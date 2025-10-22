Uruchomiona w lutym 2025 r. Inicjatywa SprawdzaMY co jakiś czas przypomina o swoich osiągnięciach, które obalają początkowe obawy, że energia wielkiej społecznej mobilizacji i początkowego entuzjazmu może się rozmyć.

Reklama Reklama

Według dzisiejszych statystyk, w procesie legislacyjnym jest kilkadziesiąt postulatów: 48 w Sejmie, 11 zostało wpisane na listę Rządowego Centrum Legislacyjnego, a 10 – wpadło do Wykazu Prac Legislacyjnych. Jednak w całkowitym rachunku, przez stronę SprawdzaMY do zespołu wpłynęło od lutego ponad 16 tys. projektów, dlatego wiele z nich jest na różnym etapie drogi legislacyjnej.

16 tys. pomysłów na deregulację Polski

Oczywiście, nie wszystkie projekty zostały przyjęte przez sam zespół, nie wszystkie z przyjętych zostały następnie przekazane rządowi, a rząd miał wolną rękę w wyborze projektów, które weźmie do dalszego opracowywania. W ramach pierwszego etapu, czyli od lutego do lipca 2025 r., stronie rządowej przekazano 350 postulatów, w ramach drugiego etapu – we wrześniu – już 137. Z tej liczby 286 projektów zostało zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji, kierowany przez ministra Berka, dalej – 150 z nich zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów, 65 podpisanych przez prezydenta (zarówno Dudę jak i Nawrockiego). Na dziś – już 90 postulatów przygotowanych przez zespoły ekspertów SprawdzaMY weszło w życie na mocy ustaw podpisanych przez prezydenta, ale także w drodze rozporządzeń i innych aktów, jak okólniki czy wytyczne.

Prezydent podpisał niedawno postulaty wprowadzające domniemanie niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę, gdy kontrola podatkowa przekroczy pół roku, cyfryzację komunikacji z OFE, postulat zatytułowany „Przyjaciel sądu”, czyli nowelizację postępowania przed sądami administracyjnymi, a także uproszczenie zasad łączenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy cyfrowy dostęp do danych ZUS i KAS dla szybszej weryfikacji przedsiębiorców. Dzięki jednemu z przyjętych projektów deregulacyjnych, polscy naukowcy łatwiej wyjadą za granicę z gwarancją polskich składek ZUS.