Sam polityk skomentował sprawę w rozmowie z dziennikarzami po wyjściu dziś z budynku Prokuratury Krajowej.

– Poinformowałam, że (...) nie uznaję działania przez organ nieuprawniony, wobec czego nie ma statusu podejrzanego. Prokuratorzy uważają inaczej, ale to jest ich prawo, ja swoje prawo też zachowuję. Nie składałem wyjaśnień zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, ale złożyłem bardzo obszerne stanowisko – to samo co mówiłem na komisji immunitetowej w Sejmie i co mówiłem z mównicy sejmowej – cytuje wypowiedź polityka Polska Agencja Prasowa.

Polityk odniósł się także do samych zarzutów.

– Prokuratura nie wykazała żadnych znamion czynu zabronionego, nie wykazała działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy osobistej, nie wykazała jakiejkolwiek szkody, tym bardziej szkody wielkich rozmiarów – stwierdził.