Czy Donald Trump wykorzystuje zabójstwo Charliego Kirka do walki z opozycją?

Dziennik „New York Times” nazywa to nową wersją wojny kulturowej, w której poprzedniej wersji konserwatyści skarżyli się m.in., że administracja Joe Bidena prowadziła walkę z dezinformacją na temat COVID-u, szczepionek oraz domniemanych oszustw wyborczych. Teraz demokraci oraz obrońcy wolności wypowiedzi z niepokojem podkreślają, że Donald Trump wykorzystuje zabójstwo konserwatywnego aktywisty do tłumienia politycznej opozycji.

„Agresywne działania Trumpa mające na celu skupienie się wyłącznie na przeciwnikach politycznych, stanowią kontynuację jego prób wykorzystania władzy za pomocą pozwów sądowych, dekretów wykonawczych i publicznego zastraszania ” – pisze „NYT” o prezydencie, który wytoczył destrukcyjną wojnę uczelniom, kancelariom prawnym, prokuratorom, przedstawicielom armii, ekspertom od bezpieczeństwa narodowego. Tylko dlatego, że wyrażali poglądy, z którymi się on nie zgadza.

Wśród prominentnych filantropów i organizacji o profilu liberalnym zapanował strach przed wspieraniem inicjatyw Partii Demokratycznej, bo mogą zostać zinterpretowane jako sprzeczne z ideologią Trumpa. Niektórzy, jak pisze liberalna prasa, wycofują się z inicjatyw, które wymagają ujawnienia tożsamości darczyńcy, tak jak np. pomoc w kampanii wyborczej.

Po tym, jak wiceprezydent J.D. Vance tydzień temu przejął mikrofon w podcaście Charliego Kirka i zachęcał Amerykanów do donoszenia na tych, którzy krytykują konserwatywne poglądy zamordowanego aktywisty, w całym kraju zaczęła się nagonka na osoby, które w pracy czy mediach społecznościowych skrytykowali Kirka, nawet jeżeli potępili samo zabójstwo aktywisty. Jak podaje „USA Today”, ponad 100 osób, w tym policjanci, studenci, pracownicy sektora medycznego, nauczyciele, a nawet radny z miasteczka na Florydzie, ponoszą konsekwencje swoich krytycznych wobec Kirka wypowiedzi – stracili pracę, albo wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne.