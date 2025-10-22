Aktualizacja: 22.10.2025 19:33 Publikacja: 22.10.2025 10:07
Sopot, 12.07.2020. Ówczesny przewodniczący EPL Donald Tusk z żoną Małgorzatą i córką Katarzyną w drodze do lokalu wyborczego
Foto: Adam Warżawa/PAP
Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, według informacji Onetu miała otrzymać status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Nieoficjalne źródła portalu wskazują także, że w najbliższym czasie ma dojść do przesłuchania Małgorzaty Tusk, żony premiera.
Czytaj więcej
Prokuratura Krajowa skierowała we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko...
– Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu – przyznał w rozmowie z Onetem prok. Józef Gacek, szef prokuratorskiego zespołu badającego sprawę Pegasusa.
Przy użyciu systemu Pegasus inwigilowany miał być m.in. Roman Giertych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, który przed powrotem do polityki w 2023 roku jako adwokat był pełnomocnikiem członków rodziny Donalda Tuska. Według ustaleń Onetu, właśnie z tego powodu status poszkodowanej nadany został córce premiera. Z ustaleń portalu nie wynika, na czym dokładnie miała polegać szkoda poniesiona przez Katarzynę Tusk-Cudną. Nie jest także wiadome, czy prokuratura planuje przesłuchać Michała Tuska, syna premiera, który również był klientem Romana Giertycha.
Do sprawy odniósł się minister Tomasz Siemoniak.
– Niech to ocenia prokuratura, ma (Katarzyna Tusk-Cudna – red.) status pokrzywdzonej, więc tutaj mamy kwestie i tego, że te zarzuty wobec Romana Giertycha padają, jeden za drugim, to są kwestie tajemnicy adwokackiej, obrończej, bardzo delikatne sprawy, które okazały się w ogóle nieuwzględnione przez śledczych z czasów PiS-u czy prokuratora Święczkowskiego, który bardzo się interesował tymi sprawami – stwierdził koordynator służb specjalnych w rozmowie w TVP Info.
Sprawę skomentował także były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
– D. Tusk chce, żebyście myśleli, że inwigilowano jego rodzinę. To kłamstwo i manipulacja. Zaprzeczył temu dziś rano w TVP T. Siemoniak. Rodzina premiera kontaktowała się z osobą, której założono kontrolę operacyjną i te rozmowy zostały zarejestrowane. Zapewne chodzi o Giertycha, przeciwko któremu prowadzono śledztwo o wielomilionowe defraudacje – stwierdził Cieszyński.
Do sprawy ewentualnego podsłuchiwania jego córki i żony przy użyciu Pegasusa odniósł się sam premier.
– Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę – napisał Donald Tusk na swoim koncie w serwisie X.
Sprawą Pegasusa – oprogramowania szpiegowskiego, zakupionego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – zajmuje się zespół śledczy, powołany w ubiegłym roku przez Adama Bodnara, ówczesnego Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości. Zespół działa w ramach Prokuratury Krajowej.
Nadanie córce premiera statusu osoby pokrzywdzonej to nie jedyny efekt działań zespołu w ostatnich dniach. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, we wtorek w sprawie Pegasusa został skierowany akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi, posłowi, który pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w czasie, gdy doszło do zakupu systemu Pegasus z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W wywiadzie dla rp.pl Zbigniew Ziobro stwierdził z kolei, że zakup nie został dokonany przez Fundusz, a przez „jedną ze służb”, m.in. ze środków Funduszu.
– Nie kupowałem żadnego systemu, tym bardziej Pegasusa, bo nie miałem nawet pojęcia, jak on się nazywa i jak dokładnie działa. Można powiedzieć, że jedynie zainicjowałem ten zakup. Jako prokurator generalny dostawałem informacje od prokuratorów, że w bardzo ważnych sprawach w Polsce dotyczących zwłaszcza zorganizowanych grup przestępczych (...) sprawcy przerzucili się ze zwykłych telefonów na komunikatory i narzędzia, które w rękach polskiego państwa nie działały – stwierdził Ziobro w rozmowie.
„Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus” - napisał w korespondencji z PAP rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Potwierdził on, że córka premiera została przesłuchana 8 października 2025 r. w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Ale jako świadek, a nie pokrzywdzona.
Jak wyjaśnił prok. Przemysław Nowak przesłuchanie odbyło się w ramach badania wątku przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą. Chodzi o taśmy DVD z materiałami pochodzącymi z kontroli operacyjnej wobec adwokata Romana Giertycha, obecnie posła KO. Córka premiera miała być wówczas jego klientką.
Czytaj więcej
Daniel K., były zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, usłyszał w środę zarzuty przek...
Prok. Nowak poinformował, że z materiału dowodowego wynika jednak podejrzenie, iż "materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, według informacji Onetu miała otrzymać status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Nieoficjalne źródła portalu wskazują także, że w najbliższym czasie ma dojść do przesłuchania Małgorzaty Tusk, żony premiera.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
Pracujemy nad projektem wprowadzającym jednolity status sędziego. Zniknąłby podział na sędziów sądów rejonowych,...
Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minist...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas