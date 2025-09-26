Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe cła zostały wprowadzone przez Donalda Trumpa?

Kiedy nowe stawki celne na importowane leki i ciężarówki zaczną obowiązywać?

W jakim stopniu nowe cła mogą wpłynąć na umowy handlowe?

Jakie są możliwe konsekwencje prawne tej decyzji w kontekście działań Sądu Najwyższego USA?

– Od 1 października 2025 r. będziemy nakładać 100 proc. cło na każdy markowy lub opatentowany produkt farmaceutyczny, chyba że firma BUDUJE swój zakład produkcyjny w Ameryce. „BUDUJE” będzie definiowane jako „rozpoczęcie budowy” i/lub „w trakcie budowy”. W związku z tym cło na te produkty farmaceutyczne nie będzie obowiązywać, jeśli budowa już się rozpoczęła – napisał w czwartek wieczorem Donald Trump na portalu Truth Social.

Reklama Reklama

Prezydent zapowiedział nową rundę surowych ceł na szeroką gamę towarów importowanych, w tym 100 proc. cła na leki markowe i 25 proc. cła na samochody ciężarowe. Choć o planowanym podwyższeniu ceł dla farmacji było wiadomo od dawna, świat, biznes i giełdy zaskoczył krótki termin wprowadzenia nowych zmian – zaporowe cła mają wejść w życie już w przyszłym tygodniu. Tymczasem opublikowane w tym tygodniu sondaże są dla prezydenta bezlitosne, bo coraz więcej Amerykanów boi się o gospodarkę.

Meble zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA?

Trump powołuje się w decyzji na "bezpieczeństwo narodowe" ale przez całe wakacje prezydent podpisywał porozumienia z innymi krajami w sprawie stawek celnych. Z Unią Europejską podpisał porozumienie 27 lipca w Szkocji.