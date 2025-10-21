Rzeczpospolita
Prawo
Były wiceminister sprawiedliwości oskarżony ws. Pegasusa

Prokuratura Krajowa skierowała we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP Michałowi Wosiowi. Chodzi o jego działania związane z zakupem systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, gdy był wiceministrem sprawiedliwości.

Publikacja: 21.10.2025 13:57

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś

Foto: PAP/Zbigniew Meissner

Dorota Gajos-Kaniewska

To finał wszczętego 19 lutego 2024 r. śledztwa w jednym wątków w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które prowadził  Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej. 

O co Prokuratura Krajowa oskarża Michała Wosia

Jak informuje rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, prokurator oskarża Michała Wosia m.in. o to, że jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i osoba przez niego upoważniona,  co najmniej od dnia 29 września 2017 roku do dnia 15 lutego 2018 roku, nie dopełnił powierzonych mu obowiązków zajmowania się sprawami majątkowymi tj. sprawowania nadzoru nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczeniem rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Woś miał przy tym działać - jak czytamy w komunikacie PK - "w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych dla siebie, wyrażających się w uzyskaniu dla swojej działalności publicznej przychylności i zaufania osób pełniących istotne funkcje publiczne, a w tym ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, będącego jednocześnie prezesem partii Solidarna Polska, skutkujących obejmowaniem kolejnych funkcji publicznych oraz możliwością promowania prowadzonej przez siebie działalności politycznej przy wykorzystaniu zajmowanych stanowisk publicznych. Zdaniem PK, Michał Woś miał też nie dopełniać obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez B.W., poprzez wykorzystanie zajmowanego przez siebie stanowiska publicznego w celu jej zatrudnienia w PZU S.A. i PZU na Życie S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty do Spraw Sponsoringu, Prewencji i CRS, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty". 

Czytaj więcej

Posłowie PiS Marcin Romanowski oraz Michał Woś podczas XXXIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Ja
Prawo karne
Co z immunitetami Romanowskiego i Wosia? Jest komunikat Sejmu

Drugi zarzut dotyczy przekroczenia przez Wosia uprawnień w ten sposób, że niezgodnie z udzielonym mu upoważnieniem i niezgodnie z opinią nr 112 sejmowej Komisji Finansów Publicznych z  15 września 2017 roku, zawarł z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą umowę  o przekazanie CBA ze środków z Funduszu Sprawiedliwości kwoty 25 mln zł na dofinansowanie realizacji zadania innego niż ustawowe, określone w art. 43 § 8 pkt 4 kkw ( wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości) bez zgody Ministra Finansów. Miał przy tym wiedzieć, iż CBA nie spełniała warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwości. 

Według PK, Michał Woś przekroczył też swoje uprawnienia w ten sposób, że 4 i 6 października 2017 roku oraz  15 listopada 2017 roku polecił Dyrektorowi Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości dokonanie wypłaty przez Fundusz Sprawiedliwości na rzecz CBA, co skutkowało przekazaniem w dwóch przelewach na rzecz CBA nienależnych środków.

Poza tym prokurator oskarża Michała Wosia o niedopełnienie obowiązków w zakresie prawidłowego rozliczenia umowy z CBA. Były wiceminister miał nie zapewnić resortowi sprawiedliwości możliwości skontrolowania realizacji przez CBA powierzonego zadania finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ do wydatkowania przekazanych środków zastosowanie miały przepisy regulujące działanie funduszu operacyjnego CBA. Ponieważ wyłączona jest jawność realizacji zadań finansowanych z tego funduszu, kontrola była niemożliwa, a dotacja celowa została jedynie uznana za rozliczoną. 

Czytaj więcej

Michał Woś
Prawo karne
Michał Woś wciąż nie usłyszał zarzutów. Kpi z ekipy Bodnara

Michał Woś miał przywłaszczyć 25 mln zł na szkodę Skarbu Państwa i interesu prywatnego

Te czyny miały skutkować przywłaszczeniem przez Michała Wosia powierzonego mu mienia ruchoma w postaci pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i wyrządzenia szkody w wysokości 25 mln zł w mieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Działanie Wosia było zdaniem śledczych także działaniem na szkodę interesu prywatnego poprzez ograniczenie dostępności środków pochodzących z Funduszu osobom wskazanym jako beneficjenci Funduszu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Michałowi Wosiowi grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawiania wolności. Poseł jest objęty dozorem policji.

Co to jest Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie. Jest to fundusz celowy. Oznacza to, że środki z tego Funduszu muszą być wydatkowane wyłącznie na cele określone w art 43 ustawy Kodeks karny wykonawczy. W 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości. Dysponentem Funduszu, czyli organem decydującym o przekazaniu wsparcia z Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.

Źródło: rp.pl

Osoby Michał Woś Prawo Karne Pegasus

e-Wydanie