Przeciąganie liny na GPW. CCC znów mocno dołuje

Aktualizacja: 03.12.2025 12:14 Publikacja: 03.12.2025 11:02
Foto: Adobestock
Środowy poranek na GPW, patrząc po zachowaniu głównych indeksów, nie przyniósł jakichś znaczących emocji. Rynek miał problem z obraniem kierunku, o czym najlepiej świadczy fakt, że po godzinie handlu WIG20 spadał niecałe 0,1 proc. Podobny ruch notował mWIG40. Lepiej prezentował się sWIG80. Tutaj też można jednak mówić o symbolicznych zmianach. Wskaźnik rósł niewiele ponad 0,1 proc.
Ciekawsze rzeczy można było zaobserwować w przypadku poszczególnych spółek. W oczy rzuca się słabość CCC. Akcje tej firmy o godz. 10.00 traciły na wartości ponad 4 proc. Jak wskazywaliśmy wczoraj, analiza techniczna przemawia obecnie za kontynuacją ruchu spadkowego.
Czytaj więcej
Złoty o poranku zyskiwał na wartości. Czy jego notowaniami wstrząśnie Rada Polityki Pieniężnej?
Kolejny dzień słabości przeżywa dzisiaj PKP Cargo, którego notowania o poranku spadały o ponad 2 proc. Przypomnijmy, że wczoraj przecena sięgnęła prawie 10 proc.
Lepiej dzisiaj prezentuje się niemiecki DAX. Ten na początku notowań zyskiwał około 0,4 proc. CAC40 także notował zwyżkę, która wynosiła około 0,3 proc. Kolor zielony dominował wczoraj również na Wall Street. S&P 500 oraz Nasdaq zakończyły notowania na niewielkich plusach. – Ulgę na rynkach przyniosły dane z amerykańskiego sektora detalicznego. National Retail Federation odnotowała rekordową frekwencję podczas Black Friday – 202,9 mln kupujących w pięć dni. Wynik przekroczył prognozy, sygnalizując wysokie zaangażowanie konsumentów i solidny popyt pomimo napiętego rynku pracy – wskazują analitycy XTB.
Przewagę koloru zielonego widać było na rynkach azjatyckich. Mocno zaprezentował się m.in. Nikkei255, który zyskał na wartości 1,1 proc. Kospi urósł z kolei o nieco ponad 1 proc. Rozczarował z kolei Hang Seng, który spadł o blisko 1,3 proc.
Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym przede wszystkim decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych czeka nas z kolei raport ADP. Dodatkowo dostaniemy dane o produkcji przemysłowej w Polsce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Drugi tydzień z grą giełdową "Parkietu", a to oznacza, że nagrody tygodniowe wędrują do kolejnych uczestników. W...
Zapał inwestorów do zakupów krajowych akcji osłabł. Z kolei na największych rozwiniętych rynkach akcji realizowa...
Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie wstrzymują się z większymi zakupami. Popyt najwyraźniej czeka na kol...
Niewielkie wzrosty przeważają w pierwszej części sesji na GPW. Podobnie jest na innych europejskich rynkach.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Po rozczarowującej końcówce zeszłego tygodnia krajowe akcje wróciły do łask. Zanim jednak handel na dobre się ro...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas