Kim jest Tyler Robinson, podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka

Tyler Robinson, 22-letni mieszkaniec stanu Utah, został zatrzymany 12 września po 33 godzinach obławy. Usłyszy zarzut zabójstwa z premedytacją.

Publikacja: 13.09.2025 21:00

Tyler Robinson

Tyler Robinson

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kim jest Tyler Robinson?
  • Jakie były okoliczności zatrzymania Tylera Robinsona?
  • Jakie relacje rodzinne i społeczne miał Tyler Robinson?
  • Jakie poglądy przypisywane są Tylerowi Robinsonowi?

Tyler Robinson jest podejrzany o oddanie śmiertelnego strzału do Charliego Kirka, skrajnie prawicowego aktywisty, współpracownika Donalda Trumpa, współzałożyciela konserwatywnej organizacji  Turning Point Action.

Kirk został zastrzelony podczas  wydarzenia na Utah Valley University. 

Jako podejrzanego wskazano  widocznego na nagraniach monitoringu młodego białego mężczyznę w szaro-czarnym kapeluszu z trójkątnym logo, czarnych okularach przeciwsłonecznych i czarnym T-shircie.

Obława na zabójcę Charliego Kirka

Sprawca był poszukiwany przez policję podczas trwającej 33 godziny obławy. Ostatecznie, jak podają amerykańskie media, do oddania się w ręce policji nakłonił Tylera Robinsona jego ojciec.  Zdał sobie sprawę, że to jego syn jest poszukiwany, gdy na ekranach telewizorów i komputerów w całym kraju zaczęły pojawiać się jego gruboziarniste zdjęcia z kamer monitoringu.

22-latek przyznał się do winy w rozmowie z ojcem i wolał popełnić samobójstwo, niż się poddać. Ojciec jednak – rodzina podejrzanego jest członkiem kościoła mormonów – poprosił o pomoc zaprzyjaźnionego z rodziną kapłana, który zawiadomił służby.

Członek rodziny Robinsona.  „Uważał, że Kirk szerzy nienawiść"

Robinson dorastał w bliskich relacjach z rodzicami i dwoma braćmi, często wyjeżdżał na kempingi lub polowania. Według publicznych danych oboje rodzice posiadali licencje myśliwskie - co podkreślają amerykańskie media. I Tyler, i jego bracia, zostali sfotografowani z bronią myśliwską. 

W 2021 roku Robinson studiował inżynierię na Uniwersytecie Stanowym Utah,  ale po jednym semestrze wziął urlop. Później studiował w Dixie Technical College, przedstawiciele tej uczelni poinformowali, że jest na trzecim roku  programu praktyk elektrycznych.

Na liście wyborców Tyler Robinson jest zarejestrowany jako wyborca neutralny, ale nigdy nie głosował,  podczas gdy oboje jego rodzice są zwolennikami Partii Republikańskiej. 

Sąsiedzi opisują rodzinę Robinsonów jako zwykłych, życzliwych ludzi, nieszczególnie zaangażowanych religijnie czy politycznie.  Przesłuchiwani członkowie rodziny stwierdzili jednak, że Tyler Robinson ostatnio wykazywał większe zainteresowanie polityką. 

Członek rodziny Robinsona powiedział śledczym, że podczas niedawnego rodzinnego obiadu Robinson wspomniał o zbliżającym się wydarzeniu Kirka na Uniwersytecie Utah Valley i „rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i jakie miał poglądy”.  Robinson  wyraził niechęć do Kirka, który, jak oceniał, był „pełen nienawiści” i „szerzył nienawiść”.

Jakie miał poglądy Tyler Robinson?

Śledczy pracują nad ich ustaleniem. Według przesłuchanych dotąd świadków podejrzany był uważany za spokojnego, uprzejmego młodego człowieka, jego rówieśnicy wskazują na zainteresowanie grami wideo, w tym Minecraftem, w którego grał niemal obsesyjnie. 

O poglądach Robinsona mogą coś powiedzieć grawerunki, jakie zostały znalezione na łuskach nabojów użytej przez niego broni, które można interpretować jako sympatię do Antify.  Na jednej z łusek  widniał napis: „Hej faszysto! Łap!”, na innych odniesienia do obecnych w internecie memów czy słowa włoskiej antyfaszystowskiej piosenki z czasów II wojny światowej  „Bella, ciao”.

Jednak eksperci ds. ekstremizmu stwierdzili, że jest za wcześnie, aby przypisywać mu motyw, zwłaszcza na podstawie oznaczeń na amunicji. -  Coraz trudniej jest od razu wskazać motywację samotnych młodych napastników, bo często to mieszanka żalu, stresu psychicznego i agresji, przejętych z kręgów towarzyskich i internetu – powiedział Brian Levin, emerytowany profesor Uniwersytetu Stanowego Kalifornii w San Bernardino i założyciel tamtejszego Centrum Badań nad Nienawiścią.

Robinson został aresztowany pod zarzutem zabójstwa z premedytacją, wystrzału z broni palnej powodującego poważne obrażenia ciała oraz utrudniania wymiaru sprawiedliwości, co wynika z zeznań pod przysięgą. Prawdopodobnie we wtorek zostanie mu postawiony zarzut.

