Aktualizacja: 28.12.2025 21:19 Publikacja: 28.12.2025 19:27
Spotkanie Zełenskiego i Trumpa 28 grudnia jest już dziewiątym spotkaniem obu przywódców twarzą w twarz. Po raz pierwszy miejscem rozmów polityków jest Floryda.
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Donald Trump przyjmuje w niedzielę Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych jest kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny.
Przed spotkaniem amerykańscy urzędnicy byli do niego nastawieni dość optymistycznie – twierdzili, że w ostatnich tygodniach dokonano postępów w rozmowach oraz zapewniali, że USA są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na zobowiązaniach sojuszniczych z artykułu 5. traktatu o NATO. Trump w piątkowym wywiadzie dla portalu Politico podkreślił, że dobrze mu pójdzie zarówno z Zełenskim, jak i Putinem. Dodał jednak, że Zełenski „nic nie ma, dopóki on (Trump – red.) tego nie zatwierdzi”.
Niedługo przed spotkaniem Donald Trump–Wołodymyr Zełenski, prezydent USA poinformował, że rozmawiał z Władimirem Putinem.
Zełenski przybył do klubu Donalda Trumpa – Mar-a-Lago w West Palm Beach – około godziny 19.30 w Polsce.
Tuż po przywitaniu ukraińskiego przywódcy prezydent USA powiedział: „chcę, by obydwaj prezydenci zawarli porozumienie”. - Wierzę, że idziemy w tym kierunku. Z wojen, które zakończyłem, ta jest najtrudniejsza. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo dobre – stwierdził Trump, zapowiadając, że będzie ponownie rozmawiać z Putinem. - Jak będzie porozumienie, będą w nie zaangażowane państwa europejskie. Europejczycy to fantastyczni ludzie – dodał prezydent USA.
- Wierzę, że Ukraina jest mocno zaangażowana w te działania - powiedział Trump. - W różnych częściach Rosji są podejmowane różne działania - zapewnił. - Jesteśmy na ostatnim etapie rozmów. Ta wojna toczy się od dawna. Jeśli jej nie zakończymy, zginą miliony ludzi. Kolejne kroki jesteśmy w stanie wykonywać bardzo szybko - podkreślił. - Będą w to (gwarancje bezpieczeństwa - red.) zaangażowane w dużym stopniu państwa europejskie. (...) Państwa europejskie działają bardzo dobrze, szybko, sprawnie. To wszystko fantastyczni ludzie. Wszyscy chcą, żeby sprawa ta została zamknięta i okazują duże wsparcie - zauważył Trump.
Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaproszenie. - Dziękuję za spotkanie. Oczekujemy dalszego etapu negocjacji - podkreślił prezydent Ukrainy. - Pracujemy nad dokumentami, robimy, co możliwe. Prezydent Trump jest w to bardzo zaangażowany, za co mu dziękuję - dodał.
Trump powiedział także, że natychmiast po zakończeniu rozmów z prezydentem Ukrainy zadzwoni do Putina. Pytany o termin zawarcia porozumienia pokojowego, prezent USA stwierdził: „nie ma takiego terminu”.
Po powitaniu Wołodymyra Zełenskiego w Mar-a-Lago politycy udali się na rozmowę za zamkniętymi drzwiami. Po tej części odbędzie się prawdopodobnie konferencja prasowa przywódców. - Dziękuję bardzo za to spotkanie, dziękuję. Widzimy się po rozmowach. Będziemy rozmawiać jeszcze z Europejczykami – powiedział dziennikarzom Donald Trump, wchodząc z Zełenskim do swojej rezydencji.
W rozmowach udział biorą także czołowi negocjatorzy z obu stron: Rustem Umerow i Andrij Hnatow oraz Steve Witkoff i Jared Kushner. W skład delegacji z Kijowa wchodzi także minister gospodarki Ołeksij Sobolew.
Jeszcze przed spotkaniem na Florydzie prezydent Ukrainy zaznaczał, iż ma nadzieję, że podczas rozmowy z Trumpem dojdzie do połączenia także z liderami państw europejskich. W sobotę Zełenski przeprowadził z szeregiem z nich rozmowę telefoniczną, gdy przebywał w Kanadzie. „Teraz trwają jedne z najbardziej aktywnych dni dyplomatycznych w roku i wiele może się rozstrzygnąć do Nowego Roku i robimy wszystko, by tak się stało, lecz to, czy zapadną decyzje, zależy od partnerów. Od tych, którzy pomagają Ukrainie, oraz od tych, którzy wywierają presję na Rosję, aby Rosjanie odczuwali konsekwencje własnej agresji” – czytamy we wpisie polityka opublikowanym w komunikatorze Telegram. Jak dodał Zełenski, jedynie w tym tygodniu siły rosyjskie wykorzystały przeciwko Ukrainie ponad 2,1 tys. dronów uderzeniowych, około 800 kierowanych bomb lotniczych oraz 94 rakiety różnych typów. – Wszystko przeciwko naszym ludziom, przeciwko życiu i wszystkiemu, co zapewnia jego normalność; przede wszystkim przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej – podkreślił
Zełenski zaznaczał także – już po raz kolejny – że Rosję da się pokonać przede wszystkim sankcjami. – Ale równie ważne jest, aby działały sankcje wobec Rosji, wszystkie formy presji politycznej za agresję, dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy oraz abyśmy wszyscy sfinalizowali formaty kroków, które zakończą tę wojnę i zagwarantują bezpieczeństwo. Właśnie o takich krokach będziemy dziś rozmawiać z partnerami. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają – mówił prezydent Ukrainy.
Do niedzielnego spotkania dochodzi po kilku rundach rozmów amerykańskich negocjatorów z delegacjami Ukrainy i Rosji. Wcześniej Trump podkreślał, że widzi sens osobistej rozmowy z Zełenskim jedynie wtedy, kiedy będzie widział szansę dopięcia porozumienia pokojowego – spotkanie na Florydzie odbierane jest więc jako oznaka postępów w negocjacjach.
Ostatnie rundy negocjacji odbyły się w poprzedni weekend – wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner odbyli wówczas osobne rozmowy w Miami z ukraińskimi negocjatorami, na których czele stał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow, a także z przedstawicielami Kremla, wśród których był wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew.
Zełenski później przeprowadził także rozmowę telefoniczną z obydwoma przedstawicielami prezydenta USA. W środę przedstawił zaś nową – 20-punktową –propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.
Zełenski powiedział w sobotę, że nie jest w stanie określić, czy spotkanie na Florydzie z Trumpem przyniesie postęp. Podkreślił jednak, że uzgodnione zostało 90 proc. 20-punktowego planu pokojowego.
Wojna na Ukrainie
Foto: PAP
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 26 grudnia poinformował, że z Kijowa do Waszyngtonu trafił szczegółowy plan pokojowy, który ma przetestować gotowość Zachodu i elastyczność Moskwy. Według przedstawicieli zachodnich rządów Kijów przedstawił najbardziej szczegółowy zestaw propozycji od początku wojny. Jeden z wysokich rangą urzędników zaangażowanych w koordynację USA–Europa ocenił, że w stolicach zachodnich dominuje „ostrożne zainteresowanie”. – Poziom szczegółowości jest wyższy niż wcześniej, ale kluczowe kwestie – gwarancje bezpieczeństwa, mechanizmy egzekwowania porozumień oraz prawnie wiążące zobowiązania Rosji – pozostają nierozstrzygnięte – zaznaczył rozmówca „Kyiv Post”.
Strategia Kijowa zakłada przedstawienie gotowego rozwiązania, które miałoby jednocześnie odpowiadać amerykańskiej logice „America First” i ograniczyć długofalowe koszty wojny dla Zachodu.
Sytuacja militarna na Ukrainie
Foto: PAP
Centralnym elementem inicjatywy Zełenskiego jest 20-punktowy plan pokojowy, rozwinięcie wcześniejszej „Formuły Pokoju”. Dokument wykracza daleko poza propozycję zawieszenia broni i zakłada nową architekturę bezpieczeństwa Ukrainy po zakończeniu wojny. Według Jurija Bojeczki – szefa amerykańskiej organizacji Hope for Ukraine – jest to przejście od deklaracji do twardych zobowiązań. Plan przewiduje m.in. gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO ze strony USA i europejskich partnerów oraz wiążący pakt o nieagresji, ratyfikowany przez Rosję w zamian za potwierdzenie przez Ukrainę statusu państwa nienuklearnego.
Dokument obejmuje także tzw. Plan Dobrobytu – z określonym harmonogramem członkostwa w UE oraz przyspieszonym porozumieniem o wolnym handlu z USA. W części humanitarnej znalazły się postulaty wymiany jeńców „wszyscy za wszystkich” oraz powrotu deportowanych ukraińskich dzieci.
Niedzielne spotkanie Zełenskiego i Trumpa jest dziewiątym spotkaniem obu przywódców twarzą w twarz oraz siódmym od czasu objęcia przez Trumpa prezydentury po raz drugi. Po raz pierwszy miejscem rozmów Trumpa i Zełenskiego jest Floryda.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
