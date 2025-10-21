To finał wszczętego 19 lutego 2024 r. śledztwa w jednym wątków w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które prowadził Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej.

O co Prokuratura Krajowa oskarża Michała Wosia

Jak informuje rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, prokurator oskarża Michała Wosia m.in. o to, że jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i osoba przez niego upoważniona, co najmniej od dnia 29 września 2017 roku do dnia 15 lutego 2018 roku, nie dopełnił powierzonych mu obowiązków zajmowania się sprawami majątkowymi tj. sprawowania nadzoru nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczeniem rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Woś miał przy tym działać - jak czytamy w komunikacie PK - "w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych dla siebie, wyrażających się w uzyskaniu dla swojej działalności publicznej przychylności i zaufania osób pełniących istotne funkcje publiczne, a w tym ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, będącego jednocześnie prezesem partii Solidarna Polska, skutkujących obejmowaniem kolejnych funkcji publicznych oraz możliwością promowania prowadzonej przez siebie działalności politycznej przy wykorzystaniu zajmowanych stanowisk publicznych. Zdaniem PK, Michał Woś miał też nie dopełniać obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez B.W., poprzez wykorzystanie zajmowanego przez siebie stanowiska publicznego w celu jej zatrudnienia w PZU S.A. i PZU na Życie S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty do Spraw Sponsoringu, Prewencji i CRS, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty".

Drugi zarzut dotyczy przekroczenia przez Wosia uprawnień w ten sposób, że niezgodnie z udzielonym mu upoważnieniem i niezgodnie z opinią nr 112 sejmowej Komisji Finansów Publicznych z 15 września 2017 roku, zawarł z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą umowę o przekazanie CBA ze środków z Funduszu Sprawiedliwości kwoty 25 mln zł na dofinansowanie realizacji zadania innego niż ustawowe, określone w art. 43 § 8 pkt 4 kkw ( wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości) bez zgody Ministra Finansów. Miał przy tym wiedzieć, iż CBA nie spełniała warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwości.