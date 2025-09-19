Rzeczpospolita

Męczennik Charlie Kirk

Zamach na uniwersytecie w Utah przerwał karierę jednej z najciekawszych postaci amerykańskiej prawicy.

Publikacja: 19.09.2025 06:00

Mieszkańcy Phoenix spontanicznie upamiętniają Charliego Kirka przed siedzibą jego organizacji Turnin

Mieszkańcy Phoenix spontanicznie upamiętniają Charliego Kirka przed siedzibą jego organizacji Turning Point USA, 14 września 2025 r.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Marek Bober

Był liderem. Flecistą z Hameln. Mówi się, że kiedy zmarł Buddy Holly, to umarła muzyka. Dzisiaj umarła muzyka dla ruchu konserwatywnego – powiedział po śmierci Charliego Kirka republikański senator z Kansas Roger Marshall.

Kirk zginął 10 września podczas spotkania ze studentami Utah Valley University. Zamachowiec oddał jeden strzał z odległości kilkudziesięciu metrów. Gubernator stanu Utah Spencer Cox jasno powiedział, że mamy do czynienia z zabójstwem politycznym i miał rację. Niektórzy widzieli w Kirku przyszłego prezydenta, inni zapowiadają po jego śmierci, że teraz takich Kirków będzie tysiąc. W ciągu swego krótkiego życia zainteresował miliony młodych ludzi konserwatyzmem i – co najważniejsze – zachęcił ich do głosowania.

