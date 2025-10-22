Według danych Eurostatu polski dług GG na koniec drugiego kwartału 2025 wyniósł 58,1 proc. PKB, po 57,3 proc. w pierwszym kwartale oraz wobec 52,0 proc. przed rokiem w drugim kwartale 2024). Dług publiczny Polski plasuje się wciąż wyraźnie poniżej średniej dla UE (81,9 proc. PKB). Zarazem jednak odnotowaliśmy drugi co do szybkości przyrost długu wśród państw UE po Finlandii (7,8 pkt proc.) w ujęciu rocznym (6,1 pkt proc.)

Deficyt sektora GG po drugim kwartale 2025 r. wyniósł 7,0 proc. PKB i był drugim co do wielkości po Rumunii. Od końca 2024 r. nasz deficyt pogłębił się o 0,5 pkt proc. PKB. Deficyt wyrównany sezonowo wyniósł 8,5 proc. PKB, po 5,2 proc. PKB w pierwszym kwartale oraz wobec 7,5 proc. PKB w czwartym kwartale 2024 r.

Co determinuje szybki wzrost długu i wysoki poziom deficytu w Polsce?

Są to przede wszystkim wydatki związane z realizacją programów społecznych oraz inwestycji publicznych, w tym również współfinansowanych ze środków unijnych. Wydatki zbrojeniowe – wbrew rozpowszechnionym opiniom – odpowiadają obecnie za ok. 1/5 przyrostu długu, ale będą negatywnie wpływały na stan finansów publicznych w długim czasie, ponieważ jest to forma permanentnych wydatków sztywnych. Negatywnie na relację długu do PKB wpłynęła też niższa od prognoz rządowych inflacja.

Rząd w związku z objęciem Polski procedurą nadmiernego deficytu zobowiązany jest co pół roku sprawozdawać KE kroki podjęte dla poprawy stanu finansów publicznych i realizacji zaleceń Komisji. Informację na ten temat rząd przyjął 21 października. Co z tej informacji wynika?