Po tragicznej śmierci Charliego Kirka, który został w środę zastrzelony przez 22-letniego mężczyznę podczas spotkania ze studentami na Utah Valley University, prezydent Donald Trump powiedział, że „radykalna lewica” jest bezpośrednio odpowiedzialna za jego śmierć, mimo iż nic nie wskazywało, iż zabójca, który wychował się w republikańskiej społeczności, miał coś wspólnego z lewicowymi poglądami. Ci, którzy wcześniej krytykowali konserwatywne poglądy Kirka są atakowani w mediach społecznościowych przez prawicowych influencerów.
Republikanie i demokraci w Kongresie wyrzucają sobie nawzajem, że retoryka tej drugiej strony podżega do aktów przemocy. Demokraci dodatkowo obwinili republikanów o zablokowanie ustawy o bezpiecznym dostępie do broni palnej, która ich zdaniem mogła zapobiec tej tragedii oraz setkom innych.
Jednak wielu badaczy, komentatorów i dziennikarzy podkreśla, że ani prawa, ani lewa strona podziału partyjnego nie ma monopolu na przemoc na tle politycznym w Ameryce. Jej ofiarami padają konserwatyści, jak i liberałowie w całym kraju, w prywatnych rezydencjach i miejscach publicznych. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy doszło do głośnych aktów przemocy, z których część zakończyła się tragicznie, skierowanych m.in. przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, demokratycznym ustawodawcom w Minnesocie, demokratycznemu gubernatorowi Pensylwanii, prezesowi firmy oferującej ubezpieczenia zdrowotne United Health czy w siedzibie federalnej agencji Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Oprócz tego odnotowano też dziesiątki masowych strzelanin, w których zginęli niewinni i politycznie niezaangażowani ludzie.
– Dane wskazują, że przemoc polityczna staje się coraz bardziej powszechna w naszym kraju. Dokonują jej ludzie, którzy są pod wpływem różnych ekstremistycznych ideologii. Ale są też przypadki przemocy dla samej przemocy, bez wyraźnej ideologii lub motywu – opiniują eksperci z portalu NPR.
W wypowiedzi dla Politico.com Barbara Walter, profesor stosunków międzynarodowych w School of Global Policy and Strategy na Uniwersytecie w San Diego, mówi, że do politycznej przemocy dochodzi, gdy pojawiają się cztery sprzyjające okoliczności: „gdy demokracja słabnie, gdy społeczeństwo jest podzielone ze względu na rasę, religię lub przynależność etniczną, gdy przywódcy polityczni tolerują przemoc lub zachęcają do niej, a obywatele mają łatwy dostęp do broni”. – Stany Zjednoczone spełniają wszystkie te cztery kryteria – mówi Walter.
Inni naukowcy do tej listy dodają jeszcze brak stabilności gospodarczej, teorie spiskowe, wszechobecność mediów społecznościowych i pełne przemocy gry komputerowe.
Za kulisami tej ostrej wymiany zdań, zabójstwo Kirka zwiększyło – i tak już nasilające się od ataku na Kapitol w 2021 – obawy wśród ustawodawców dotyczące ich bezpieczeństwa. Wielu polityków, republikańskich i demokratycznych, odwołało udział w wydarzeniach i wystąpieniach, które mieli zaplanowane z wyborcami w najbliższych dniach. Zastanawiają się też nad przyszłością tradycyjnych town halls, czyli spotkań z wyborcami, gdzie na żywo odpowiadają na pytania i słuchają bolączek swojego elektoratu. Niestety, wraz z polaryzacją poglądów, te spotkania stały się platformą do ostrej wymiany zdań i protestów ze strony rozzłoszczonej publiczności.
– Nieważne, z której partii jesteś, życie każdego polityka jest teraz zagrożone – powiedziała reporterom przed Kapitolem Nancy Mace, republikańska kongresmenka z Karoliny Południowej. – Wszyscy [w Izbie Reprezentantów] są przestraszeni i proszą przewodniczącego o przyznanie im ochrony – mówi w wywiadzie dla „New York Timesa” Jared Moskowitz, demokratyczny kongresman z Florydy, który w ubiegłym roku był celem nieudanego zamachu.
Nancy Mace, republikańska kongresmenka z Karoliny Południowej
Środki bezpieczeństwa zaostrzono wokół prezydenta Donalda Trumpa, bo Charlie Kirk utrzymywał bliskie kontakty z nim, jego rodziną oraz wiceprezydentem JD Vancem oraz zaliczany był do najbardziej prominentnych konserwatywnych głosów swojego pokolenia, który promował agendę MAGA oraz przyczynił się do zaangażowania młodych wyborców na rzecz Trumpa.
Uczelnie dla czarnoskórych w Alabamie, Georgii, Wirginii i na Florydzie odwołały zajęcia w piątek, w reakcji na fałszywe, jak się okazało, pogróżki. W Amerykańskiej Akademii Marynarki Wojennej w Maryland doniesienia o domniemanym napastniku doprowadziły do przypadkowej strzelaniny.
W mediach społecznościowych gwałtownie wzrosło wykorzystanie frazy „wojna domowa”, którą analitycy zaobserwowali głównie u konserwatywnych polityków, podcasterów, influencerów oraz dziennikarzy.
Amerykanie wstrząśnięci są brutalnym zabójstwem młodego, charyzmatycznego celebryty politycznego, który zginął na oczach 3000 studentów, ale patrzą na niego z dwóch różnych perspektyw. Dla konserwatywnych Amerykanów był inspiracją dla młodego pokolenia republikanów. Dla części liberalnej był promotorem podziałów, przeciwnikiem praw obywatelskich, praw osób transseksualnych i feminizmu.
Mimo przepaści dzielącej Amerykanów, jedna i druga strona ma poczucie, co do tego, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Aż 87 proc. respondentów sondażu portalu YouGov uważa, że przemoc na tle politycznym jest problemem w dzisiejszej Ameryce. – Każdy może paść ofiarą. Myślę, że wszyscy się poważnie boją. – mówi w wywiadzie dla „NYT” 67-letni mieszkaniec Teksasu.
– Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, który bardzo łatwo może przerodzić się w szerszy społeczny niepokój – mówi cytowany przez Reutersa Mike Jensen z University of Maryland, który śledzi przejawy przemocy na tle politycznym od 1970 r. i który w pierwszych sześciu miesiącach tego roku naliczył 150 politycznie motywowanych ataków.
Obie strony podziału politycznego potępiły polityczną przemoc po zabójstwie Charliego Kirka, ale daleko do konstruktywnego rozwiązania problemu. – To nie czas na stronniczość polityczną, to nie czas na podziały. Musimy przeciwstawić się wszelkiego rodzaju politycznej przemocy, bez względu na to, do jakiej partii należy jej ofiara. Każdy przypadek przemocy sprawia, że wszyscy jesteśmy mniej bezpieczni. Trzeba ostudzić retorykę – powiedział gubernator Josh Shapiro z Pensylwanii, nawiązując do wypowiedzi prezydenta Trumpa, który wini demokratów za wzrost przemocy politycznej i wspomina tylko jej konserwatywne ofiary.
– Czy to jest koniec ciemnego rozdziału w naszej historii, czy początek ciemniejszego rozdziału w historii – powiedział gubernator Utah Spencer Cox, porównując zabójstwo Kirka do przełomowych wydarzeń polityczno-kulturowych z lat 60. Zdaniem komentatorów i historyków „lekcja, która zostanie wyciągnięta z tego tragicznego wydarzenia zależeć będzie od Amerykanów i tego, jakim narodem chcą być”.
