– Nowa strategia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2025–2030 zwraca szczególną uwagę na aspekt umiędzynarodowienia działań. Stanowi to również jedno z założeń 10. Programu Ramowego (10.PR) – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podczas konferencji „Innowacje, trendy i przyszłość badań. Horyzont Europa i 10. Program Ramowy”, zorganizowanej w Warszawie przez NCBR.

Reklama Reklama

– Ta synergia nie jest przypadkowa, bowiem programy krajowe i międzynarodowe nie powinny być dla siebie konkurencją, wręcz przeciwnie – powinny się uzupełniać. Jednym z zadań NCBR jest łączenie światów nauki i gospodarki. Bez takiej współpracy nie mamy szansy, aby pozycja Polski w dziedzinie światowej innowacji mogła znacząco wzrosnąć. Innowacja wymaga odwagi – dodał prof. Małachowski.

W konferencji wzięło udział prawie 500 przedstawicieli firm i uczelni, instytucji naukowych i badawczych, organizacji publicznych i prywatnych oraz NGO-sów. W tym gronie znaleźli się m.in. dr Karolina Zioło-Pużuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Katarzyna Smyk, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (KE), a także Piotr Świerczyński, dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR (DKPK).

– Polskie organizacje coraz lepiej radzą sobie w programie Horyzont Europa (9. Program Ramowy – red.). Dofinansowanie, jakie udało się im pozyskać, wzrosło aż o 118 proc. w porównaniu z analogicznym okresem funkcjonowania poprzedniego programu, Horyzont 2020. Liczba projektów z udziałem Polaków zwiększyła się o ponad 30 proc., wzrosła także liczba projektów koordynowanych przez polskie instytucje – powiedział Piotr Świerczyński we wprowadzeniu do rozmów o 10.PR.

– Liderami w pozyskiwaniu środków są uczelnie oraz instytuty badawcze i naukowe, które łącznie zdobyły niemal 0,5 mld euro. To aż 60 proc. ogólnego dofinansowania przekazanego Polsce w ramach programu. Co więcej, te instytucje odpowiadają za koordynację aż 169 projektów w 9.PR. Wzrost zaangażowania i skuteczności polskich organizacji w międzynarodowych programach badawczych to dowód na rosnący potencjał krajowej nauki na arenie europejskiej – podkreślił dyr. Świerczyński.