Aktualizacja: 21.10.2025 11:53 Publikacja: 21.10.2025 11:34
Foto: Adobe Stock
Zarządzanie kryzysowe w Polsce polega na doraźnym dostosowywaniu rozwiązań do realiów sytuacji, a nie na spójnym, przewidywalnym mechanizmie. Konieczna jest systemowa współpraca państwa i społeczeństwa obywatelskiego – twierdzi Fundacja Batorego.
W raporcie Fundacji im. S. Batorego „Kiedy pękają tamy. O państwie, wspólnocie i zarządzaniu kryzysem” eksperci Marcin Kotras, Konrad Kubala i Dawid Sześciło podkreślają, że jesienna powódź sprzed roku była testem gotowości państwa i lokalnych wspólnot na kryzysy. Przeanalizowali reakcję rządu, samorządów, służb ratowniczych, organizacji społecznych i mieszkańców i doszli do wniosku, że system „działał nie tyle zgodnie z planem, ile w trybie improwizacji”.
To oznacza, że słaba jest odporność polskiego państwa i społeczeństwa na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe. Zdaniem ekspertów zdolność mieszkańców zagrożonej wspólnoty do samoorganizacji, współdziałania, uruchamiania prywatnych zasobów materialnych i wykorzystania umiejętności obywateli jest w wielu sytuacjach nawet ważniejsza od sprawności zarządzania kryzysowego, profesjonalizmu służb ratowniczych, władz publicznych, jakości przepisów i procedur.
– W warunkach zawieszenia rutyny sprawczość przesuwała się od struktur centralnych ku lokalnym aktorom: samorządom, organizacjom społecznym i wspólnotom, działającym dzięki zaufaniu, relacjom i improwizacji – tłumaczy w opracowaniu Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. S. Batorego.
Analiza powodzi z 2024 r. pokazała skalę problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym w Polsce i umożliwia postawienie wniosków i rekomendacji, zwłaszcza że wciąż żyjemy w cieniu zagrożenia innymi kryzysami, w tym wojną, która nadal toczy się za wschodnią granicą.
Po pierwsze, kryzys odsłonił słabości zarządzania wielopoziomowego: brak koordynacji, opóźnienia i napięcia informacyjne (komunikacyjne). Państwo jest niezastąpione w zarządzaniu kryzysowym, ale nie zawsze umie współpracować z innymi. Dodatkowo zbyt powoli wykorzystywane są możliwości prawne, które umożliwiają uruchomienie najszerszego zakresu instrumentów zwalczania zagrożenia i ochrony mieszkańców np. ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Eksperci zastanawiają się nad wprowadzeniem bardziej precyzyjnej regulacji (na poziomie aktów wykonawczych do ustawy), które dawałyby Radzie Ministrów bardziej szczegółowe wytyczne na temat kryteriów wprowadzania stanu klęski żywiołowej.
Po drugie, kolejny raz kryzys (zwłaszcza po pomocy obywatelskiej wiosną 2022 r. po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie) ujawnił potencjał współdzielonej odpowiedzialności społecznej. – Organizacje społeczne wielokrotnie działały jak „państwo awaryjne”, dostarczając pomoc bez formalnego wsparcia ze strony instytucji publicznych – tłumaczy Marcin Kotras. Ponieważ lokalni liderzy znają najlepiej mieszkańców, to oni powinni być formalnie partnerami systemu kryzysowego, a nie ratować sytuację na własną rękę.
Po trzecie, samorządy potrzebują większej autonomii, ale też profesjonalizacji działań, zwłaszcza w mniejszych gminach, w których brakuje personelu.
Po czwarte, dużą rolę w walce z kryzysem odegrały też media lokalne, szybko przekazując mieszkańcom ważne informacje. Komunikaty od nich miały większą moc sprawczą niż informacje z rządowego centrum bezpieczeństwa.
Po piąte, prawo daje narzędzia do działania, często zawodzi jednak ich stosowanie – przykładami są decyzje władz lokalnych o zabudowie terenów zalewowych (pomimo negatywnej opinii Wód Polskich) czy brak aktualizacji map ryzyka i terenów zalewowych.
To wszystko oznacza, że system zarządzania kryzysowego w Polsce wymaga istotnych zmian. Ma opierać się na zasadzie przezorności, czyli na planach, ćwiczeniach i współpracy wyprzedzających zagrożenia. Bez tego w kryzysie pojawia się chaos, osłabiający reakcję państwa. Potrzebna jest sprawna koordynacja działań na różnych poziomach.
„Władze centralne, samorządy, sołtysi, organizacje społeczne i mieszkańcy muszą działać nie jak oddzielne segmenty, ale jak sieć, w której informacja, zasoby i odpowiedzialność krążą bez barier. Tylko wtedy społeczeństwo nie funkcjonuje w logice »od kryzysu do kryzysu«, lecz w logice trwałej gotowości i zbiorowej sprawczości” – napisali eksperci w raporcie. Władza lokalna powinna mieć więcej swobody decyzyjnej. Ale też powinna usprawnić przygotowanie do zarządzania kryzysowego, między innymi współpracując z organizacjami pozarządowymi.
Potrzebne jest uznanie roli i formalne włączenie organizacji społecznych do struktur zarządzania kryzysowego i systemu budowania odporności państwa, w tym zapewnienie im adekwatnego finansowania – uważają autorzy raportu.
Proponują zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia prawnych ograniczeń prawa własności wynikających z konieczności ochrony przeciwpowodziowej.
Eksperci zwracają uwagę także na różne zjawiska, które – choć nie bezpośrednio – mają olbrzymi wpływ na sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. To np. rotacja kadr w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe (np. RCB, Wody Polskie, stanowiska urzędnicze w samorządzie lokalnym). Postulują więc poprawę atrakcyjności zatrudnienia w sektorze publicznym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zarządzanie kryzysowe w Polsce polega na doraźnym dostosowywaniu rozwiązań do realiów sytuacji, a nie na spójnym, przewidywalnym mechanizmie. Konieczna jest systemowa współpraca państwa i społeczeństwa obywatelskiego – twierdzi Fundacja Batorego.
W raporcie Fundacji im. S. Batorego „Kiedy pękają tamy. O państwie, wspólnocie i zarządzaniu kryzysem” eksperci Marcin Kotras, Konrad Kubala i Dawid Sześciło podkreślają, że jesienna powódź sprzed roku była testem gotowości państwa i lokalnych wspólnot na kryzysy. Przeanalizowali reakcję rządu, samorządów, służb ratowniczych, organizacji społecznych i mieszkańców i doszli do wniosku, że system „działał nie tyle zgodnie z planem, ile w trybie improwizacji”.
Socjalistyczny reżim wenezuelski proponował Amerykanom szeroki dostęp do swojej ropy i kopalin oraz osłabienie z...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał do sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować 140 mld euro...
Polska pozostanie jednym z liderów europejskiego wzrostu gospodarczego w tym i przyszłym roku – wynika z nowych...
Ministrowie z resortu aktywów państwowych podzielili się na nowo nadzorem nad spółkami, w których udziały ma Ska...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Budujemy sieć torów kolejowych o europejskim rozstawie szyn. Rozbudowujemy przejścia graniczne, bo ruch z Polską...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas