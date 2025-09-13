22-latek przyznał się do winy w rozmowie z ojcem i wolał popełnić samobójstwo, niż się poddać. Ojciec jednak – rodzina podejrzanego jest członkiem kościoła mormonów – poprosił o pomoc zaprzyjaźnionego z rodziną kapłana, który zawiadomił służby.

Członek rodziny Robinsona. „Uważał, że Kirk szerzy nienawiść"

Robinson dorastał w bliskich relacjach z rodzicami i dwoma braćmi, często wyjeżdżał na kempingi lub polowania. Według publicznych danych oboje rodzice posiadali licencje myśliwskie - co podkreślają amerykańskie media. I Tyler, i jego bracia, zostali sfotografowani z bronią myśliwską.

W 2021 roku Robinson studiował inżynierię na Uniwersytecie Stanowym Utah, ale po jednym semestrze wziął urlop. Później studiował w Dixie Technical College, przedstawiciele tej uczelni poinformowali, że jest na trzecim roku programu praktyk elektrycznych.

Na liście wyborców Tyler Robinson jest zarejestrowany jako wyborca neutralny, ale nigdy nie głosował, podczas gdy oboje jego rodzice są zwolennikami Partii Republikańskiej.

Sąsiedzi opisują rodzinę Robinsonów jako zwykłych, życzliwych ludzi, nieszczególnie zaangażowanych religijnie czy politycznie. Przesłuchiwani członkowie rodziny stwierdzili jednak, że Tyler Robinson ostatnio wykazywał większe zainteresowanie polityką.