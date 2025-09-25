Około 54 proc. ankietowanych przez Reutersa (o dwa punkty procentowe więcej niż w lipcu) wyraziło obawę, że gospodarka kraju idzie w złym kierunku. Tylko 35 proc. osób zadowolonych było z tego, jak prezydent Trump zarządza gospodarką.

To, że Amerykanie mają coraz mniej pewności co do sytuacji gospodarczej w ich kraju powinno dać prezydentowi Trumpowi do myślenia, bo wybory w 2024 r. wygrał obiecując poprawę gospodarki, w tym „zakończenie inflacji w pierwszym dniu urzędowania”.

Efekty wojen celnych Donalda Trumpa

Tymczasem, ceny w sierpniu były o 2,9 proc. wyższe niż w ubiegłym roku, w dużej mierze z powodu podwyżki ceł na produkty importowane. – Doniesienia gospodarcze nie są dobre, a nawet coraz gorsze. To czerwone światło dla Partii Republikańskiej, bo ona jest u władzy. Inflacja zawsze szkodzi prezydentom – mówi w wywiadzie dla „Newsweeka” Peter Loge z George Washington University.

Konsumenci amerykańscy odczuwają efekty wojny celnej, ale też niepewności gospodarczej, która daje o sobie znać także na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia w USA gwałtownie osłabł w sierpniu, a stopa bezrobocia wzrosła do prawie czteroletniego maksimum, wynoszącego 4,3 proc. – Jest bardzo trudno znaleźć teraz pracę – mówi „Rzeczpospolitej” Anna z Nowego Jorku, która przez ponad 15 lat pracowała w dziale komunikacji dużych firm amerykańskich, a od kilku miesięcy bazuje na dorywczych zleceniach.

Sympatykom Donalda Trumpa najbardziej podoba się to, że twardą ręką oczyszcza Amerykę

Ankieterzy „Washington Post” i Reutersa zapytali zwolenników Trumpa, co prezydent robi najlepiej. Polityka imigracyjna obecnego rządu jest zdecydowanie najpopularniejszym tematem od początku jego kadencji.