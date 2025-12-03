Rzeczpospolita
Przeciąganie liny na GPW. CCC znów mocno dołuje

Na GPW mamy próbę sił byków i niedźwiedzi. Czerwoną latarnią pozostaje CCC.

Publikacja: 03.12.2025 11:02

Przemysław Tychmanowicz

Środowy poranek na GPW, patrząc po zachowaniu głównych indeksów, nie przyniósł jakichś znaczących emocji. Rynek miał problem z obraniem kierunku, o czym najlepiej świadczy fakt, że po godzinie handlu WIG20 spadał niecałe 0,1 proc. Podobny ruch notował mWIG40. Lepiej prezentował się sWIG80. Tutaj też można jednak mówić o symbolicznych zmianach. Wskaźnik rósł niewiele ponad 0,1 proc.

Ciekawsze rzeczy można było zaobserwować w przypadku poszczególnych spółek. W oczy rzuca się słabość CCC. Akcje tej firmy o godz. 10.00 traciły na wartości ponad 4 proc. Jak wskazywaliśmy wczoraj, analiza techniczna przemawia obecnie za kontynuacją ruchu spadkowego.

Czytaj więcej

Złoty wraca do umocnienia. Teraz czas na RPP
Waluty
Złoty wraca do umocnienia. Teraz czas na RPP

Kolejny dzień słabości przeżywa dzisiaj PKP Cargo, którego notowania o poranku spadały o ponad 2 proc. Przypomnijmy, że wczoraj przecena sięgnęła prawie 10 proc.

Lepiej dzisiaj prezentuje się niemiecki DAX. Ten na początku notowań zyskiwał około 0,4 proc. CAC40 także notował zwyżkę, która wynosiła około 0,3 proc. Kolor zielony dominował wczoraj również na Wall Street. S&P 500 oraz Nasdaq zakończyły notowania na niewielkich plusach. – Ulgę na rynkach przyniosły dane z amerykańskiego sektora detalicznego. National Retail Federation odnotowała rekordową frekwencję podczas Black Friday – 202,9 mln kupujących w pięć dni. Wynik przekroczył prognozy, sygnalizując wysokie zaangażowanie konsumentów i solidny popyt pomimo napiętego rynku pracy – wskazują analitycy XTB.

Przewagę koloru zielonego widać było na rynkach azjatyckich. Mocno zaprezentował się m.in. Nikkei255, który zyskał na wartości 1,1 proc. Kospi urósł z kolei o nieco ponad 1 proc. Rozczarował z kolei Hang Seng, który spadł o blisko 1,3 proc.

Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym przede wszystkim decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych czeka nas z kolei raport ADP. Dodatkowo dostaniemy dane o produkcji przemysłowej w Polsce. 

