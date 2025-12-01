– Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców.

Mieszkania z segmentu popularnego

Jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl – Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1 proc. (do ok. 18,2 tys. zł/mkw.). – Wynika to jednak najpewniej z faktu, że na rynku pojawiła się dość duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł za metr – wyjaśnia Marek Wielgo. – Także w pozostałych metropoliach w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku.

Foto: mat.prasowe

Jedynie we Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była wyższa od średniej (niespełna 15,3 tys. zł/mkw.). – Mimo to utrzymała ona poziom z października. Podobnie jak w Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/mkw.), Trójmieście (ok. 17 tys. zł/mkw.), Łodzi (ok. 11,3 tys. zł/mkw.), Poznaniu (ok. 13,7 tys. zł/mkw.) i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/mkw.) – wskazuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.