„Powiedzieli mi, że bez ceł produkcja ciężarówek i samochodów w Stanach Zjednoczonych byłaby bardzo trudnym i długim procesem” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Reklama Reklama

W zeszłym tygodniu prezydent USA nałożył nowe, 25-procentowe cła na importowane średnie i ciężkie ciężarówki oraz części do nich, które zaczną obowiązywać 1 listopada – przypomina CNN.

Lepsze prognozy dla General Motors, mimo ceł Trumpa

General Motors podniósł prognozy zysków na ten rok, powołując się na dwie kwestie: mniejszą presję ze strony kosztów celnych oraz mniejsze straty na samochodach elektrycznych, ponieważ firma wycofuje się z ogromnych inwestycji w tę technologię. Akcje GM wzrosły we wtorek o 15 procent, co stanowi największy jednodniowy wzrost od prawie sześciu lat.

Inwestorzy przyjęli z zadowoleniem wyniki producenta samochodów za trzeci kwartał, a także sygnały firmy dotyczące jeszcze lepszych rezultatów w 2026 roku – informuje agencja Reuters.