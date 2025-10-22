Rzeczpospolita
Ekonomia
Trump twierdzi, że szefowie GM i Forda podziękowali mu za cła na ciężarówki

Prezydent Donald Trump twierdzi, że dyrektorzy generalni General Motors Co i Ford Motor Co zadzwonili do niego w środę, aby podziękować mu za wprowadzenie ceł na ciężarówki średniej i dużej wielkości, dodając, że akcje ich firm poszybowały w górę.

Publikacja: 22.10.2025 22:17

Trump twierdzi, że szefowie GM i Forda podziękowali mu za cła na ciężarówki

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Urszula Lesman

„Powiedzieli mi, że bez ceł produkcja ciężarówek i samochodów w Stanach Zjednoczonych byłaby bardzo trudnym i długim procesem” – napisał Trump na platformie Truth Social.

W zeszłym tygodniu prezydent USA nałożył nowe, 25-procentowe cła na importowane średnie i ciężkie ciężarówki oraz części do nich, które zaczną obowiązywać 1 listopada – przypomina CNN.

Lepsze prognozy dla General Motors, mimo ceł Trumpa

General Motors podniósł prognozy zysków na ten rok, powołując się na dwie kwestie: mniejszą presję ze strony kosztów celnych oraz mniejsze straty na samochodach elektrycznych, ponieważ firma wycofuje się z ogromnych inwestycji w tę technologię. Akcje GM wzrosły we wtorek o 15 procent, co stanowi największy jednodniowy wzrost od prawie sześciu lat.



Trump narzuca nowe cła na farmaceutyki, meble i ciężarówki. Akcje w dół
Gospodarka
Trump narzuca nowe cła na farmaceutyki, meble i ciężarówki. Akcje w dół

Inwestorzy przyjęli z zadowoleniem wyniki producenta samochodów za trzeci kwartał, a także sygnały firmy dotyczące jeszcze lepszych rezultatów w 2026 roku – informuje agencja Reuters.

Koncern motoryzacyjny na początku tego miesiąca poniósł koszty w wysokości 1,6 miliarda dolarów z tytułu zmian w swojej strategii dotyczącej pojazdów elektrycznych. Pod koniec września zniesiono w USA ulgę podatkową w wysokości 7500 dolarów na modele zasilane akumulatorami, a przepisy dotyczące emisji spalin pojazdów uległy dalszemu złagodzeniu.



Kontenery w porcie w Duisburgu w Niemczech
Gospodarka
Wyższe amerykańskie cła na towary z UE zaszkodzą polskim firmom w Europie

GM spodziewa się, że jego roczny skorygowany zysk podstawowy wyniesie od 12 do 13 mld dolarów, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie od 10 do 12,5 mld dolarów. Koncern poinformował również, że cła wpłyną na jego wynik finansowy w mniejszym stopniu niż przewidywano, obniżając zaktualizowany wpływ do przedziału od 3,5 do 4,5 mld dolarów, z poprzednich 4 do 5 mld dolarów – informuje Reuters.

Amerykanie nie przestali kupować drogich samochodów

Sprzedaż samochodów w USA utrzymała się na wysokim poziomie pomimo niepewności związanej z cłami, rosnąc o 6 procent w trzecim kwartale. Chociaż producenci samochodów w dużej mierze unikali podnoszenia cen katalogowych, aby zrekompensować koszty ceł, amerykańscy nabywcy nadal wybierają droższe modele i bardziej zaawansowane funkcje.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Firmy Ford General Motors ekonomia Cła Donalda Trumpa

