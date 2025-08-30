Trump uczynił politykę celną jednym z filarów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, odkąd rozpoczął drugą kadencję w Białym Domu. Zaczął od ceł nakładanych na Chiny, Kanadę i Meksyk. W przypadku Pekinu cła były karą za duże ilości fentanylu, które miały trafiać do Stanów Zjednoczonych z Chin. Z kolei cła nałożone na sąsiadów Stanów Zjednoczonych miały zmusić ich do uszczelnienia granic i powstrzymania napływu nielegalnych imigrantów do USA. 2 kwietnia Trump ogłosił nałożenie na większość partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych tzw. ceł wzajemnych, które jednak zawiesił kilka dni później, by dać czas na wynegocjowanie dwustronnych umów handlowych. USA w ostatnim czasie zawarły takie umowy m.in. z Japonią, Koreą Południową czy UE. Nadal trwają negocjacje ws. umowy handlowej z Chinami.

Celem polityki celnej Trumpa jest – z jednej strony – likwidacja deficytu w wymianie handlowej USA z partnerami, a z drugiej – doprowadzenie do sytuacji, w której zagraniczni partnerzy zaczną inwestować w USA a część produkcji wróci do tego kraju.

Cła z jednej strony okazały się dla administracji Trumpa skutecznym narzędziem nacisku, pozwalającym uzyskać istotne ustępstwa od partnerów handlowych USA (np. obietnice dużych inwestycji w Stanach Zjednoczonych), z drugiej strony zwiększyły niepewność na rynkach finansowych.

„Wszystkie cła nadal obowiązują!” – podkreślił Trump komentując decyzję Sądu Apelacyjnego w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. Prezydent USA dodał, że „stronniczy Sąd Apelacyjny błędnie orzekł, iż cła powinny być usunięte”. „Ale oni (sędziowie - red.) wiedzą, że Stany Zjednoczone Ameryki ostatecznie wygrają. Gdyby cła zostały zniesione, byłaby to całkowita katastrofa dla kraju. Uczyniłoby to nas finansowo słabymi, a musimy być silni” – podkreślił Trump. Amerykański prezydent zapewnił, że jego kraj „nie będzie dłużej tolerował ogromnych deficytów handlowych i niesprawiedliwych ceł oraz pozacelnych barier handlowych nakładanych przez inne kraje, przyjaciół lub wrogów”.