Aktualizacja: 22.10.2025 18:16 Publikacja: 22.10.2025 16:57
Pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska (P) a także Wojciech Kostrzewa - prezes Polskiej Rady Biznesu, podczas wydarzenia "Deregulacja. Znosimy bariery, ułatwiamy życie"
Foto: PAP/Marcin Obara
Uruchomiona w lutym 2025 r. Inicjatywa SprawdzaMY co jakiś czas przypomina o swoich osiągnięciach, które obalają początkowe obawy, że energia wielkiej społecznej mobilizacji i początkowego entuzjazmu może się rozmyć.
Według dzisiejszych statystyk, w procesie legislacyjnym jest kilkadziesiąt postulatów: 48 w Sejmie, 11 zostało wpisane na listę Rządowego Centrum Legislacyjnego, a 10 – wpadło do Wykazu Prac Legislacyjnych. Jednak w całkowitym rachunku, przez stronę SprawdzaMY do zespołu wpłynęło od lutego ponad 16 tys. projektów, dlatego wiele z nich jest na różnym etapie drogi legislacyjnej.
Oczywiście, nie wszystkie projekty zostały przyjęte przez sam zespół, nie wszystkie z przyjętych zostały następnie przekazane rządowi, a rząd miał wolną rękę w wyborze projektów, które weźmie do dalszego opracowywania. W ramach pierwszego etapu, czyli od lutego do lipca 2025 r., stronie rządowej przekazano 350 postulatów, w ramach drugiego etapu – we wrześniu – już 137. Z tej liczby 286 projektów zostało zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji, kierowany przez ministra Berka, dalej – 150 z nich zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów, 65 podpisanych przez prezydenta (zarówno Dudę jak i Nawrockiego). Na dziś – już 90 postulatów przygotowanych przez zespoły ekspertów SprawdzaMY weszło w życie na mocy ustaw podpisanych przez prezydenta, ale także w drodze rozporządzeń i innych aktów, jak okólniki czy wytyczne.
Prezydent podpisał niedawno postulaty wprowadzające domniemanie niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę, gdy kontrola podatkowa przekroczy pół roku, cyfryzację komunikacji z OFE, postulat zatytułowany „Przyjaciel sądu”, czyli nowelizację postępowania przed sądami administracyjnymi, a także uproszczenie zasad łączenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy cyfrowy dostęp do danych ZUS i KAS dla szybszej weryfikacji przedsiębiorców. Dzięki jednemu z przyjętych projektów deregulacyjnych, polscy naukowcy łatwiej wyjadą za granicę z gwarancją polskich składek ZUS.
– Bardzo ważne jest, że wdrożono ustawowo kwestię domniemania niewinności podatnika. W polskim systemie podatkowym od lat był to poważny problem. To nie urząd skarbowy miał udowodnić, że podatnik złamał prawo, ale to przedsiębiorca zmuszony był wykazać, że działał zgodnie z przepisami, często mimo braku jednoznacznych regulacji czy dowodów na nieprawidłowości. To odwrócenie ciężaru dowodu prowadziło do sytuacji, w której przedsiębiorcy byli traktowani jak przestępcy jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy – mówi Rafał Brzoska, pomysłodawca Inicjatywy SprawdzaMY i członek Komitetu Sterującego. Jego zdaniem, realne, a nie tylko deklaratywne wprowadzenie zasady in dubio pro tributario (w razie wątpliwości na korzyść podatnika) to przełom, bo choć zasadę częściowo wpisano do ordynacji podatkowej już w 2016 r., to w praktyce organy podatkowe niemal jej nie stosowały, argumentując, że… nie mają wątpliwości.
Inni przedsiębiorcy doceniają cyfryzację komunikacji z OFE. Niedawno w „Magazynie o biznesie" Jacek Socha, koordynator inicjatywy, omawiał pakiet postulatów dotyczących dronów i ułatwień w ich produkcji dla polskich przedsiębiorców, który po nalocie rosyjskich dronów inicjatywa przekazała do rządu, a także – trwającą dyskusję nt. deregulacji rynku kapitałowego.
