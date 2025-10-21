Wydarzenie rozpocznie się lekcją online dla szkół w ramach programu EduAkcja, z wykładem dr. Wiesława Rozłuckiego, pierwszego Prezesa GPW: „Giełda jako serce gospodarki – dlaczego przedsiębiorstwa i obywatele potrzebują rynku kapitałowego?”.

O inwestycjach giełdowych ze specjalistami

Po uroczystej inauguracji na sali notowań, z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji rynku kapitałowego, odbędzie się panel ekspercki „Stać Cię na inwestowanie – zacznij tam, gdzie jesteś, z tym, co masz!”. Podczas dyskusji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań dotyczących postaw inwestorów indywidualnych. Panel poprowadzi prof. UW dr hab. Katarzyna Sekścińska.

Przewidziano także specjalny program dla kół naukowych rynku kapitałowego oraz dedykowany warsztat „Edukacja z kapitałem – wprowadzenie do świata inwestycji”, który adresowany jest do nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie oraz innych przedmiotów ekonomicznych.

Wśród prelegentów znajdą się eksperci z warszawskiej Giełdy, Fundacji GPW, PKO Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Domu Maklerskiego BOŚ, BETA ETF, Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, PFR Portal PPK, TFI PZU, Crédit Agricole, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucji publicznych. Uczestnicy będą mogli również odwiedzić targi partnerów w holu głównym Centrum Giełdowego.

Wydarzenie odbywa się w ramach globalnej kampanii World Investor Week (WIW), organizowanej pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), której celem jest promowanie edukacji inwestycyjnej i ochrony inwestorów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji oraz Ministerstwo Finansów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja oraz szczegółowy program dostępne są na stronie: https://dzienedukacjifinansowej.pl