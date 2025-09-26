Rzeczpospolita

Plus Minus
Bogusław Chrabota: Donald Trump i ryzyko amerykańskiej eksplozji

Mamy prawo obawiać się o przyszłość Ameryki. Między innymi dlatego, że tam uczyliśmy się demokracji.

Publikacja: 26.09.2025 07:30

Bogusław Chrabota: Donald Trump i ryzyko amerykańskiej eksplozji

Foto: REUTERS/Al Drago

Bogusław Chrabota

Donald Trump jest niezwykle mocną osobowością i liderem o wyjątkowej „intensywności”. Używam tego określenia, bo nie umiem znaleźć lepszego. Czy jednak jest wybitny? Pokaże historia. Czy jest geniuszem? Już wiemy, że nie. Bez wątpienia wobec swojego kraju ma dobre intencje. Pytanie tylko, czy ścieżki, jakie wytyczył Ameryce na pewno prowadzą do sukcesu. Bo to z jednej strony szalenie ryzykowna operacja ekonomiczna, której sukces zależy od setek rozłożonych w czasie okoliczności. Z drugiej przynajmniej ryzykowna (a to i tak eufemizm) gra z byłymi sojusznikami, której efektem jest utrata przez Stany wiarygodności i jeszcze bardziej niejasna relacja z przeciwnikami.

