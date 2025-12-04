Aktualizacja: 04.12.2025 13:04 Publikacja: 04.12.2025 12:24
Wielu sprzedających obniża ceny mieszkań już na etapie ofertowym
Foto: Adobe Stock
– Rynki pierwotny i wtórny ostro rywalizują o kupujących. Wygląda na to, że w listopadzie górą znów byli deweloperzy. Zwykle w końcówce roku wykorzystują oni każdą okazję, a jedną z nich jest Black Friday, żeby skusić nabywców jakąś promocją – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
Z tego powodu, według eksperta, chętnych na mieszkania z drugiej ręki było w całym kraju wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej. – Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w listopadzie z rynku wtórnego zniknęło 31 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań – to aż o 11 proc. mniej niż w październiku – podaje Marek Wielgo. – W tym roku gorszy wynik sprzedaży był jedynie w styczniu. Równocześnie na rynku pojawiło się w listopadzie stosunkowo mało, bo tylko 29 tys. nowych ofert. W efekcie na koniec miesiąca dostępnych było 147 tys. mieszkań, czyli o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 7 proc. mniej niż rok temu.
Foto: mat.prasowe
Marek Wielgo przyznaje, że problem spadku popytu na mieszkania z drugiej ręki prawdopodobnie nie dotyczy największych metropolii. Według Adradar, np. w Poznaniu listopad był drugim z rzędu miesiącem, w którym oferta zmniejszyła się bardzo gwałtownie – w październiku o 3 proc., a w listopadzie o kolejne 8 proc. (do 3,6 tys. lokali). – To sygnał, że popyt w metropoliach pozostaje silny mimo ogólnego spadku – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.
Podobnie wygląda sytuacja w innych metropoliach. Jak podaje Adradar, w listopadzie ubyło: 4 proc. mieszkań w Łodzi (do 5,3 tys.) i Katowicach (spadek do 2,3 tys.), 3 proc. – we Wrocławiu (do 8,9 tys.) i Krakowie (do 8,6 tys.), 1 proc. – w Warszawie (do 17,5 tys.).
Wielgo zwraca uwagę, że oferta używanych mieszkań w metropoliach maleje już od kwietnia. Zbiegło się to z cyklem obniżek stóp procentowych, co poprawiło dostępność kredytów mieszkaniowych. Od tego czasu rynek wtórny skurczył się o 28 proc. w Krakowie, 27 proc. w Warszawie, o 25 proc. w Poznaniu i o 24 proc. we Wrocławiu.
Foto: mat.prasowe
– Równocześnie rosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym. W największych miastach oferta urosła do rekordowych rozmiarów. W tej sytuacji sprzedający na rynku wtórnym nie mogli sobie pozwolić na podwyższanie cen. Wręcz przeciwnie – wielu zaczęło je obniżać już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo.
Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w listopadzie w czterech metropoliach średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż przed rokiem. W Krakowie o 4 proc., w Warszawie o 3 proc., we Wrocławiu o 2 proc., w Poznaniu o 1 proc.
Liderem rocznych wzrostów jest Trójmiasto, gdzie średnia cena metra kwadratowego była w listopadzie o 4 proc. wyższa niż rok temu. Wzrosty odnotowano także w Łodzi (o 3 proc., to wciąż najtańsza metropolia) i w Katowicach (o 1 proc.).
Foto: mat.prasowe
Marek Wielgo podkreśla, że listopad był kolejnym miesiącem stabilizacji cen w Krakowie (ok. 16,9 tys. zł/mkw.) i Łodzi (ok. 8,8 tys. zł/mkw.). Spadek rzędu 1 proc. w ciągu miesiąca (październik/listopad 2025 r.) odnotowano w Warszawie (do ok. 17,8 tys. zł/mkw.) i Katowicach (do ok. 11,6 tys. zł/mkw.). Jednak w trzech metropoliach średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 1 proc. To Trójmiasto – do ok. 16,4 tys. zł/mkw., Wrocław – do 14,2 tys. zł/mkw. i Poznań – do ok. 11,8 tys. zł/mkw.
– We Wrocławiu przerwana została seria ośmiu miesięcy bez podwyżek, a w Poznaniu – trzech – zauważa ekspert portalu GetHome.pl.
Źródło: rp.pl
