– Przez lata przedstawiciele radykalnej lewicy porównywali wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych na świecie masowych morderców i przestępców. Taka retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, który widzimy dziś w naszym kraju i który musi się teraz skończyć – dodał.

Trump zadeklarował, że jego administracja znajdzie wszystkie osoby odpowiedzialne za śmierć Kirka i inne przypadki przemocy motywowanej względami politycznymi. – Polityczna przemoc radykalnej lewicy skrzywdziła zbyt wiele niewinnych osób i odebrała zbyt wiele żyć – podkreślił.

Na koniec prezydent USA wezwał Amerykanów do wierności amerykańskim wartościom, „dla których Charlie Kirk żył i umarł”. W tym kontekście wymienił wolność słowa, rządy prawa oraz patriotyzm i miłość do Boga. Trump zdecydował, że flagi zawieszone na siedzibach amerykańskich urzędów federalnych będą opuszczone do połowy masztu do niedzieli, by oddać hołd zamordowanemu aktywiście.

Charlie Kirk zginął po pytaniu o strzelaniny w USA

31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Poszukiwania sprawcy morderstwa trwają. Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że zatrzymano jedną osobę, która została przesłuchana, a następnie wypuszczona. Patel dodał, że śledztwo w sprawie zabójstwa Kirka trwa.

Kirk został prawdopodobnie postrzelony z dachu budynku, znajdującego się w pewnej odległości od miejsca, w którym przemawiał. W spotkaniu z aktywistą na uniwersytecie brało udział ok. 3 tysięcy osób.

– To mroczny dzień dla naszego stanu, tragiczny dzień dla naszego narodu – mówił gubernator Utah Spencer Cox na konferencji prasowej. – Chcę powiedzieć jasno, to było zabójstwo polityczne – dodał.