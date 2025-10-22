Aktualizacja: 22.10.2025 14:52 Publikacja: 22.10.2025 14:47
25 lat temu powstał TIGER
Noblista Robert A. Mundell (w środku), twórca teorii optymalnego obszaru walutowego, przez 20 lat stał na czele rady naukowej ośrodka TIGER stworzonego w 2000 r. przez Grzegorza W. Kołodkę na uczelni prof. Andrzeja K. Koźmińskiego
Foto: materiały autora
Ćwierć wieku temu, 1 sierpnia 2000 r., z propozycją założenia profesjonalnego centrum badawczego na Akademii Koźmińskiego, do jej rektora prof. Andrzeja Koźmińskiego zwrócił się prof. Grzegorz Kołodko. Były polityk, kilkukrotny wicepremier i minister finansów, ekonomista, a przede wszystkim badacz współczesnych trendów cywilizacyjnych. Można się dziwić, że Grzegorz Kołodko nie znalazł miejsca dla Centrum na którejś z uczelni państwowych. Po ćwierć wieku jednak trudno mieć wątpliwości, że był to dobry wybór. Szukająca renomy uczelnia prywatna była lepszą ofertą. Środowiskiem wolnym od krępujących procedur administracyjnych, krojonych pod inne cele budżetów, instytucjonalnych czy personalnych ograniczeń.
TIGER (ang. Transformation, Integration and Globalization Economic Research) od razu wystartował z propozycjami z górnej półki. Pierwsze organizowane przez prof. Kołodkę konferencje z udziałem prestiżowych gości odbiły się dużym echem, nie tylko w Polsce i nie tylko w środowisku uczelni ekonomicznych. Centrum, prócz animowania życia umysłowego Akademii, szybko skupiło się również na pracy dydaktycznej i naukowej. Z grona doktorantów prof. Kołodko wyłoniło się wielu uznanych badaczy, jedna profesura, kilkoro doktorów habilitowanych oraz doktorów.
Pracownicy TIGER-a w minionym 25-leciu opublikowali setki artykułów w renomowanych krajowych i zagranicznych periodykach naukowych oraz ponad 30 książek i monografii. Powstała także własna, autorska seria naukowa nazwana TIGER WORKING PAPERS. W ciągu dwóch i pół dekady opublikowano w jej ramach 154 opracowań, zaś w serii KOZMINSKI UNIVERSITY & TIGER & DISTINGUISHED LECTURES ukazało się 25 wystąpień wybitnych gości Akademii.
Innym ważnym osiągnięciem z pogranicza nauki, dydaktyki i popularyzacji wyników badań były organizowane przez prof. Grzegorza Kołodkę seminaria. W latach 2001–2025 TIGER zorganizował 129 seminariów naukowych. Brali w nich udział liderzy nauki, polityki i biznesu. Tacy choćby, jak sześciu laureatów Nagrody Nobla, którzy przyjmowali zaproszenie do wzięcia udziału w życiu intelektualnym warszawskiej Akademii Koźmińskiego. Z wykładowcami i studentami spotykali się nobliści: Robert Mundell, Douglass North, Edmund Phelps, Robert Auman, Edward Prescott, a rocznicowy wykład 25-lecia wygłosi prof. Eric Maskin.
Życie naukowe w TIGER-ze to nie tylko publikacje czy seminaria. To również praca ze studentami, którzy uzyskując ekonomiczne szlify w TIGER-ze wchodzą potem w krwioobieg polskiej i europejskiej gospodarki, polityki i życia społecznego. Po ćwierćwieczu funkcjonowania można powiedzieć, że Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji na stałe i na dobre wpisało się w krajobraz polskiej nauki i aktywnie pracuje na jej prestiż i znaczenie. Co nad Wisłą unikalne, w sposób aktywny i bezprecedensowy uczestniczy w nawiązywaniu relacji międzynarodowych z luminarzami światowej nauki. Warto zaznaczyć, że w latach 2000–2020 przewodniczącym International Advisory Board TIGER-a był laureat ekonomicznego Nobla profesor Robert Mundell. Obecnie, od 2021 r., tę godność sprawuje laureat pokojowej Nagrody Nobla prezydent Timoru Wschodniego Jose Ramos-Horta.
