Aktualizacja: 01.12.2025 13:23 Publikacja: 01.12.2025 12:45
Wprawdzie w statystykach nie widać spadków mieszkań cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji
Foto: Adobe Stock
– Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców.
Czytaj więcej
Sprzedaż nowych mieszkań w listopadzie w porównaniu z październikiem wzrosła o 8,2 proc. Dewelope...
Jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl – Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1 proc. (do ok. 18,2 tys. zł/mkw.). – Wynika to jednak najpewniej z faktu, że na rynku pojawiła się dość duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł za metr – wyjaśnia Marek Wielgo. – Także w pozostałych metropoliach w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku.
Foto: mat.prasowe
Jedynie we Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była wyższa od średniej (niespełna 15,3 tys. zł/mkw.). – Mimo to utrzymała ona poziom z października. Podobnie jak w Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/mkw.), Trójmieście (ok. 17 tys. zł/mkw.), Łodzi (ok. 11,3 tys. zł/mkw.), Poznaniu (ok. 13,7 tys. zł/mkw.) i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/mkw.) – wskazuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.
Czytaj więcej
Lokale położone kilkanaście kilometrów od dużych miast bywają tańsze nawet o jedną trzecią – wyni...
– Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z listopada tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, warto odnotować, że był to kolejny miesiąc, w którym w Trójmieście wyraźnie stopniała różnica. Jeszcze we wrześniu tego roku wynosiła 11 proc., a w listopadzie – 5 proc. – wskazuje Marek Wielgo.
Jego zdaniem po 11 miesiącach największe szanse na tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. zachowuje Łódź, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w listopadzie o 1 proc. niższa niż rok temu. Na drugą pozycję awansowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (0 proc.), która zepchnęła Kraków (1 proc. w górę) na trzecią. We Wrocławiu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła w listopadzie 4 proc., a w Warszawie i Poznaniu to 3 proc.
Foto: mat.prasowe
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców.
Sprzedaż nowych mieszkań w listopadzie w porównaniu z październikiem wzrosła o 8,2 proc. Deweloperzy nie stronil...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Lokale położone kilkanaście kilometrów od dużych miast bywają tańsze nawet o jedną trzecią – wynika z analiz por...
Seria obniżek stóp procentowych wpłynęła na zmianę struktury finansowania zakupu nieruchomości. Powoli wracają k...
Grupa CTP pojawiła się na polskim rynku cztery lata temu, ale zbudowała już solidny zasób parków magazynowych i...
Rynek obiektów self-storage w Polsce dopiero raczkuje, ale ma duży potencjał – wynika z raportu CBRE.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas