Szwecja: Strzelanina w pobliżu szkoły w mieście Örebro. Co najmniej 10 osób nie żyje

„To bardzo bolesny dzień dla całej Szwecji” — napisał premier Szwecji Ulf Kristersson na platformie X. „Moje myśli są (również) ze wszystkimi tymi, których normalny dzień szkolny zamienił się w koszmar. Bycie zamkniętym w klasie i strach o swoje życie to koszmar, którego nikt nie powinien doświadczyć” – dodał.

Örebro: Atak z bronią w szkole. Na miejscu zdarzenia są służby

Policja oraz służby ratunkowe natychmiast podjęły działania na miejscu zdarzenia – podaje Reuters. „Ambulansy, służby ratunkowe i policja są na miejscu” – poinformował rzecznik lokalnych służb ratunkowych.

Władze zaapelowały do mieszkańców o unikanie okolic szkoły oraz zachowanie ostrożności. Do wszystkich szkół podstawowych w mieście wysłany został także komunikat, by dzieci nie opuszczały swoich klas aż do odwołania.