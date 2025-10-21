We wrześniu w całej Polsce ruszyła budowa 11,6 tys. mieszkań na sprzedaż (to głównie firmy deweloperskie, ale i inne podmioty budujące dla zysku, jak TBS-y czy spółdzielnie) – podał GUS. To o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej i o 39 proc. więcej niż w sierpniu. Ostatnie miesiące przyniosły spore wahania: czerwiec i sierpień były miesiącami chwilowego spadku aktywności (bliżej 8 tys. lokali).

W ciągu trzech kwartałów ruszyła budowa 100,1 tys. mieszkań, to o 14,4 proc. mniej niż rok wcześniej, ale też więcej niż w analogicznych okresach lat 2022-2023 (odpowiednio o prawie 7 i 25 proc.). W 2022 r. rynek mieszkaniowy zmagał się z kryzysem wysokich stóp, w 2023 r. pomógł „Bezpieczny kredyt”. II połowa 2022 r. i I połowa 2023 r. to okres bardzo niskiej aktywności inwestycyjnej deweloperów. Kiedy firmy wzięły się za budowanie, skończył się program dopłat i popyt znów się zwinął z powodu wysokich stóp. Mocno rozbudowana oferta stała się dla deweloperów kłopotem, ale po czwartej już w tym roku obniżce stóp karta powoli się odwraca.

Deweloperzy we wrześniu dostali zgodę na budowę 15,4 tys. lokali, o 4,3 proc. mniej niż rok wcześniej i o 37 proc. więcej niż w sierpniu (wahania są podobne, jak w przypadku rozpoczynanych budów).

W ciągu trzech kwartałów firmy otrzymały zgodę na budowę 120,1 tys. mieszkań, o prawie 23 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik jest porównywalny z odnotowanym w 2023 r., a wobec analogicznych okresów lat 2021 i 2022 spadek sięga 25–26 proc.