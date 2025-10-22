Aktualizacja: 22.10.2025 23:01 Publikacja: 22.10.2025 22:17
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
„Powiedzieli mi, że bez ceł produkcja ciężarówek i samochodów w Stanach Zjednoczonych byłaby bardzo trudnym i długim procesem” – napisał Trump na platformie Truth Social.
W zeszłym tygodniu prezydent USA nałożył nowe, 25-procentowe cła na importowane średnie i ciężkie ciężarówki oraz części do nich, które zaczną obowiązywać 1 listopada – przypomina CNN.
General Motors podniósł prognozy zysków na ten rok, powołując się na dwie kwestie: mniejszą presję ze strony kosztów celnych oraz mniejsze straty na samochodach elektrycznych, ponieważ firma wycofuje się z ogromnych inwestycji w tę technologię. Akcje GM wzrosły we wtorek o 15 procent, co stanowi największy jednodniowy wzrost od prawie sześciu lat.
Inwestorzy przyjęli z zadowoleniem wyniki producenta samochodów za trzeci kwartał, a także sygnały firmy dotyczące jeszcze lepszych rezultatów w 2026 roku – informuje agencja Reuters.
Koncern motoryzacyjny na początku tego miesiąca poniósł koszty w wysokości 1,6 miliarda dolarów z tytułu zmian w swojej strategii dotyczącej pojazdów elektrycznych. Pod koniec września zniesiono w USA ulgę podatkową w wysokości 7500 dolarów na modele zasilane akumulatorami, a przepisy dotyczące emisji spalin pojazdów uległy dalszemu złagodzeniu.
GM spodziewa się, że jego roczny skorygowany zysk podstawowy wyniesie od 12 do 13 mld dolarów, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie od 10 do 12,5 mld dolarów. Koncern poinformował również, że cła wpłyną na jego wynik finansowy w mniejszym stopniu niż przewidywano, obniżając zaktualizowany wpływ do przedziału od 3,5 do 4,5 mld dolarów, z poprzednich 4 do 5 mld dolarów – informuje Reuters.
Sprzedaż samochodów w USA utrzymała się na wysokim poziomie pomimo niepewności związanej z cłami, rosnąc o 6 procent w trzecim kwartale. Chociaż producenci samochodów w dużej mierze unikali podnoszenia cen katalogowych, aby zrekompensować koszty ceł, amerykańscy nabywcy nadal wybierają droższe modele i bardziej zaawansowane funkcje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
