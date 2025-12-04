Rzeczpospolita

W listopadzie górą deweloperzy. Mniej chętnych na lokale z drugiej ręki

W listopadzie kupujących mieszkania przyciągnęły deweloperskie promocje. Sprzedaż używanych lokali spadła, choć nie wszędzie – wynika z analiz portalu GetHome.pl.

Publikacja: 04.12.2025 12:24

Wielu sprzedających obniża ceny mieszkań już na etapie ofertowym

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co przyciągało klientów do biur deweloperów w listopadzie
  • Jakie zmiany w ofercie mieszkań używanych odnotowano w polskich miastach
  • Jak zmiany podaży mieszkań na rynku pierwotnym wpływały na ceny ofertowe na rynku wtórnym

– Rynki pierwotny i wtórny ostro rywalizują o kupujących. Wygląda na to, że w listopadzie górą znów byli deweloperzy. Zwykle w końcówce roku wykorzystują oni każdą okazję, a jedną z nich jest Black Friday, żeby skusić nabywców jakąś promocją – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Czytaj więcej

Głównym impulsem dla sektora mieszkaniowego w 2025 roku były pierwsze od 19 miesięcy obniżki stóp pr
Nieruchomości mieszkaniowe
Rynek mieszkań na huśtawce. Listopadowe przebudzenie mocy

Gdzie oferta mieszkań używanych się kurczy

Z tego powodu, według eksperta, chętnych na mieszkania z drugiej ręki było w całym kraju wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej. – Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w listopadzie z rynku wtórnego zniknęło 31 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań – to aż o 11 proc. mniej niż w październiku – podaje Marek Wielgo. – W tym roku gorszy wynik sprzedaży był jedynie w styczniu. Równocześnie na rynku pojawiło się w listopadzie stosunkowo mało, bo tylko 29 tys. nowych ofert. W efekcie na koniec miesiąca dostępnych było 147 tys. mieszkań, czyli o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 7 proc. mniej niż rok temu.

Foto: mat.prasowe

Marek Wielgo przyznaje, że problem spadku popytu na mieszkania z drugiej ręki prawdopodobnie nie dotyczy największych metropolii. Według Adradar, np. w Poznaniu listopad był drugim z rzędu miesiącem, w którym oferta zmniejszyła się bardzo gwałtownie – w październiku o 3 proc., a w listopadzie o kolejne 8 proc. (do 3,6 tys. lokali). – To sygnał, że popyt w metropoliach pozostaje silny mimo ogólnego spadku – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Podobnie wygląda sytuacja w innych metropoliach. Jak podaje Adradar, w listopadzie ubyło: 4 proc. mieszkań w Łodzi (do 5,3 tys.) i Katowicach (spadek do 2,3 tys.), 3 proc. – we Wrocławiu (do 8,9 tys.) i Krakowie (do 8,6 tys.), 1 proc. – w Warszawie (do 17,5 tys.).

Wielgo zwraca uwagę, że oferta używanych mieszkań w metropoliach maleje już od kwietnia. Zbiegło się to z cyklem obniżek stóp procentowych, co poprawiło dostępność kredytów mieszkaniowych. Od tego czasu rynek wtórny skurczył się o 28 proc. w Krakowie, 27 proc. w Warszawie, o 25 proc. w Poznaniu i o 24 proc. we Wrocławiu.

Foto: mat.prasowe

Kiedy sprzedający mieszkania obniżają ceny

– Równocześnie rosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym. W największych miastach oferta urosła do rekordowych rozmiarów. W tej sytuacji sprzedający na rynku wtórnym nie mogli sobie pozwolić na podwyższanie cen. Wręcz przeciwnie – wielu zaczęło je obniżać już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo.

Czytaj więcej

Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredy
Nieruchomości
Nieruchomość za własne czy pożyczone? Gotówka kontra kredyt
Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w listopadzie w czterech metropoliach średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż przed rokiem. W Krakowie o 4 proc., w Warszawie o 3 proc., we Wrocławiu o 2 proc., w Poznaniu o 1 proc.

Liderem rocznych wzrostów jest Trójmiasto, gdzie średnia cena metra kwadratowego była w listopadzie o 4 proc. wyższa niż rok temu. Wzrosty odnotowano także w Łodzi (o 3 proc., to wciąż najtańsza metropolia) i w Katowicach (o 1 proc.).

Foto: mat.prasowe

Marek Wielgo podkreśla, że listopad był kolejnym miesiącem stabilizacji cen w Krakowie (ok. 16,9 tys. zł/mkw.) i Łodzi (ok. 8,8 tys. zł/mkw.). Spadek rzędu 1 proc. w ciągu miesiąca (październik/listopad 2025 r.) odnotowano w Warszawie (do ok. 17,8 tys. zł/mkw.) i Katowicach (do ok. 11,6 tys. zł/mkw.). Jednak w trzech metropoliach średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 1 proc. To Trójmiasto – do ok. 16,4 tys. zł/mkw., Wrocław – do 14,2 tys. zł/mkw. i Poznań – do ok. 11,8 tys. zł/mkw.

– We Wrocławiu przerwana została seria ośmiu miesięcy bez podwyżek, a w Poznaniu – trzech – zauważa ekspert portalu GetHome.pl.

