Aktualizacja: 26.09.2025 08:30 Publikacja: 26.09.2025 07:30
Foto: REUTERS/Al Drago
Donald Trump jest niezwykle mocną osobowością i liderem o wyjątkowej „intensywności”. Używam tego określenia, bo nie umiem znaleźć lepszego. Czy jednak jest wybitny? Pokaże historia. Czy jest geniuszem? Już wiemy, że nie. Bez wątpienia wobec swojego kraju ma dobre intencje. Pytanie tylko, czy ścieżki, jakie wytyczył Ameryce na pewno prowadzą do sukcesu. Bo to z jednej strony szalenie ryzykowna operacja ekonomiczna, której sukces zależy od setek rozłożonych w czasie okoliczności. Z drugiej przynajmniej ryzykowna (a to i tak eufemizm) gra z byłymi sojusznikami, której efektem jest utrata przez Stany wiarygodności i jeszcze bardziej niejasna relacja z przeciwnikami.
