa, co w przypadku urzędującego premiera mogłoby mieć zastosowanie. Takie przypadki miały już miejsce w przeszłości. Przykładowo powołała się na ten przepis Nigeria, do której z wizytą udał się Umar al-Baszir, prezydent Sudanu, dziś już obalony, oskarżony o zbrodnie ludobójstwa popełnione w Darfurze. W teorii jest więc możliwe, by premier na prośbę prezydenta, poprzez ministra spraw zagranicznych udzielił gwarancji bezpieczeństwa premierowi Izraela, a Polska, powołując się na art. 98 statutu, odmówiła zatrzymania Netanjahu i dostarczenia go do trybunału haskiego – dodaje ekspert.