Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe ustalenia pojawiły się w sprawie inwigilacji Pegasusem członków rodziny Donalda Tuska?

Dlaczego Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie?

Jaki związek ze sprawą ma śledztwo ws. inwigilowania Romana Giertycha?

Jakie są zarzuty wobec osób zaangażowanych w zakup Pegasusa przez polskie władze?

Jakie są stanowiska kluczowych polityków w sprawie zarzutów dotyczących użycia Pegasusa?

Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, według informacji Onetu miała otrzymać status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Nieoficjalne źródła portalu wskazują także, że w najbliższym czasie ma dojść do przesłuchania Małgorzaty Tusk, żony premiera.

Reklama Reklama

Pegasus. Córka premiera Donalda Tuska inwigilowana? Prokuratura nadała jej status pokrzywdzonej

– Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu – przyznał w rozmowie z Onetem prok. Józef Gacek, szef prokuratorskiego zespołu badającego sprawę Pegasusa.

Przy użyciu systemu Pegasus inwigilowany miał być m.in. Roman Giertych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, który przed powrotem do polityki w 2023 roku jako adwokat był pełnomocnikiem członków rodziny Donalda Tuska. Według ustaleń Onetu, właśnie z tego powodu status poszkodowanej nadany został córce premiera. Z ustaleń portalu nie wynika, na czym dokładnie miała polegać szkoda poniesiona przez Katarzynę Tusk-Cudną. Nie jest także wiadome, czy prokuratura planuje przesłuchać Michała Tuska, syna premiera, który również był klientem Romana Giertycha.