Aktualizacja: 21.10.2025 15:14 Publikacja: 21.10.2025 13:57
Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś
Foto: PAP/Zbigniew Meissner
To finał wszczętego 19 lutego 2024 r. śledztwa w jednym wątków w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które prowadził Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej.
Jak informuje rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, prokurator oskarża Michała Wosia m.in. o to, że jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i osoba przez niego upoważniona, co najmniej od dnia 29 września 2017 roku do dnia 15 lutego 2018 roku, nie dopełnił powierzonych mu obowiązków zajmowania się sprawami majątkowymi tj. sprawowania nadzoru nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczeniem rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Woś miał przy tym działać - jak czytamy w komunikacie PK - "w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych dla siebie, wyrażających się w uzyskaniu dla swojej działalności publicznej przychylności i zaufania osób pełniących istotne funkcje publiczne, a w tym ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, będącego jednocześnie prezesem partii Solidarna Polska, skutkujących obejmowaniem kolejnych funkcji publicznych oraz możliwością promowania prowadzonej przez siebie działalności politycznej przy wykorzystaniu zajmowanych stanowisk publicznych. Zdaniem PK, Michał Woś miał też nie dopełniać obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez B.W., poprzez wykorzystanie zajmowanego przez siebie stanowiska publicznego w celu jej zatrudnienia w PZU S.A. i PZU na Życie S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty do Spraw Sponsoringu, Prewencji i CRS, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty".
Czytaj więcej
Uchwały w sprawie immunitetów Marcina Romanowskiego i Michała Wosia pozostają w mocy - wynika z k...
Drugi zarzut dotyczy przekroczenia przez Wosia uprawnień w ten sposób, że niezgodnie z udzielonym mu upoważnieniem i niezgodnie z opinią nr 112 sejmowej Komisji Finansów Publicznych z 15 września 2017 roku, zawarł z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą umowę o przekazanie CBA ze środków z Funduszu Sprawiedliwości kwoty 25 mln zł na dofinansowanie realizacji zadania innego niż ustawowe, określone w art. 43 § 8 pkt 4 kkw ( wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości) bez zgody Ministra Finansów. Miał przy tym wiedzieć, iż CBA nie spełniała warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwości.
Według PK, Michał Woś przekroczył też swoje uprawnienia w ten sposób, że 4 i 6 października 2017 roku oraz 15 listopada 2017 roku polecił Dyrektorowi Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości dokonanie wypłaty przez Fundusz Sprawiedliwości na rzecz CBA, co skutkowało przekazaniem w dwóch przelewach na rzecz CBA nienależnych środków.
Poza tym prokurator oskarża Michała Wosia o niedopełnienie obowiązków w zakresie prawidłowego rozliczenia umowy z CBA. Były wiceminister miał nie zapewnić resortowi sprawiedliwości możliwości skontrolowania realizacji przez CBA powierzonego zadania finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ do wydatkowania przekazanych środków zastosowanie miały przepisy regulujące działanie funduszu operacyjnego CBA. Ponieważ wyłączona jest jawność realizacji zadań finansowanych z tego funduszu, kontrola była niemożliwa, a dotacja celowa została jedynie uznana za rozliczoną.
Czytaj więcej
Michał Woś, którego od prawie 40 dni nie chroni już immunitet poselski, wciąż nie usłyszał zarzut...
Te czyny miały skutkować przywłaszczeniem przez Michała Wosia powierzonego mu mienia ruchoma w postaci pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i wyrządzenia szkody w wysokości 25 mln zł w mieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Działanie Wosia było zdaniem śledczych także działaniem na szkodę interesu prywatnego poprzez ograniczenie dostępności środków pochodzących z Funduszu osobom wskazanym jako beneficjenci Funduszu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Michałowi Wosiowi grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawiania wolności. Poseł jest objęty dozorem policji.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie. Jest to fundusz celowy. Oznacza to, że środki z tego Funduszu muszą być wydatkowane wyłącznie na cele określone w art 43 ustawy Kodeks karny wykonawczy. W 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości. Dysponentem Funduszu, czyli organem decydującym o przekazaniu wsparcia z Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.
To finał wszczętego 19 lutego 2024 r. śledztwa w jednym wątków w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które prowadził Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
W piątek przedstawiono założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wsp...
Procedura spadkowa stanie się prostsza dzięki nowym uprawnieniom dla notariuszy. Trzy procedury sądowe zostaną w...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas