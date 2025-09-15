Z tego artykułu się dowiesz: Jak zabójstwo Charliego Kirka wpłynęło na podziały polityczne w Stanach Zjednoczonych?

Po tragicznej śmierci Charliego Kirka, który został w środę zastrzelony przez 22-letniego mężczyznę podczas spotkania ze studentami na Utah Valley University, prezydent Donald Trump powiedział, że „radykalna lewica” jest bezpośrednio odpowiedzialna za jego śmierć, mimo iż nic nie wskazywało, iż zabójca, który wychował się w republikańskiej społeczności, miał coś wspólnego z lewicowymi poglądami. Ci, którzy wcześniej krytykowali konserwatywne poglądy Kirka są atakowani w mediach społecznościowych przez prawicowych influencerów.

Republikanie i demokraci w Kongresie wyrzucają sobie nawzajem, że retoryka tej drugiej strony podżega do aktów przemocy. Demokraci dodatkowo obwinili republikanów o zablokowanie ustawy o bezpiecznym dostępie do broni palnej, która ich zdaniem mogła zapobiec tej tragedii oraz setkom innych.

Ameryka mierzy się z falą przemocy. Jakie są przyczyny?

Jednak wielu badaczy, komentatorów i dziennikarzy podkreśla, że ani prawa, ani lewa strona podziału partyjnego nie ma monopolu na przemoc na tle politycznym w Ameryce. Jej ofiarami padają konserwatyści, jak i liberałowie w całym kraju, w prywatnych rezydencjach i miejscach publicznych. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy doszło do głośnych aktów przemocy, z których część zakończyła się tragicznie, skierowanych m.in. przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, demokratycznym ustawodawcom w Minnesocie, demokratycznemu gubernatorowi Pensylwanii, prezesowi firmy oferującej ubezpieczenia zdrowotne United Health czy w siedzibie federalnej agencji Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Oprócz tego odnotowano też dziesiątki masowych strzelanin, w których zginęli niewinni i politycznie niezaangażowani ludzie.