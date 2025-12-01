Reklama
Deweloperzy korzystają z każdej okazji, by złowić klienta

W listopadzie deweloperzy zamrozili cenniki. W Warszawie średnia cena ofertowa nowych mieszkań nieznacznie spadła, a w pozostałych metropoliach praktycznie się nie zmieniła – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

Wprawdzie w statystykach nie widać spadków mieszkań cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. De

Wprawdzie w statystykach nie widać spadków mieszkań cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji

– Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców.

Mieszkania z segmentu popularnego

Jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl – Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1 proc. (do ok. 18,2 tys. zł/mkw.). – Wynika to jednak najpewniej z faktu, że na rynku pojawiła się dość duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł za metr – wyjaśnia Marek Wielgo. – Także w pozostałych metropoliach w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku.

Jedynie we Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była wyższa od średniej (niespełna 15,3 tys. zł/mkw.). – Mimo to utrzymała ona poziom z października. Podobnie jak w Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/mkw.), Trójmieście (ok. 17 tys. zł/mkw.), Łodzi (ok. 11,3 tys. zł/mkw.), Poznaniu (ok. 13,7 tys. zł/mkw.) i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/mkw.) – wskazuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W których miastach ceny mieszkań są najbardziej stabilne

– Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z listopada tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, warto odnotować, że był to kolejny miesiąc, w którym w Trójmieście wyraźnie stopniała różnica. Jeszcze we wrześniu tego roku wynosiła 11 proc., a w listopadzie – 5 proc. – wskazuje Marek Wielgo.

Jego zdaniem po 11 miesiącach największe szanse na tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. zachowuje Łódź, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w listopadzie o 1 proc. niższa niż rok temu. Na drugą pozycję awansowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (0 proc.), która zepchnęła Kraków (1 proc. w górę) na trzecią. We Wrocławiu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła w listopadzie 4 proc., a w Warszawie i Poznaniu to 3 proc.

