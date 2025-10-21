Aktualizacja: 21.10.2025 13:42 Publikacja: 21.10.2025 12:46
Foto: GPW
Dzień Edukacji Finansowej to inicjatywa, której celem jest zwiększanie świadomości finansowej Polaków, promowanie odpowiedzialnego inwestowania oraz wspieranie edukacji ekonomicznej wśród różnych grup społecznych – od uczniów i studentów, przez nauczycieli, po inwestorów indywidualnych. Na uczestników wydarzenia czeka ponad 10 godzin praktycznej wiedzy i 34 sesje edukacyjne: od wykładów i paneli dyskusyjnych po warsztaty i spotkania z ekspertami.
Program obejmuje trzy główne ścieżki tematyczne:
• Inwestowanie na giełdzie – dla początkujących i aktywnych inwestorów;
• Edukacja finansowa dzieci i młodzieży – dla nauczycieli i rodziców;
• Finanse osobiste i emerytura – dla wszystkich, którzy chcą lepiej zarządzać swoim budżetem.
Wydarzenie rozpocznie się lekcją online dla szkół w ramach programu EduAkcja, z wykładem dr. Wiesława Rozłuckiego, pierwszego Prezesa GPW: „Giełda jako serce gospodarki – dlaczego przedsiębiorstwa i obywatele potrzebują rynku kapitałowego?”.
Po uroczystej inauguracji na sali notowań, z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji rynku kapitałowego, odbędzie się panel ekspercki „Stać Cię na inwestowanie – zacznij tam, gdzie jesteś, z tym, co masz!”. Podczas dyskusji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań dotyczących postaw inwestorów indywidualnych. Panel poprowadzi prof. UW dr hab. Katarzyna Sekścińska.
Przewidziano także specjalny program dla kół naukowych rynku kapitałowego oraz dedykowany warsztat „Edukacja z kapitałem – wprowadzenie do świata inwestycji”, który adresowany jest do nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie oraz innych przedmiotów ekonomicznych.
Wśród prelegentów znajdą się eksperci z warszawskiej Giełdy, Fundacji GPW, PKO Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Domu Maklerskiego BOŚ, BETA ETF, Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, PFR Portal PPK, TFI PZU, Crédit Agricole, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucji publicznych. Uczestnicy będą mogli również odwiedzić targi partnerów w holu głównym Centrum Giełdowego.
Wydarzenie odbywa się w ramach globalnej kampanii World Investor Week (WIW), organizowanej pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), której celem jest promowanie edukacji inwestycyjnej i ochrony inwestorów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji oraz Ministerstwo Finansów.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja oraz szczegółowy program dostępne są na stronie: https://dzienedukacjifinansowej.pl
Partnerami medialnymi wydarzenia są „Parkiet” oraz „Rzeczpospolita”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dzień Edukacji Finansowej to inicjatywa, której celem jest zwiększanie świadomości finansowej Polaków, promowanie odpowiedzialnego inwestowania oraz wspieranie edukacji ekonomicznej wśród różnych grup społecznych – od uczniów i studentów, przez nauczycieli, po inwestorów indywidualnych. Na uczestników wydarzenia czeka ponad 10 godzin praktycznej wiedzy i 34 sesje edukacyjne: od wykładów i paneli dyskusyjnych po warsztaty i spotkania z ekspertami.
Program obejmuje trzy główne ścieżki tematyczne:
Udany początek wtorkowych notowań na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy znów są na plusie. Czy utrzymają się...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Wybór na premiera Sanae Takaichi, zwolenniczki stymulacji gospodarczej, ucieszył inwestorów w Japonii, choć nie...
Największymi beneficjentami poprawy nastrojów były największe spółki notowane na krajowej giełdzie na czele z ko...
Globalny odwrót od ryzykownych aktywów sprawił, że końcówka tygodnia przebiegła pod znakiem wyprzedaży akcji.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W dniach 21-22 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XIII edycja Kongresu CFO Spółek G...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas