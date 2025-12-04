Marek Wielgo przyznaje, że problem spadku popytu na mieszkania z drugiej ręki prawdopodobnie nie dotyczy największych metropolii. Według Adradar, np. w Poznaniu listopad był drugim z rzędu miesiącem, w którym oferta zmniejszyła się bardzo gwałtownie – w październiku o 3 proc., a w listopadzie o kolejne 8 proc. (do 3,6 tys. lokali). – To sygnał, że popyt w metropoliach pozostaje silny mimo ogólnego spadku – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Podobnie wygląda sytuacja w innych metropoliach. Jak podaje Adradar, w listopadzie ubyło: 4 proc. mieszkań w Łodzi (do 5,3 tys.) i Katowicach (spadek do 2,3 tys.), 3 proc. – we Wrocławiu (do 8,9 tys.) i Krakowie (do 8,6 tys.), 1 proc. – w Warszawie (do 17,5 tys.).

Wielgo zwraca uwagę, że oferta używanych mieszkań w metropoliach maleje już od kwietnia. Zbiegło się to z cyklem obniżek stóp procentowych, co poprawiło dostępność kredytów mieszkaniowych. Od tego czasu rynek wtórny skurczył się o 28 proc. w Krakowie, 27 proc. w Warszawie, o 25 proc. w Poznaniu i o 24 proc. we Wrocławiu.

Kiedy sprzedający mieszkania obniżają ceny

– Równocześnie rosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym. W największych miastach oferta urosła do rekordowych rozmiarów. W tej sytuacji sprzedający na rynku wtórnym nie mogli sobie pozwolić na podwyższanie cen. Wręcz przeciwnie – wielu zaczęło je obniżać już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo.