Charlie Kirk
– Charlie inspirował miliony i dziś wszyscy, którzy go znali i kochali, łączą się w szoku i przerażeniu. Charlie był patriotą, który poświęcił życie sprawie otwartej debaty (publicznej) i państwu, które tak bardzo kochał, Stanom Zjednoczonym Ameryki – mówił amerykański prezydent. – Walczył o wolność, demokrację, sprawiedliwość (...). Jest męczennikiem prawdy i wolności, nigdy nie było nikogo, kto był tak szanowany przez młodych – dodał. Trump przekonywał, że misją realizowaną przez Kirka było „włączanie młodych ludzi do polityki”.
– To mroczny czas dla Ameryki. (...) Dawno minął czas, by wszyscy Amerykanie i media zmierzyli się z faktem, że przemoc i mordowanie są tragicznymi konsekwencjami demonizowania tych, z którymi się nie zgadzacie dzień po dniu, rok po roku w najbardziej nienawistny i podły sposób, jaki jest możliwy – stwierdził Trump.
– Przez lata przedstawiciele radykalnej lewicy porównywali wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych na świecie masowych morderców i przestępców. Taka retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, który widzimy dziś w naszym kraju i który musi się teraz skończyć – dodał.
Trump zadeklarował, że jego administracja znajdzie wszystkie osoby odpowiedzialne za śmierć Kirka i inne przypadki przemocy motywowanej względami politycznymi. – Polityczna przemoc radykalnej lewicy skrzywdziła zbyt wiele niewinnych osób i odebrała zbyt wiele żyć – podkreślił.
Na koniec prezydent USA wezwał Amerykanów do wierności amerykańskim wartościom, „dla których Charlie Kirk żył i umarł”. W tym kontekście wymienił wolność słowa, rządy prawa oraz patriotyzm i miłość do Boga. Trump zdecydował, że flagi zawieszone na siedzibach amerykańskich urzędów federalnych będą opuszczone do połowy masztu do niedzieli, by oddać hołd zamordowanemu aktywiście.
31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Poszukiwania sprawcy morderstwa trwają. Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że zatrzymano jedną osobę, która została przesłuchana, a następnie wypuszczona. Patel dodał, że śledztwo w sprawie zabójstwa Kirka trwa.
Kirk został prawdopodobnie postrzelony z dachu budynku, znajdującego się w pewnej odległości od miejsca, w którym przemawiał. W spotkaniu z aktywistą na uniwersytecie brało udział ok. 3 tysięcy osób.
– To mroczny dzień dla naszego stanu, tragiczny dzień dla naszego narodu – mówił gubernator Utah Spencer Cox na konferencji prasowej. – Chcę powiedzieć jasno, to było zabójstwo polityczne – dodał.
Reuters wylicza, że w USA od czasu szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 roku doszło do ponad 300 aktów przemocy motywowanej względami politycznymi. W lipcu 2024 roku Trump, wówczas kandydat na prezydenta, został postrzelony podczas przemówienia na wiecu w Butler, w Pensylwanii. Drugą próbę zamachu na Trumpa, na jednym z pól golfowych, udaremnili dwa miesiące później agenci federalni, którzy spłoszyli zamachowca. Z kolei w 2022 roku mężczyzna wdarł się do domu ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i zaatakował młotkiem jej męża. W kwietniu do domu gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro włamał się mężczyzna, który podpalił dom w czasie, gdy Shapiro wraz z rodziną był w środku.
Występ Kirka w Utah był pierwszym z 15 takich wystąpień, w jakich aktywista miał brać udział na uniwersytetach w różnych częściach kraju. W czasie spotkań z młodymi Amerykanami Kirk często zachęcał studentów do dialogu. Tak było również w Utah – na kilka sekund przed tym, nim padły strzały, 31-latek był pytany przez jednego z uczestników spotkania o strzelaniny, do których dochodzi w USA. – Czy wiesz, jak wielu sprawców masowych strzelanin było w Ameryce w ostatnich 10 latach? – zapytał Kirka uczestnik spotkania. – Licząc przemoc związaną z gangami, czy nie? – odpowiedział pytaniem Kirk. Chwilę później padły strzały.
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrała ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej.
Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.
