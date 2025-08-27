Strzelanina w Minneapolis. Napastnik strzelał do dzieci w kościele

Do strzelaniny doszło tuż przed godziną 8:30 rano, gdy sprawca w wieku około dwudziestu kilku lat podszedł do kościoła Zwiastowania Pańskiego i strzelał z karabinu, strzelby oraz pistoletu. Oddał kilkadziesiąt strzałów, świadkowie relacjonowali, że mogło ich być około 50.

Reklama Reklama

W wyniku ataku zginęły dwie dziewczynki: 8- i 10-letnia. Siedemnaście osób, w tym 14 dzieci, zostało postrzelonych.

Założona w 1923 roku, katolicka szkoła Annunciation jest przeznaczona dla dzieci od przedszkola do ósmej klasy. Hennepin Healthcare, główny szpital urazowy w Minneapolis, poinformował w oświadczeniu, że przyjął 10 pacjentów, w tym ośmioro dzieci w wieku od 6 do 14 lat i dwoje dorosłych. Stan siedmiu osób uznano za krytyczny.

Policja o „świadomym akcie przemocy wobec dzieci"

Policja określiła strzelaninę jako "świadomy akt przemocy skierowany przeciwko niewinnym dzieciom i wiernym modlącym się w kościele". Przedstawiciele władz poinformowali, że strzelec był uzbrojony w trzy rodzaje broni – karabin, strzelbę i pistolet. Podczas ataku oddał strzały z wszystkich trzech rodzajów broni. Nie jest jasne, czy oddał strzały z wnętrza kościoła, czy też strzelał przez okna z zewnątrz, jak wcześniej informowano.