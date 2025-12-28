Tuż po przywitaniu ukraińskiego przywódcy prezydent USA powiedział: „chcę, by obydwaj prezydenci zawarli porozumienie”. - Wierzę, że idziemy w tym kierunku. Z wojen, które zakończyłem, ta jest najtrudniejsza. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo dobre – stwierdził Trump, zapowiadając, że będzie ponownie rozmawiać z Putinem. - Jak będzie porozumienie, będą w nie zaangażowane państwa europejskie. Europejczycy to fantastyczni ludzie – dodał prezydent USA.

- Wierzę, że Ukraina jest mocno zaangażowana w te działania - powiedział Trump. - W różnych częściach Rosji są podejmowane różne działania - zapewnił. - Jesteśmy na ostatnim etapie rozmów. Ta wojna toczy się od dawna. Jeśli jej nie zakończymy, zginą miliony ludzi. Kolejne kroki jesteśmy w stanie wykonywać bardzo szybko - podkreślił. - Będą w to (gwarancje bezpieczeństwa - red.) zaangażowane w dużym stopniu państwa europejskie. (...) Państwa europejskie działają bardzo dobrze, szybko, sprawnie. To wszystko fantastyczni ludzie. Wszyscy chcą, żeby sprawa ta została zamknięta i okazują duże wsparcie - zauważył Trump.

Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaproszenie. - Dziękuję za spotkanie. Oczekujemy dalszego etapu negocjacji - podkreślił prezydent Ukrainy. - Pracujemy nad dokumentami, robimy, co możliwe. Prezydent Trump jest w to bardzo zaangażowany, za co mu dziękuję - dodał.

Trump powiedział także, że natychmiast po zakończeniu rozmów z prezydentem Ukrainy zadzwoni do Putina. Pytany o termin zawarcia porozumienia pokojowego, prezent USA stwierdził: „nie ma takiego terminu”.

Po powitaniu Wołodymyra Zełenskiego w Mar-a-Lago politycy udali się na rozmowę za zamkniętymi drzwiami. Po tej części odbędzie się prawdopodobnie konferencja prasowa przywódców. - Dziękuję bardzo za to spotkanie, dziękuję. Widzimy się po rozmowach. Będziemy rozmawiać jeszcze z Europejczykami – powiedział dziennikarzom Donald Trump, wchodząc z Zełenskim do swojej rezydencji.