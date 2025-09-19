Męczennik Charlie Kirk

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 19.09.2025 06:10 Publikacja: 19.09.2025 06:00
Mieszkańcy Phoenix spontanicznie upamiętniają Charliego Kirka przed siedzibą jego organizacji Turning Point USA, 14 września 2025 r.
Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP
Był liderem. Flecistą z Hameln. Mówi się, że kiedy zmarł Buddy Holly, to umarła muzyka. Dzisiaj umarła muzyka dla ruchu konserwatywnego – powiedział po śmierci Charliego Kirka republikański senator z Kansas Roger Marshall.
Kirk zginął 10 września podczas spotkania ze studentami Utah Valley University. Zamachowiec oddał jeden strzał z odległości kilkudziesięciu metrów. Gubernator stanu Utah Spencer Cox jasno powiedział, że mamy do czynienia z zabójstwem politycznym i miał rację. Niektórzy widzieli w Kirku przyszłego prezydenta, inni zapowiadają po jego śmierci, że teraz takich Kirków będzie tysiąc. W ciągu swego krótkiego życia zainteresował miliony młodych ludzi konserwatyzmem i – co najważniejsze – zachęcił ich do głosowania.
