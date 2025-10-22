Trump podjął ważną decyzję ws. wojny na Ukrainie? Chodzi o pociski dalekiego zasięgu

Trump zniesie ograniczenia dla ukraińskich ataków na Rosję?

Jak podaje „The Wall Street Journal”, administracja Trumpa miała znieść ograniczenia związane z wykorzystywaniem przez Ukrainę części pocisków dalekiego zasięgu dostarczonych przez zachodnich sojuszników. Dziennik zauważa, że umożliwi to Kijowowi nasilenie ataków na cele w Rosji i zwiększenie presji na Kreml.

Podejmowane przez amerykańską administrację kroki, o których pisze „The Wall Street Journal”, wiążą się z działaniami Donalda Trumpa, które mają na celu wywarcie presji na Rosję, by rozpoczęła ona rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

„We wtorek Ukraina użyła brytyjskiego pocisku manewrującego Storm Shadow do ataku na rosyjską fabrykę w Briańsku, produkującą materiały wybuchowe i paliwo rakietowe” – czytamy w „The Wall Street Journal””. Atak. – jak zaznaczono – miał być „skutecznym uderzeniem”, które przedostało się przez rosyjską obronę powietrzną.

1337. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Foto: PAP

Jak wskazuje dziennik, amerykańscy urzędnicy spodziewają się, iż Ukraina przeprowadzi więcej ataków z użyciem pocisków Storm Shadow. USA mogą ograniczyć ich użycie, gdyż pociski te opierają się na amerykańskich danych o namierzaniu.

Rakiety Storm Shadow, o których mowa, mają zasięg od 250 do 300 km i są wystrzeliwane z samolotów. Charakteryzują się zaawansowanymi systemami naprowadzania, wysoką celnością i zdolnością omijania przeszkód terenowych dzięki wbudowanemu systemowi GPS.